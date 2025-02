Rollenspiel-Traum oder RPG-Enttäuschung? Avowed-Tests verraten, für wen sich der Kauf lohnt

Die Reviews und Test zu Obsidians neuem Fantasy-Rollenspiel Avowed sind aufgetaucht – und die ersten Spieler zocken es auch schon! Aber wie gut schneidet das Fantasy-RPG tatsächlich ab? Wir haben für euch einen Überblick zusammengefasst.

Avowed bei den Kritikern: Solides Fantasy-Rollenspiel

Avowed ist das neue Fantasy-Action-RPG von Obsidian Entertainment, jener Entwickler, der zuvor Erfolge mit Fallout: New Vegas und The Outer Worlds verbuchen konnte. Die Erwartungen der Fans sind also entsprechend hoch – aber nicht alle finden, dass sie erfüllt wurden.

Den extrem durchschlagenden Erfolg konnte Avowed bei den Review-Aggregatoren Metacritic (80 Prozent) und OpenCritic (81 Prozent) nicht einheimsen. Stattdessen gibt es jede Menge solide Wertungen, die sich im oberen Mittelfeld bewegen. Während sich fast alle Tests einig sind, dass Avowed ein gutes Spiel mit einer herausragenden Grafik ist, wird die Interaktivität in der Spielwelt bemängelt sowie die Lebendigkeit der NPCs.

Schaut in den Launch-Trailer zu Avowed:

Avowed: Launch-Trailer (Englisch)

Einige Reviews zu Avowed in der Übersicht

Rock Paper Shotgun: Ohne Wertung – „ Avowed ist nicht das Obsidian-Fantasy-RPG, welches ich wollte, aber es ist das ordentlich spaßige, Zauberspruch schießende Parkour-FPS-Spiel, das ich nicht erwartet habe.“

aber es ist das ordentlich spaßige, Zauberspruch schießende Parkour-FPS-Spiel, das ich nicht erwartet habe.“ Polygon: Ohne Wertung – „Avowed ist eine verbissene Suche nach Ressourcen mit einer Story, die ganz okay ist.“

mit einer Story, die ganz okay ist.“ IGN: 7/10 – „Es ist ein absolut kompetentes RPG, das Obsidians Schreibgeschick und Worldbuilding aufzeigt, aber das wenig mehr besitzt, um sich abzuheben. “

– „Es ist ein absolut kompetentes RPG, das Obsidians Schreibgeschick und Worldbuilding aufzeigt, “ Kotaku: Ohne Wertung – „Aber für mich ist Avowed so nahe an einem perfekten RPG, wie ich es mir erhoffen kann. Ein Spiel, das meine Zeit respektiert, mir hin und wieder in den Hintern tritt und eine Welt erschafft, deren Charaktere mir so viel bedeuten, dass es mir unmöglich vorkommt, Entscheidungen zu treffen.“

Für wen lohnt sich der Kauf von Avowed? Den Reviews nach zu urteilen scheint es Geschmackssache zu sein, ob ihr die Story und die Charaktere nun mögt oder nicht. Generell sticht aber heraus, dass Avowed insbesondere mit dem Kampfsystem und der belohnenden Welt punkten kann.

Falls ihr also insbesondere Action-RPGs mögt und Lust habt, die Umgebung einer wunderschönen Pilz-Welt zu erkunden, so könnt ihr Avowed sicherlich eine Chance geben. Avowed wird in beinahe allen Tests als traditionelles Rollenspiel beschrieben – falls ihr also bahnbrechende Neuerungen erwartet, ist das Fantasy-RPG womöglich nichts für euch.

