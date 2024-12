Indiana Jones und der Große Kreis: Verschollene Artefakte aus Europa finden

Im Vatikan könnt ihr fünf verschollene Artefakte aus Europa finden, um eine der Entdeckungen in Indiana Jones und der Große Kreis abzuschließen. An dieser Stelle zeigen wir euch die genauen Fundorte aller Artefakte auf der Karte und im Video.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Alle 5 Artefakt-Fundorte im Video

Bei den Artefakten handelt es sich um Sammelobjekte im Vatikan, die euch pro Stück 20 Abenteuerpunkte bescheren. Ihr könnt euch also insgesamt 100 Punkte mit dieser Aktivität verdienen. Beachtet, dass ihr bestimmten Fortschritt in der Story benötigt oder spezifische Feldforschungen abschließen müsst, um die Fundorte dieser Artefakte zu erreichen.

Im folgenden Video seht ihr die Fundorte aller fünf europäischen Artefakte auf einen Blick:

Indiana Jones und der Große Kreis: Fundorte aller verschollenen Artefakte aus Europa Abonniere uns

auf YouTube

Fundorte der europäischen Artefakte auf der Karte

Auf der Karte unten haben wir euch die Fundorte der Artefakte genau markiert. Unter der Karte folgen genauere Informationen.

Anzeige

Fundorte der europäischen Artefakte im Vatikan. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

1. Trinkhorn

Während der Feldforschung "Eine Nonne in Schwierigkeiten" kommt ihr zu einem Raum mit einem kleinen Tresor, für den ihr einen Code benötigt. Wenn ihr die grüne Lampe im Raum ausschaltet, wird der Code 7171 darunter sichtbar. Öffnet damit den Tresor, um das Trinkhorn zu erhalten.

2. Venusfigur

Folgt der Feldforschung "Eine Nonne in Schwierigkeiten" bis zum Ende. Im Raum, wo ihr Schwester Giuliana befreit, könnt ihr eine Wand mit dem Vorschlaghammer aus dem Nebenraum einschlagen. So gelangt ihr zur Venusfigur.

Hinter dieser zerstörbaren Wand verbirgt sich die Venusfigur. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

3. Goldenes Xiphos

Begebt euch zum Hof im Südwesten. Südlich könnt ihr hier eine kleine Gemäldegalerie betreten. In einer Ecke des Raums müsst ihr das Gemälde um 180 Grad drehen, um ein Geheimfach mit diesem Artefakt freizulegen.

Anzeige

Dreht dieses Gemälde um 180 Grad, um das versteckte Artefakt freizulegen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

4. Bronzespiegel

Folgt der Feldforschung "Der verrückte Priester", denn nur so erhaltet ihr den Kanalisationsschlüssel, der euch Zutritt zum Untergrund gewährt. In der Kanalisation kommt ihr linker Hand an einer schlafenden Wache vorbei. Schnappt euch einen Vorschlaghammer in der Nähe und zerschlagt die Wand links neben der Wache. Der freigelegte Geheimweg führt euch zum Bronzespiegel.

Zerschlagt die Wand links neben der Wache in der Kanalisation. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

5. Paradehelm

Während der Hauptmission im Vatikan betretet ihr den Turm Nikolaus des Fünften und öffnet mit der Weinflasche eine Wand, die euch zu einer Spiraltreppe führt. Lauft diese bis ganz nach oben, um den Paradehelm zu finden.

Anzeige

Welche Gaming-Plattform passt am besten zu dir?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.