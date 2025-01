Weil ich RPGs liebe, freue ich mich besonders auf 2025

Wie sieht denn 2025 eigentlich aus, und zwar besonders für RPG- und Open-World-Fans? Tatsächlich beginnt das Jahr direkt mit zwei richtigen RPG-Blockbustern, aber auch danach sieht es recht rosig für euch (und mich) aus.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Das Jahr 2025 ist richtig vollgepackt mit RPGs

Ich liebe sie: Die Rollenspiele und Open-World-Games, welche mich in andere Welten entführen und mit unterschiedlichsten, spannenden Entscheidungen und Geschichten konfrontieren. Das Jahr 2025 sieht schon einmal richtig gut für Fans dieser beiden Genres aus – und zwar von Anfang an.

Kaum habt ihr euch nämlich vom Kater nach Silvester ausgeschlafen, erscheint schon Kingdom Come Deliverance 2 (auf Steam ansehen); und zwar am 2. Februar 2025. Das komplexe Mittelalter-RPG in der First-Person-Alternative wird sicherlich ein absolutes Muss für Mittelalter-Fans werden – der erste Teil wird gern ja auch mal „Mittelalter-Simulator“ genannt. Im Positiven.

Avowed möchte euch eine sagenumwobene High-Fantasy-Welt liefern, die eben nicht wie alle anderen aussehen soll. (© Xbox Game Studios)

Damit nicht genug, kommt direkt ein paar Tage später Obsidians High-Fantasy-Rollenspiel Avowed (auf Steam ansehen) auf den Markt – und zwar am 18. Februar. Falls noch nicht gehört: Obsidian hat vorher Fallout: New Vegas sowie The Outer Worlds entwickelt – mit Avowed geht es aber in eine richtige Fantasy-Welt, in der ihr euren Charakter kreiert und tiefgreifende Entscheidungen trefft.

Falls es nicht verschoben wird, wirft euch Obsidian übrigens 2025 direkt noch ein lang erwartetes RPG an den Kopf, nämlich The Outer Worlds 2 (auf Steam ansehen), das irgendwann 2025 auf den Markt kommen soll.

Skyblivion: Das Remake vom Skyrim-Vorgänger zeigt beeindruckenden Fortschritt. (© TESRenewal)

Neben diesen großen Releases freue ich mich aber ganz besonders auf Skyblivion, das seit sage und schreibe 12 Jahren von einem ganzen Team an Fans und Moddern entwickelt wird. Es handelt sich um eine Mod, mit der ihr The Elder Scrolls 4: Oblivion in neuem Gewand erleben sollt – und Skyblivion soll 2025 erscheinen, wenngleich ein genauer Termin leider noch nicht genannt wurde.

Natürlich war es das noch nicht. Alkahest (auf Steam ansehen) sieht absolut faszinierend aus; ein First-Person-Fantasy-RPG mit Fokus auf Alchemie, und Gothic 1 Remake sowie der lang erwartete neue Fable-Teil sollen ebenfalls 2025 das Licht der Welt erblicken.

Schaut euch 25 Minuten Gameplay von Kingdom Come Deliverance 2 an:

Kingdom Come Deliverance 2: 25 Minuten Gameplay (Englisch)

Auch Open-World-Fans können sich auf ein richtiges Feuerwerk freuen

Während einige der oben genannten Spiele natürlich auch eine große, offene Welt bieten werden, gibt es noch andere Open-World-Spiele, die mich richtig nervös vor Aufregung werden lassen.

Nach der GTA-6-Bombe, die wohl irgendwann 2025 fallen und den Videospielemarkt umkrempeln wird, sind zwei Spiele ganz oben auf meiner Hype-Liste: Death Stranding 2 und Subnautica 2.

Death Stranding 2 wird euch sicherlich ein Begriff sein und dürfte wohl nur jenen gefallen, die den ersten Teil mochten. Der ist gewöhnungsbedürftig, aber für mich persönlich ein richtiges Meisterwerk. Und mit der Grafik, die Kojima Productions bisher geliefert hat, kann ich es auch kaum erwarten, durch die neue Open-World zu stapfen.

Subnautica 2 entführt euch wieder in die faszinierenden Tiefen eines Alien-Ozeans. (© KRAFTON, Inc.)

Subnautica 2 wird ein Open-Water-Survival-Spiel, wie es der erste Teil bereits gewesen ist – in meinen Augen auch das beste Survival-Spiel, das es je gab. Wem Survival, Crafting und eine wundervolle sowie faszinierende Unterwasserwelt zusagen, der kann sich bei Subnautica 2 (hoffentlich) schon die Hände reiben. Das Spiel soll 2025 allerdings nicht direkt erscheinen, sondern erst einmal im Early Access die Spieler begrüßen. Ein genauer Release-Termin liegt leider noch nicht vor.

Also ja: Solange nicht all die genannten Spiele rigoros verschoben werden, sollte 2025 ein richtiges Fest für RPG- und Open-World-Fans werden. Und ein paar Überraschungs-Releases kommen sicherlich auch noch dazu.

