Avowed: Ygwulf töten oder verschonen?

In Avowed könnt ihr gen Schluss der Quest "Ein verfrühtes Ende" über das Schicksal von Attentäter Ygwulf entscheiden. Wollt ihr ihn im Kampf bezwingen, zur Stahlgarrotte schicken oder schlicht laufen lassen? In diesem Guide erfahrt ihr die Auswirkungen der Entscheidungen.

Wer ist Ygwulf?

Ygwulf ist ein Attentäter, der euch beim Eintritt in die Stadt Paradis einen vergifteten Pfeil in den Körper gejagt und damit getötet hat. Allerdings wurde euch eine zweite Chance gewährt. Bei der Quest "Ein verfrühtes Ende" geht ihr eurem Mörder auf die Spur und trefft ihn schließlich in der Zisterne unter dem Ondra-Tempel an.

Ygwulf ist sichtlich verwundert, als er euch begegnet. Anstelle eines Kampfes, bietet er euch an, sich eurem Urteil zu beugen, wenn ihr ihn im Gegenzug anhört. Er beteuert euch getötet zu haben, weil das Volk von Paradis unter den Aedyrs (eurem Heimatvolk) gelitten habe. Als ihr ihm in seinen Träumen erschienen seid, nahm er dies zum Anlass euch das Licht auszuknipsen.

Ygwulf gibt sein Leben in eure Hände. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihr habt nun die Wahl, ob ihr ihn dem Gesetz (der Stahlgarrotte) ausliefern, bekämpfen oder davonkommen lassen wollt. Diese Entscheidung hat Auswirkungen auf den Epilog von Avowed in Form einer variierenden Textzeile. Alle weiteren Auswirkungen erfahrt ihr im Folgenden:

Ygwulf bekämpfen oder der Stahlgarrotte übergeben

Ihr wurdet von euren Begleitern im Rahmen des Dialogs mit Ygwulf bereits darauf hingewiesen: Liefert ihr den Attentäter an die Stahlgarrotte aus, ist das sein Todesurteil. Daher macht es für den weiteren Verlauf der Story keinen wesentlichen Unterschied, ob ihr ihn im Kampf tötet oder an die Stahlgarrotte übergebt.

Tötet ihr Ygwulf im Gefecht, erhaltet ihr allerdings etwas Geld, Aufwertungsmaterialien, Adra und seine einzigartige Rüstung. Letztere sichert euch höheren Schleichangriffsschaden und eine schnellere Bewegungsgeschwindigkeit während ihr geduckt seid.

Eure Entscheidung wirkt sich auf die Höhe der Belohnung aus. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der Botschafter zeigt sich zufrieden mit eurer Entscheidung: Er belohnt euch mit 1.500 Kupfer-Skeyt. Auch bei der Anführerin der Stahlgarrotte, Inquisitor Lödwyn, hinterlasst ihr durch diese Entscheidung einen positiven Eindruck.

Erinnert ihr euch noch an Garryck? Er war der erste Gefährte, der sich euch im Rahmen des Tutorials angeschlossen hat. Seid ihr für den Tod Ygwulfs verantwortlich, werden die Rebellen Rache üben und Garryck töten. Ihr findet ihn auf dem Weg aus der Dämmerküste erhängt an einem Baum.

Bei der Quest "Lebensmitteldiebe" trefft ihr erneut auf die Rebellen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im Rahmen der Nebenquest "Lebensmitteldiebe" stoßt ihr erneut auf Rebellen. Nicht alle davon waren treue Anhänger Ygwulfs. Iglaf allerdings schon. Überzeugt ihr die Rebellenanführerin die Lebensmittel zurückzugeben, wird euch ein Teil der Bande angreifen.

Ygwulf am Leben lassen

Lasst ihr Ygwulf ungeschoren davonkommen, verliert ihr damit die Gelegenheit seine einzigartige Rüstung abzustauben. Der Botschafter zeigt ebenso wenig Verständnis für eure Entscheidung wie die Inquisitorin. Ihr werdet mit lediglich 625 Kupfer-Skeyt für den Missionsabschluss belohnt.

Die Rebellen haben allerdings keinen Grund, sich an euch zu rächen. Diese Entscheidung sichert also Garrycks Leben. Bei der Nebenquest "Lebensmitteldiebe" erhaltet ihr zudem die Chance das Rebellenlager ohne Blutvergießen wieder zu verlassen.

