Indiana Jones und der Große Kreis: Spielzeit, Umfang und Kapitelübersicht

Wie viel Spielzeit benötigt ihr für einen Durchgang von Indiana Jones und der Große Kreis? Indys neues Abenteuer hat neben der Hauptstory auch noch jede Menge Nebenaktivitäten zu bieten, die eure Spieldauer erhöhen können. Wie der Umfang und die Kapitelanzahl genau aussehen, erfahrt ihr hier.

Spieldauer von Indiana Jones und der Große Kreis

Wenn ihr euch ausschließlich auf die Hauptmissionen konzentriert, werdet ihr zirka acht bis zehn Spielstunden benötigen, bis der Abspann über den Bildschirm flimmert. Dies hängt allerdings auch vom gewählten Schwierigkeitsgrad ab. Es gibt vier verschiedene Schwierigkeitsgrade für Kämpfe und zwei für die Rätsel.

Wenn ihr wirklich alles im Spiel sehen und machen wollt, wird es gut und gerne 14 bis 16 Stunden dauern, bis ihr die 100 % erreicht habt.

Umfang

In Indiana Jones und der Große Kreis wechseln sich schlauchige Level mit offenen Arealen ab. Mit dem Vatikan, Gizeh und Sukhothai gibt es drei offene Regionen, in denen ihr euch frei bewegen könnt. In jedem dieser Gebiete könnt ihr je vier optionale Feldforschungen (Nebenmissionen) abschließen sowie Entdeckungen, Geheimnisse und Notizen freischalten.

Folgende Gebiete und optionale Aktivitäten gibt es:

Marshall College

Notizen

Der Vatikan

Notizen Feldforschungen Entdeckungen Geheimnisse

Gizeh

Notizen Feldforschungen Entdeckungen Geheimnisse

Der Himalaya

Notizen

Schanghai

Notizen Feldforschungen Entdeckungen Geheimnisse

Sukhothai

Notizen

Irak

Notizen



Ihr könnt abgeschlossene Gebiete jederzeit wieder besuchen, um weitere Aktivitäten abzuschließen. Teilweise benötigt ihr auch bestimmte Ausrüstung aus späteren Leveln, um neue Bereiche in früheren Leveln erkunden zu können.

Über Indys Tagebuch könnt ihr jederzeit in frühere Gebiete zurückkehren. (© Screenshot GIGA)

Liste aller Hauptmissionen

An jedem Ort gibt es eine Hauptmission, die je nach Größe des Gebiets 30 Minuten bis zu zwei Stunden dauern können. Die Liste der Hauptmissionen sieht wie folgt aus:

Das goldene Idol (Intro) Das Abenteuer beginnt (Marshall College) Die gestohlene Katzenmumie (Der Vatikan) Das Idol des Ra (Gizeh) Ein gefährlicher Aufstieg (Der Himalaya) Ins Feuer (Schanghai) Die gesegnete Perle (Sukhothai) Sühne (Irak)

