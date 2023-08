Baldur’s Gate 3: Tantchen Ethel besiegen und Mayrina retten

In der Quest „Rette Mayrina“ in Baldur’s Gate 3 macht ihr Bekanntschaft mit Tantchen Ethel, die bezichtigt wird, für das Verschwinden von Mayrina verantwortlich zu sein. Wie ihr die Quest löst und welche Entscheidungen welche Konsequenzen nach sich ziehen, erfahrt ihr in diesem Guide.

Baldur’s Gate 3 Facts

Im ersten Akt von Baldur’s Gate 3 trefft ihr am Eingang des Gebiets „Sonnenbeschienene Sümpfe“ auf zwei Männer, die eine alte Dame bezichtigen, für das Verschwinden ihrer Schwester Mayrina verantwortlich zu sein. Welche Entscheidungen ihr treffen könnt und welche Konsequenzen sie mit sich bringen, verraten wir euch im Folgenden.

Quest „Rette Mayrina“ starten

Laut zwei jungen Männern in den sonnenbeschienenen Sümpfen hat ihre Schwester Mayrina nach einem Weg gesucht, ihren verstorbenen Ehemann von den Toten zurückzuholen. Dabei soll das Mädchen auf Tantchen Ethel gestoßen und anschließend verschwunden sein. Die alte Frau will damit nichts zu tun haben. Ihr könnt sofort Partei ergreifen oder euch raushalten. Solltet ihr Tantchen Ethel ebenfalls beschuldigen, wird sie sich mittels Teleportationszauber verziehen. Wenn ihr den Männern hingegen befehlt, das Tantchen in Ruhe zu lassen, müsst ihr einen Kampf gegen sie austragen.

So oder so werdet ihr Tantchen Ethel erst wieder im Teehaus begegnen. Begebt euch also tiefer in die Sümpfe und achtet dabei auf eure Schritte. Der Sumpf ist nämlich mit Fallen versehen, die euch und eurer Gruppe schaden könnten. Bei X: -11, Y: 252 findet ihr einen neuen Wegpunkt „Teehaus am Fluss“. Nehmt die Treppen in westlicher Richtung nach oben und betretet das Teehaus durch die schäbigen Holztüren.

Das Teehaus

Schon habt ihr Mayrina gefunden. (© Screenshot GIGA)

Im Inneren werdet ihr direkt fündig. Mayrina sitzt verheult vor dem Esstisch und beteuert, keinen weiteren Bissen der ihr servierten Mahlzeit mehr hinunterschlucken zu können. Tantchen Ethel rät ihr aufzuessen, immerhin würde sie für Zwei speisen. Mayrina ist also schwanger und was immer hier auch gerade passiert, Tantchen Ethel hat vorhin gelogen, als sie schwor, nichts von dem Aufenthaltsort des Mädchens zu wissen.

Ihr könnt das Tantchen direkt angreifen, allerdings bekommt ihr es dann lediglich mit Rotkappen – ihren Unterstützern – zu tun, während Tantchen Ethel, die sich prompt als Hexe entlarvt und sich einfach samt Mayrina verzieht (schon wieder). Führt ihr das Gespräch hingegen gesittet fort, wird das Tantchen euch auf die Larve in eurem Kopf ansprechen. Im Austausch gegen eines eurer Augen würde sie die Larve entfernen können.

Tantchen Ethel entpuppt sich als böse Vettel. (© Screenshot GIGA)

Ihr habt mehrere Entscheidungsmöglichkeiten:

Lasst das Tantchen die Prozedur vornehmen: Sie wird euch das Auge nehmen, die Larve allerdings nicht entfernen. Ihr erhaltet den Zustand „Bezahlter Preis“ (+1 auf Einschüchtern-Würfe, aber eure Wahrnehmung sowie Angriffe gegen Vetteln sind im Nachteil). Beschwert ihr euch hinterher über den geplatzten Deal, bekommt ihr bis zur nächsten langen Rast +1 auf alle Attribute.

Sie wird euch das Auge nehmen, die Larve allerdings nicht entfernen. Ihr erhaltet den Zustand „Bezahlter Preis“ (+1 auf Einschüchtern-Würfe, aber eure Wahrnehmung sowie Angriffe gegen Vetteln sind im Nachteil). Beschwert ihr euch hinterher über den geplatzten Deal, bekommt ihr bis zur nächsten langen Rast +1 auf alle Attribute. Versucht Mayrina zu befreien: Tantchen Ethel verwandelt sich in eine Hexe und verkriecht sich samt Mayrina in ihrer Höhle. Ihr müsst gegen ihre Rotkappen-Helfer in den Kampf ziehen.

Tantchen Ethel verwandelt sich in eine Hexe und verkriecht sich samt Mayrina in ihrer Höhle. Ihr müsst gegen ihre Rotkappen-Helfer in den Kampf ziehen. Zeigt kein Interesse an Mayrina: Tantchen Ethel wird Mayrina via Teleportation in Luft auflösen. Ihr könnt Ethel weiterhin ansprechen und sogar Handel mit ihr treiben.

Wenn ihr Mayrina befreien wollt, bekämpft ihr die Rotkappen und plündert anschließend das Haus der Vettel. Danach könnt ihr die Feuerstelle löschen und dahinter in die Höhle der Hexe vordringen.

Die Knorrige Tür passieren

Die Tür ist nicht nur knorrig, sondern auch störrisch. (© Screenshot GIGA)

Ihr erreicht den überwucherten Tunnel und euch werden die Gräueltaten von Tantchen Ethels vergangenen Machenschaften präsentiert. Über eine knorrige Tür in der Eingangsgalerie könnt ihr weiter zu eurem Ziel vordringen. Die Tür will euch allerdings nicht so einfach durchmarschieren lassen. Ihr könnt sie mit einem Einschüchterungs- oder Überzeugungswurf versuchen zu überreden, aber sie wird dennoch verschlossen bleiben. Allerdings wird euch durch den gelungenen Wurf bewusst, dass es sich bei der Tür lediglich um eine Illusion handelt. Ihr könnt die Kamera drehen und auf einen schwarzen Fleck dahinter klicken, um mit eurer Gruppe durchzumarschieren.

Unschuldige retten

Im Inneren erwarten euch ein paar Gegner, die mit „Vergängliches Flüstern“ belegt sind. Soll bedeuten: Diese Leute werden von Ethel dazu gezwungen, gegen euch zu kämpfen. Ihr könnt unter „Passivwerte“ auf nicht-tödliche Angriffe wechseln und eure Herausforderer dann bedenkenlos mit einer Nahkampfwaffe niederstrecken. So können sie das Gefecht heil, wenn auch bewusstlos, überstehen. Nehmt ihnen nur die Masken hinterher nicht ab! Solange der Zauber der Vettel aktiv ist, hängt ihr Leben an der Maske.

Springt durch einen Wasserfall auf das gegenüberliegende Gelände und haltet euch danach von den schädlichen Dämpfen fern, die von Fallen umgeben sind. Löst jeglichen Fallschaden durch einen Zauber auf und springt nach unten oder geht das Risiko einer Verletzung ein und legt danach einfach eine kurze Rast ein. Sobald ihr die Dämpfe passiert habt, könnt ihr Mayrina schon sehen. Bevor ihr euch direkt über die schmalen Pfade zu ihr begebt, positioniert ihr eure Gruppe strategisch. Anderenfalls wird sofort ein Kampf ausgelöst.

Der Kampf gegen Tantchen Ethel

Der Käfig steht in Flammen und Mayrina droht zu sterben. (© Screenshot GIGA)

Ethel ist eine verflixt mächtige Hexe (Stufe 5). Sie erzeugt Illusionen von sich selbst, weshalb ihr ihre wahre Gestalt erst ausfindig machen müsst. Durch den „Person festhalten“-Zauber lähmt sie obendrein eure Charaktere und der Schaden, den sie mit ihren Zaubern anrichtet, ist auch nicht von schlechten Eltern. Hinzu kommt, dass ihr auch noch unter Zeitdruck steht. Innerhalb von fünf Runden brennt der Käfig, in dem sich Mayrina befindet ab und sie stirbt. Ihr müsst also einen Zahn zulegen.

Nutzt Zauber, die mehrfache Ziele in nur einem Zug anvisieren können und attackiert alle Hexen, die ihr finden könnt. Sobald Ethel zum zweiten Mal den Illusionszauber wirkt, könnte sie sich selbst nicht mehr unter den Illusionen befinden. Stattdessen könnte sie unsichtbar sein und sich an einem Ort verstecken, der nur durch ihr Gekicher ausfindig zu machen ist. Sobald die Vettel 20 Tefferpunkte oder weniger hat, beendet sie den Kampf und schlägt euch stattdessen ein Geschäft vor: Ihr sollt sie mit dem Mädchen verschwinden lassen. Im Gegenzug sollt ihr Macht erhalten.

Sofern euer Charakter über einen guten Einschüchtern-Wert verfügt, könnt ihr euch an einem Würfelwurf versuchen (Schwierigkeitsgrad 20). Speichert vorher aber besser das Spiel ab. Gelingt euch der Wurf, erhaltet ihr sowohl die Macht als auch Mayrina. Gelingt er euch nicht, müsst ihr euch für eines von beiden entscheiden: Das Mädchen oder die Macht. Bei dieser mächtigen Belohnung handelt es sich um „Tantchen Ethels Haar“, das euch ein Attribut eurer Wahl steigern lässt (+1).

Rettung für Connor?

Benutzt den Zauberstab, um Connor von den Toten zurückzuholen. (© Screenshot GIGA)

Hinter einer kleinen Holztür findet ihr weitere Belohnungen. Darunter auch der Zauberstab „Bittere Scheidung“, in dem der Name des Ehemanns von Mayrina eingeritzt ist: Connor. Nehmt ihn mit euch und verlasst die Höhle über den leuchtenden Pilzring. Habt ihr euch vorhin für Mayrina entschieden, trefft ihr sie wieder neben dem Sarg ihres Mannes. Ihr könnt ihn mit dem Zauberstab von den Toten zurückholen, allerdings ist er dann ein Zombie. Ob sich Connor noch in irgendeiner Weise in dem verfaulten Körper befindet, ist unklar.

Ihr habt jetzt die Wahl, Mayrina den Zauberstab zu geben oder ihn zu behalten. Wählt ihr die erste Option, wird sich Mayrina nach Baldur’s Tor aufmachen, um nach einer Heilung für ihren Mann zu suchen. Steckt ihr den Zauberstab stattdessen selbst ein, könnt ihr ihn einsetzen, um jederzeit einen Zombie an eure Seite zu beschwören. Allerdings wird Mayrina am Boden zerstört sein, wenn ihr das tut.