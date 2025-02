Avowed: Ilora aus dem Gefängnis befreien oder nicht?

Bei der Tutorial-Quest "An seltsamen Ufern" von Avowed müsst ihr bereits eure erste weitreichende Entscheidung treffen. Wollt ihr Ilora aus ihrem Gefängnis befreien oder besser eingesperrt lassen? In diesem Guide verraten wir euch alle möglichen Auswirkungen eurer Entscheidung.

An seltsamen Ufern: Ilora finden

Nachdem ihr euch mit Garryck zusammengetan und eure ersten Schritte auf der Insel gemacht habt, stoßt ihr schon bald auf ein Dornengestrüpp, das euch das Fortkommen erschwert. Ihr benötigt Feuer, um es zu verbrennen. Allerdings solltet ihr vorher einen Abstecher durch die Seitentür neben dem Gestrüpp machen.

Dahinter hält sich nämlich Ilora auf, gefangen hinter Schloss und Riegel. Sofern ihr über Merkmale eines Göttähnlichen verfügt, macht sie sich mit ihren Bemerkungen nicht gerade beliebt bei euch. Außerdem bezichtigt sie euch indirekt für die toten Aedyraner auf der Insel verantwortlich zu sein. Kein guter erster Eindruck.

Dass sie sich obendrein als Schmugglerin zu erkennen gibt und einen Soldaten getötet hat, sorgt ebenfalls für keinen Vertrauensvorschuss – selbst wenn sie beteuert, in Notwehr gehandelt zu haben. Im weiteren Dialog verrät Ilora euch, dass sie über ein Boot verfügt, das sich am Rande der Insel befindet.

Ihr habt nun die Wahl, ob ihr die Schmugglerin aus dem Gefängnis befreit oder sie darin eingesperrt lasst. Eure Entscheidung zieht Konsequenzen nach sich, die sich auch über die Quest hinaus erstrecken.

Ilora aus dem Gefängnis befreien

Entschließt ihr euch dazu Ilora zu befreien, müsst ihr zunächst den Schlüssel aus dem Zimmer des Aufsehers beschaffen. Der direkte Pfad ist blockiert, aber links davon findet ihr einen Weg nach oben zu klettern. Schlüpft oben durch die zerstörte Mauer und zerbrecht den Holzboden zu eurer Rechten. Hüpft hinunter und schnappt euch den Schlüssel von der Wand.

Kommandant Steadman Raike ist verrückt geworden. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Holt ihr Ilora aus der Zelle, wird sie sich euch anschließen. In späterer Folge trefft ihr auf Kommandant Steadman Raike, der dem Wahnsinn verfallen ist. Ihr habt keine andere Wahl, als ihn zu bekämpfen. Ilora wird euch zur Seite stehen, womit ihr spürbar einfacher mit ihm fertig werdet.

Habt ihr die Dämmerküste erreicht, gelangt ihr irgendwann in die Stadt Paradis, wo ihr die Nebenquest "Fluchtplan" von Reimei Gardiola annehmen könnt. Im Laufe dieser Quest dürft ihr der Bitte von zwei Flüchtlingen nachkommen. Die Schmuggler, die sie aus der Stadt schleusen sollen, haben den Preis für ihre Dienste angehoben. Ihr sollt die Schmuggel aus Verhandlungszwecken aufsuchen.

Habt ihr Ilora befreit, ist eine friedliche Lösung mit den Schmugglern in Sicht. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gut, dass Ilora teil der Schmugglerbande ist. Habt ihr sie aus dem Gefängnis befreit, wird sie ein gutes Wort für euch einlegen und ihr könnt die Angelegenheit friedlich klären.

Ilora in Gefangenschaft belassen

Wollt ihr Ilora stattdessen im Gefängnis schmoren lassen, wird sie sich euch natürlich nicht anschließen. Ihr gelingt der Ausbruch aber auch ohne euer zutun. Sobald ihr auf Kommandant Steadman Raike trefft, stellt sie sich auf seine Seite. Ihr müsst sowohl Raike als auch Ilora bekämpfen. Siegt ihr, nimmt neben Raikes auch Iloras Leben ein Ende.

Wenn ihr bei der Nebenquest "Fluchtplan" schließlich auf die Schmuggler trefft, könnt ihr gestehen Ilora getötet zu haben, woraufhin die Schmuggler über euch herfallen. Ihr könnt auch lügen und behaupten, Ilora sei an der Traumgeißel gestorben. Dann wird euch zwar Glauben geschenkt, aber eine friedliche Lösung ist dennoch nicht in Sicht. Ihr müsst die Schmuggler also in jedem Fall ausschalten.