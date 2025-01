Soul Reaver 1: Alle Bosse besiegen

In Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered kämpft ihr gegen eure ehemaligen Brüder und euren Meister Kain. Wie ihr alle Bosse in Soul Reaver 1 besiegt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Melchia

Melchia kann nicht durch normale Angriffe verletzt werden, seinen Rücken anzugreifen, gibt euch aber die Trophäe „Meuchler“. Er kann sich zudem durchlässig machen und durch jedes Gitter gehen.

Um Melchia zu besiegen, müsst ihr die Arena benutzen. In der Mitte der Arena ist ein kreisrunder Raum mit Gittern. Im Norden und Süden ist jeweils ein Raum, der mit Gittern abgetrennt ist. Im Osten seht ihr einen Hebel, den ihr noch nicht betätigen könnt.

Geht zuerst zu den Räumen im Norden und Süden. Ihr könnt diese betreten, indem ihr über die Mauer springt. In den Räumen ist ein Hebel, der die Gitter hochfährt. Nutzt den Hebel und wartet, bis Melchia sich unter dem Gitter befindet. Lasst nun den Hebel los, um ihn aufzuspießen.

Nachdem ihr ihn zweimal mit den Gittern verwundet habt, lockt ihn in den kreisrunden Raum. Sobald er in der Mitte ist, rennt nach Osten und betätigt den großen Hebel. Dieser löst eine Stachelfalle aus, die den Boss zu Hackfleisch verarbeitet.

Jetzt habt ihr euren ersten Bruder getötet und seine Fähigkeit durch Gitter zu gehen erlangt.

Kain (Erster Kampf)

Euer erster Kampf gegen Kain ist sehr simpel. Er macht drei Dinge: Zuerst teleportiert er sich, dann leuchtet er blau, während er seinen Angriff auflädt. Danach schießt er einen Blitz.

Sein Blitz tötet euch mit einem Schlag, außer ihr habt bereits fünf Gesundheitsbooster eingesammelt.

Lauft in die Mitte des Raumes, während er sich teleportiert. Wenn Kain dann wieder erscheint, verprügelt ihn, während er blau leuchtet. Tut dies so lange, bis er besiegt ist, um sein Schwert „Soul Reaver“ zu bekommen.

Sollte er euch mit seinem Blitz treffen, kommt ihr in die Spektralebene. Dort lauert eine Hexe auf euch, die ihr töten könnt. Ihr könnt aber auch einfach die Seelen einsaugen und euch materialisieren.

Zephon

Zephon hat vier Beine und zwei große Zangen, mit denen er euch angreift. Wichtig ist zudem die Leiche, die am Eingang der Boss Arena liegt. Diese Leiche besitzt einen Flammenwerfer.

Wenn ihr in die Nähe der Beine kommt, greifen diese euch an. Weicht ihnen aus und sie bleiben kurz im Boden stecken. Wenn ihr sie dann angreift, zerstört ihr sie. Die Beine zu zerstören macht den Kampf leichter und gibt die Trophäe „Zerstückelt“.

Wenn ihr Zephon angreift, legt er ein Ei. Nehmt das Ei und zündet es bei dem Flammenwerfer an. Wenn das Ei brennt, werft es auf Zephon. Wenn ihr das dreimal gemacht habt, ist er besiegt.

Von Zephon bekommt ihr die Fähigkeit, bestimmte Wände hochzuklettern.

Rahab

Im Kampf gegen Rahab steht ihr auf einem Kreis von Säulen. Rahab schwimmt und schießt gelegentlich ein Projektil auf euch. Wenn ihr eins davon mit euren Projektilen trefft, bekommt ihr die Trophäe „Unberührbar“.

Ansonsten ist der Kampf sehr leicht. Um euch herum seht ihr Buntglasfenster. Schießt diese mit euren Projektilen kaputt. Wenn alle zerstört sind, wird Rahab von der hereinströmenden Sonne getötet. Von ihm bekommt ihr die Fähigkeit zu schwimmen.

Solltet ihr von euerer Säule herunterfallen, wartet unten eine Hexe auf euch. Tötet sie und springt die Säulen wieder hoch. Die Säulen werden zudem jedes Mal neu angeordnet. Wenn ihr also zurück in die materielle Ebene wechselt, steht ihr an anderen Fenstern.

Dumah

Wie Raziel schon sagt, hat auch der stärkste Vampir eine Schwäche. In Dumas Fall misst sich diese Schwäche in Celsius. Lauft vor Dumah weg, zurück durch den Gang, durch den ihr gekommen seid. Er wird euch verfolgen. Lockt ihn so zurück in den Raum, in dem ihr die große Flamme genutzt habt.

Dumah kann während ihr wegrennt auf den Boden schlagen. Das erzeugt ein Beben, welches euch kurz betäubt. Springt, um dem Beben auszuweichen. Lauft außerdem nicht zu schnell. Falls ihr Dumah abhängt, kehrt er in seinen Thronsaal zurück.

Aktiviert den Hebel auf der rechten Seite, um die Maschine zu starten. Lockt ihn nun in die Mitte des Raumes. Aktiviert dann den linken Hebel, um das Feuer zu starten. Dumah wird jetzt verbrennen und ihr bekommt die Fähigkeit Kreise, um eure Feinde zu bilden.

Kain (Zweiter Kampf)

Eure zweite Runde gegen Kain funktioniert fast genauso, wie eure erste. Kain teleportiert sich, dann lädt er seinen Angriff auf und anschließend schleudert er einen Blitz. Ihr müsst ihn treffen, während er seinen Angriff auflädt.

Die Arena ist diesmal kreisförmig und hat zwei Stufen. Als Erstes wird Kain euch auf der untersten Ebene angreifen. Immer, wenn er einen Schlag kassiert, geht er eine Stufe höher.

Stellt euch in die Mitte und behaltet ihn im Auge. Sobald ihr ihn seht, springt so schnell wie möglich auf die erste Stufe und später mit einem Hochsprung auf die Zweite.

Von der Mitte aus könnt ihr ihn nicht nur im Auge behalten, ihr werdet dort außerdem dauerhaft geheilt. Nachdem ihr Kain dreimal geschlagen habt, ist der Kampf und das Spiel vorbei.

