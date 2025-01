Soul Reaver 1: Alle Booster finden

In Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered gibt es im ersten der beiden Spiele 15 Gesundheitsbooster und 5 Glyphenenergiebooster zu holen. Wo ihr diese findet und euch die Trophäen „Seelenspirale“ und „Der große Alte“ holen könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

In der Welt von Nosgoth könnt ihr überall auf Gesundheitsbooster stoßen. Wenn ihr fünf davon findet, erhöht sich eure Gesundheit. Für die meisten davon benötigt ihr jedoch die Fähigkeit von Bossen.

Unterweltausgang

Es gibt einen Gesundheitsbooster am Unterweltausgang zu holen.

Hier kann Raziel seine neuen Krallen ausprobieren. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 1

Voraussetzung: Zephon besiegen.

An dem Punkt, an dem ihr euch zum ersten Mal materialisieren könnt, ist eine Wand. Mit Zephons Fähigkeit, könnt ihr diese hochklettern. Ganz oben findet ihr den Booster.

Sanktuarium

Im Sanktuarium sind zwei Gesundheitsbooster versteckt.

Im zweiten Wasserhindernis ist direkt eine Glyphe versteckt. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 2

Voraussetzung: Melchia besiegen.

Geht zum Unterweltausgang. Geht von da aus Richtung Sanktuarium zu dem Raum, in dem ihr die ersten Vampire bekämpft habt.

Springt ins Wasser und ihr seht links ein Gitter. Geht mit Melchias Fähigkeit durch das Gitter, um den Booster einzusammeln.

Dieser Booster liegt direkt auf eurem Weg. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 3

Voraussetzung: Melchia besiegen.

Dieser Booster liegt auf dem Weg in das Sanktuarium hinein. Nutzt Melchias Fähigkeit, um durch das rechte Gitter zu laufen und sammelt den Booster ein.

Raziels Festung

In Raziels Festung gibts es zwei Gesundheitsbooster und einen Glyphenenergiebooster zu holen. Zwei der Booster sind aber erst spät erreichbar.

Hier ist erst ein kleines Schieberätsel nötig. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 4

Voraussetzung: Melchia besiegen.

Vor dem großen Tor zu Raziels Festung ist rechts ein Gitter. Links von euch seht ihr einen Steinblock. Verschiebt den Steinblock auf die rechte Seite, um an das Gitter zu kommen. Wechselt nun auf die spektralen Ebene. Mit Melchia Fähigkeit kommt ihr durch das Gitter.

Hier habe ich den Gesundheitsbooster zu früh eingesammelt. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 5

Voraussetzung: Dumah besiegen.

Warpt euch zu Raziels Festung. Geht durch die Tür gegenüber des Warpraumes. Geht nach rechts und anschließend den Turm hinauf. Auf dem Turm ist ein rundes Objekt mit einem Zeiger. Dreht den Zeiger mit Dumahs Fähigkeit nach Nordwesten. Nutzt den Hebel, um die Zugbrücke herunterzufahren. Lauft nun die Zugbrücke entlang und ihr kommt zu dem Gesundheitsbooster.

Für diesen Booster müsst ihr viel schieben. (© Screenshot GIGA)

Glyphenenergiebooster 1

Voraussetzung: Dumah besiegen.

Warpt euch zu Raziels Festung und geht zu seinem Turm. Dreht den Zeiger diesmal nach Nordosten und fahrt die Zugbrücke herunter. Ihr kommt zu dem Raum mit dem Booster. Um diesen zu erreichen, müsst ihr erst ein kurzes Rätsel lösen. In dem Raum sind drei Metallblöcke und in der Mitte eine Steinstufe.

Schiebt zuerst den Stein, der oben bei euch ist, in den Raum unter euch. Anschließend müsst ihr ihn auf die Steinstufe heben. Stapelt jetzt die anderen beiden Blöcke aufeinander. Schiebt den Blockstapel zu der Steinstufe.

Klettert auf die Steinstufe. Stapelt den Block von der Steinstufe auf den Blockstapel. Verschiebt den Stapel. Zwischen dem Stapel, der Steinstufe und der Wand mit dem Booster muss je ein Feld Platz sein.

Mit einem Hochsprung kommt ihr von der Stufe auf den Stapel und auf die Wand. Nun könnt ihr den Booster einsammeln.

Nekropole

In der Nekropole könnt ihr sehr früh zwei Gesundheits- und zwei Glyphenenergiebooster erhalten.

Alle Booster der Nekropole sind in der Nähe des Sees. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 6

Voraussetzung: Melchia besiegen.

Springt in den See, direkt nach dem Warpraum. Das Wasser wird euch töten und auf die spektralen Ebene bringen. Geht den rechten Gang entlang, bis ihr an ein Gitter kommt. Nutzt Melchias Fähigkeit, um durch das Gitter zu gehen.

Eine weitere Kletteraktion ist für diesen Booster nötig. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 7

Voraussetzung: Zephon besiegen.

Geht wieder zum See, direkt nach dem Warpraum. Springt auf die mittlere Plattform. Links von euch seht ihr eine Wand, die ihr hochklettern könnt. Ganz oben befindet sich der Gesundheitsbooster.

Für diesen Booster müsst ihr den titelgebenden Soul Reaver benutzen. (© Screenshot GIGA)

Glyphenenergiebooster 2

Voraussetzung: Kain zum ersten Mal besiegen

Nachdem ihr euren ersten Kampf mit Kain hinter euch habt, warpt euch zur Nekropolis. Geht zum See und springt auf die andere Seite. Betretet die Nekropolis und ihr seht in dem Raum drei Särge. Geht zum hintersten Sarg und interagiert mit ihm. Raziel wird Sarg mit dem Soul Reaver wegschieben. Springt jetzt in das Loch. Unten angekommen ist ein Steinblock. Schiebt diesen mit dem Soul Reaver weg. In der darauffolgenden Kammer ist der Booster.

Steinglyphe

Auf dem Weg zu der Steinglyphe, gibt es einen Gesundheitsbooster zu holen.

Der einzige Booster, welcher bei einer Glyphe versteckt ist. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 8

Voraussetzung: Grabwächter besiegen

Geht den Weg zu dem Tempel, in dem ihr die Steinglyphe bekommen habt. Gleitet vom Schädel auf die Schlucht zum Tempel. Dreht euch kurz vor dem Tunnel um. Auf der anderen Seite der Schlucht seht ihr das Gebäude, in dem sich der Warpraum befindet.

Auf dem Gebäude ist ein Steinblock mit einem Kreis. Schießt auf den Block und drückt ihn so in die Wand hinein. Springt nun zu dem Warpraum. Neben ihm ist eine Wand, die ihr heraufklettern könnt. Der Steinblock blockiert jetzt nicht mehr euren Weg nach oben. Erklimmt das Gebäude und sammelt den Gesundheitsbooster oben ein.

Stille Kathedrale

In der stillen Kathedrale gibt es zwei Gesundheitsbooster und einen Glyphenenergiebooster zu holen.

Dieses Muster muss entstehen, damit ihr an den Booster kommt. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 9

Diesen Booster findet ihr, nach dem Rätsel, in dem ihr die Scheibe mit der Glocke zerstört habt. Danach nutzt ihr einen Schalter, um einen Block zu verschieben.

Nachdem ihr durch den so geschaffenen Durchgang gegangen seid, geht nach links. Ihr kommt zuerst zu einer Tür unter einem Glasfenster und müsst dann über eine Lücke zu einer zweiten Tür springen. Lauft danach den Gang entlang und ihr werdet den Gesundheitsbooster unter einer Glaskuppel sehen. Diese könnt ihr im nächsten Raum öffnen.

Dort erwartet euch ein Blockrätsel, indem ihr die Wandmalereien mithilfe der Blöcke vervollständigen müsst. Dieses ist leichter, als es aussieht. Es gibt nur zwei Blockarten: die mit Dämonenarmen und die mit Kleidern. Dazu passend gibt es auch nur zwei Arten von Wandmalereien: Frauen mit Kleidern und den Dämon, den diese anbeten.

Die Wand hat acht Lücken und ihr startet mit vier Blöcken. Alles, was ihr tun, müsst ist, die Blöcke in die richtige Lücke einsetzen. Solange Block und Malerei zueinander passen, könnt ihr das beliebig tun.

Manche dieser Blöcke müsst ihr umwerfen, damit sie in die Malerei passen. Nachdem ihr vier Blöcke richtig eingesetzt habt, erscheinen weitere vier. Diese könnt ihr nach demselben Prinzip einsetzen. Sind alle Blöcke eingesetzt, öffnet sich die Glaskuppel und ihr könnt euren Booster einsammeln.

Dieser Booster ist leichter zu bekommen, als der Vorherige. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 10

Voraussetzung: Rahab besiegen

Warpt euch zu der stillen Kathedrale und geht zu ihrem Eingang. Springt vor der Brücke ins Wasser und schwimmt nach links.

Ihr kommt in eine Höhle. Springt aus dem Wasser. Klettert die Wand auf der linken Seite hoch. Oben könnt ihr den Booster einsammeln.

Für diesen Booster braucht ihr eure Flügel. (© Screenshot GIGA)

Glyphenenergiebooster 3

Voraussetzung: Grabwächter besiegen

Betretet die Stille Kathedrale. Geht zu dem Raum, in dem ihr zum ersten Mal mithilfe des Dampfes hochfliegen konntet. Fliegt nicht ganz nach oben, sondern auf eine Plattform links. Klettert die Wand auf der Plattform hoch und ihr kommt in einen Steintunnel. Direkt rechts ist eine Nische. Geht in die Nische und sprengt die Wand vor euch mit euren Projektilen. Geht nun durch den Gang in einen anderen Steintunnel. Lauft diesen zu einem Gitter herunter und sammelt den Glyphenenergiebooster.

Überschwemmte Abtei

In der überschwemmten Abtei ist ein Gesundheitsbooster und ein Glyphenenergiebooster.

Für diesen Booster dürft ihr an der Schraube drehen. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 11

Voraussetzung: Dumah besiegen

Betretet die überschwemmte Abtei. Schwimmt links den Raum entlang. Springt die Wand hoch. Geht zurück in den Raum mit der großen Schraube. Zieht mit Dumas Fähigkeit einen Kreis um die Schraube. Die Schraube dreht sich und das Wasser im Raum wird abgelassen. Springt nach unten. Ihr seht an den Wänden zwei Blöcke, die ihr verschieben könnt. Die Blöcke zu verschieben, öffnet Geheimgänge. Einer der Gänge führt zu dem Booster.

Für diesen Booster müsst ihr beim Schiff herumschwimmen. (© Screenshot GIGA)

Glyphenenergiebooster 4

Voraussetzung: Rahab besiegen

Warpt euch zu der Abtei und verlasst den Warpraum. Geht nach links zu dem Schiff. Springt in das Wasser und schwimmt in die Richtung, in die der Bug des Schiffes zeigt.

Ihr kommt schnell zu einem Loch in der Wand. Schwimmt durch das Loch und ihr kommt in einen größeren Raum. Schwimmt im Raum nach oben und sammelt dort den Glyphenenergiebooster.

Zitadelle der Menschen

Die Zitadelle der Menschen ist ein versteckter Bereich, in dem ihr drei Gesundheitsbooster und einen Glyphenenergiebooster findet.

Um diese zu finden, müsst ihr zuerst zu dem See der Toten. An der Stelle, an der Raziel im Intro exekutiert wurde, springt nach links auf einen Vorsprung.

Lauft den Weg auf den Vorsprung weiter und ihr kommt zu einer großen Steinmauer. In einer kleinen Höhle gegenüber müsst ihr zwei Blöcke aufeinanderstapeln. Mithilfe der Blöcke kommt ihr nach oben in die Höhle. Von dort aus könnt ihr in die Zitadelle gleiten. Die Menschen in der Zitadelle beten euch an, was euch die Trophäe „Habt keine Angst“ einbringt. Greift die Menschen aber nicht an, ansonsten werden sie aggressiv.

Diesen Springbrunnen macht seltsamerweise keinen Schaden. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 12

Voraussetzung: Melchia besiegen

Geht den Weg in der Zitadelle bis zu einer Doppeltür. Hinter der Tür habt ihr drei Wege. Folgt dem mittleren Weg durch zwei Türen, bis ihr an einen Kanal kommt. Springt über den Kanal. Auf der anderen Seite ist ein Hebel, mit dem ihr das Wasser ablassen könnt.

Lauft nun den Kanal entlang, bis ihr in einen Raum fallt. Sucht nach zwei Blöcken. Werft diese zuerst auf die steinerne Mauer rechts im Raum und stapelt sie anschließend aufeinander. Ihr könnt mit Melchias Fähigkeit durch das Gitter. Lauft nun den Weg hinter dem Gitter entlang, bis ihr an einen Springbrunnen mit dem Booster kommt.

Dieser Booster ist sehr simpel versteckt. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 13

Voraussetzung: Zephon besiegen.

Warpt euch zur Zitadelle der Menschen. Verlasst den Warpraum und haltet euch rechts. Ihr kommt um die Ecke und werdet einen Wasserfall sehen.

Nutzt Zephons Fähigkeit, um die Wand hinter dem Wasserfall hochzuklettern. Oben angekommen, schwebt der Gesundheitsbooster.

Zwei Booster für den Aufwand von einem. (© Screenshot GIGA)

Glyphenenergiebooster 5

Voraussetzung: Zephon besiegen.

Ihr könnt diesen Booster mit dem vorherigen Gesundheitsbooster verbinden. Nehmt denselben Weg, wie zu dem Gesundheitsbooster und klettert den Wasserfall hoch.

Springt auf den Balkon gegenüber des Wasserfalls. Von hier aus könnt ihr rechts vom Wasserfall Nischen in der Wand sehen. Springt von einer Nische zu der anderen und umrundet so das Gebäude.

Ihr seht schließlich eine weitere Plattform in dem Gebäude. Springt von einer Nische zu dieser Plattform. Wenn ihr den Hebel dort betätigt, öffnet sich unter euch ein Tor.

Geht durch das Tor und klettert die Wand rechts herauf. Oben angekommen, müsst ihr auf die gegenüberliegende Seite springen.Folgt nun dem Gang, bis ihr den Glyphenenergiebooster erreicht.

Ein Booster und eine Glyphe für den Aufwand von einem. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 14

Voraussetzung: Rahab besiegen.

Verlasst den Tempel, nachdem ihr die Wasserglyphe erhalten habt. Springt jedoch nicht ins Wasser, sondern springt an die Wand gegenüber des Tempels.

Klettert die Wand hoch und ihr findet den letzten Gesundheitsbooster in der Zitadelle der Menschen.

Ruinenstadt

In Dumahs Ruinenstadt gibt es einen .

Dieser Booster wird von zwei Grabwächtern bewacht. (© Screenshot GIGA)

Gesundheitsbooster 15

Voraussetzung: Dumah besiegen.

Geht den Weg zu Dumahs Thronsaal zurück, bis ihr in den Raum mit der umgekippten Säule kommt. Geht hier den rechten Weg entlang.

Ihr kommt in einen Raum mit einer Statue von Dumah. Zieht einen Kreis um die Statue, um sie zu drehen. Dreht sie nach Norden und öffnet so die Tür.

Ihr kommt in einen Raum mit zwei Grabwächtern. Tötet die beiden und nehmt euch den Gesundheitsbooster.

