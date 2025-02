Kingdom Come Deliverance 2: Staub zu Staub (Alle Knochen finden)

Die Nebenquest "Staub zu Staub" in Kingdom Come Deliverance 2 macht euch zur Putzkraft auf dem Friedhof von Sedletz. Für Bruder Morticius müsst ihr Knochenreste zusammensuchen und aufstapeln. Wo ihr alle Knochen finden könnt, zeigen wir in der Lösung.

"Staub zu Staub" starten

Sprecht mit Bruder Morticius auf dem Friedhof des Klosters Sedletz nahe dem Eingang zur Krypta.

Bruder Morticus sitzt auf dem Freidhof des Klosters. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Er sitzt unscheinbar bei den Gräbern. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der reimende Morticius möchte, dass ihr die heruntergekommene örtliche Kapelle säubert. Dabei sollt ihr die Knochenreste zusammensuchen und zu drei Haufen aufschichten.

Ein Haufen aus gespaltenen Schädeln (32 Stück)

Ein Haufen aus menschlichen Schädeln (32 Stück)

Ein Haufen aus Oberschenkelknochen (272 Stück)

Alle Knochenreste finden

Beginnt zunächst in der Krypta damit, alle Knochen von Regalen und am Boden einzusammeln. Zusätzlich könnt ihr an einigen Stellen Knochenreste zusammenfegen, um weitere Knochen zu erhalten. Auf dem Boden vor einer der Treppen und in zwei Ecken könnt ihr die gesammelten Knochen jeweils ablegen und aufschichten. Allerdings reichen die Knochen in diesem Bereich nicht aus, um die Aufgabe abzuschließen.

Im folgenden Video zeigen wir euch übrigens auf einen Blick alle Knochen-Fundorte auf dem Friedhof:

Kingdom Come Deliverance 2: Alle Knochen-Fundorte für "Staub zu Staub"

Falltür zur Krypta öffnen

Untersucht daher die Falltür zur Krypta in der Mitte. In einer Zwischensequenz fallt ihr so in den unterirdischen Bereich. Hier könnt ihr die restlichen Knochen am Boden, in einigen Ecken und in manchen der Särge finden.

Die Falltür in der Mitte bringt euch in den unterirdischen Bereich mit weiteren Knochenresten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hinweis: Der Sarkophag im Osten der Krypta ist für den Auftrag „Der Reliquiar“ wichtig. Genauso wie die zerstörbare Wand für den Auftrag "Jenseits des Grabes".

Habt ihr alle Knochen gefunden, lauft den langen Tunnel entlang, bis ihr wieder an die Oberfläche kommt. Kehrt zurück in die Krypta und schichtet die restlichen Knochen auf.

Bruder Morticius finden

Nach der ganzen Arbeit ist Bruder Morticius aber plötzlich verschwunden. Sprecht mit dem markierten Totengräber oder Mönch in der Nähe. Beide werden euch berichten, dass Morticius schon lange tot ist. Ihr habt wohl für einen Geist gearbeitet. Eine Belohnung gibt es für den Abschluss der Quest übrigens nicht.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

