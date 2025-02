Avowed: Kapitän Henquas Beute finden

Wenn ihr die Dämmerküste von Avowed genau erkundet, könntet ihr mit etwas Glück auf eine Schatzkarte stoßen, die den Fundort von Kapitän Henquas Beute skizziert. Wo ihr die Schatzkarte und selbstverständlich auch den Schatz selbst findet, verraten wir euch in diesem Guide.

Die Schatzkarte finden

Wollt ihr die Schatzkarte zu Kapitän Henquas Beute finden, müsst ihr den Leuchtturm aufsuchen. Der Leuchtturm befindet sich ganz im Südwesten der Dämmerküste, westlich der Anlegestelle des Schlüsselmeisters.

Steigt die Treppen nach oben und klettert auf die Leiter links vom Turm. Anschließend führen euch hölzerne Baugerüste weiter nach oben. Auf eurem Weg findet ihr bei einem Mauerdurchbruch übrigens auch ein wertvolles Totemfragment, das ihr nicht verpassen solltet.

Klettert ihr danach noch etwas weiter, findet ihr auf einem Baugerüst ein Skelett vor, das kaum zu übersehen ist. Lootet es, um neben Gambeson-Stiefeln und Gefäßknochen die gesuchte Schatzkarte zu erhalten. Die Mission "Schatzkarte - Kapitän Henquas Beute" wird damit freigeschaltet.

Mithilfe dieser Schatzkarte könnt ihr Kapitän Henquas Beute finden. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auf der Karte seht ihr einen kleinen Ausschnitt der Dämmerküste. Hervorgehoben ist ein Fluss, der durch einen Brückenturm führt. Ein kleines Stück vor dem Turm schmückt ein rotes X die Karte.

Kapitän Henquas Beute finden und Quest lösen

An dieser Markierung findet ihr Kapitän Henquas Beute. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Verlasst den Leuchtturm und folgt dem Fluss Richtung Norden. Nachdem ihr die Wassermühle passiert habt, folgt schon bald die Alte Pargrun-Mauer, die Ivonas Schwelle von Überwuchertes Grenzland trennt. An einer Flussgabelung befindet sich der Brückenturm, der auf der Karte eingezeichnet ist.

In der Nähe des Brückenturms findet ihr eine Unterwasserhöhle. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Allerdings befindet sich der Schatz nicht exakt an der Stelle mit dem X. Springt in den Fluss, taucht unter Wasser und sucht dort nach einer Höhle. Sie lässt sich in der Nähe der Markierung auf der Schatzkarte ausfindig machen.

Im Inneren wartet Kapitän Henquas Beute darauf, von euch gelootet zu werden. Neben einer Truhe voller Aufwertungsmaterialien, ist vor allem das einzigartige Schild "Wind und Wellen" einen Blick wert. Dieses ist mit folgenden Werten ausgestattet: