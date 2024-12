Indiana Jones und der Große Kreis: Wehrmachtschlüssel und Uniform finden

Um Gizeh in Indiana Jones und der Große Kreis am besten zu erkunden, solltet ihr euch zunächst die Uniform und den Schlüssel der Wehrmacht besorgen. Den genauen Fundort zeigen wir euch hier!

Wehrmachtuniform und Schlüssel finden

Dank Wehrmachtschlüssel und Uniform könnt ihr viele Bereiche der Nazis in Gizeh ungestört erkunden und verschlossene Türen öffnen. Am besten begebt ihr euch daher direkt zum Fundort der Tarnung, den wir euch im folgenden Video auf einen Blick zeigen:

Indiana Jones und der Große Kreis: Fundort von Wehrmachtschlüssel und Wehrmachtuniform

auf YouTube

Begebt euch zur Ausgrabungsstätte am Totentempel im Norden. Hier gibt es eine Unterführung bei der Eisenbahnbrücke, die euch zu einem kleinen Wachturm der Wehrmacht führt.

Begebt euch zu dieser Stelle in Gizeh. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Durch die Gittertür des Wachturms hindurch könnt ihr die Wehrmachtuniform samt Schlüssel bereits sehen, doch die Tür ist verschlossen. Geht also zunächst zur Rückseite des Turms.

Begebt euch zur Rückseite des Wachturms. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

An der Rückseite könnt ihr mit der Peitsche nach oben klettern und euch dann außen entlang hangeln, bis ihr das offene Fenster an der Vorderseite erreicht und so hineingelangt.

Hangelt euch entlang des Wachturms bis zum offenen Fenster. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Oben im Wachturm läuft ein Wehrmachtssoldat herum. Sofern ihr aber die Arbeiterkleidung tragt, wird er euch in Ruhe lassen und nicht weiter behelligen. Klettert innen die Leiter nach unten und schnappt euch den Wehrmachtschlüssel und die Uniform vom Tisch.

Mit der Uniform bekommt ihr zusätzlich die Pistole PL8. In einem der Regale findet ihr auch noch mehr Munition für die Waffe. In der Schublade des Schreibtischs könnt ihr zusätzlich 50 Pfund finden. Dank der Uniform könnt ihr nun übrigens den Boxring in Gizeh betreten und euch durch ein paar Schlägereien noch mehr Geld verdienen.

