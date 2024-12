Indiana Jones und der Große Kreis: Alle Funkfrequenzen finden

In der Region von Gizeh in Indiana Jones und der Große Kreis sind vier Funkfrequenzen versteckt, die ihr für die Entdeckung "Funkübertragungen der Wehrmacht" finden sollt. An dieser Stelle zeigen wir euch die exakten Fundorte auf der Karte und im Video.

Die Fundorte aller vier Funkfrequenzen zeigen wir euch auch schnell und kompakt im folgenden Video:

Indiana Jones und der Große Kreis: Fundorte aller vier Funkfrequenzen Abonniere uns

auf YouTube

Wehrmacht-Funkübertragungen finden

Bei den Funkfrequenzen handelt es sich um kleine rote Umschläge in Größe einer Visitenkarte. Sie befinden sich allesamt in den verschiedenen Lagern der Nazis in Gizeh. Aus diesem Grund, solltet ihr euch vorher die Wehrmachtuniform schnappen, dann könnt ihr euch größtenteils ungestört in den feindlichen Basen bewegen und die Frequenzen einsammeln.

Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte der vier Funkfrequenzen markiert. Darunter folgen genauere Angaben zu jeder Funkfrequenz.

Fundorte der vier Wehrmacht-Funkübertragungen in Gizeh. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Funkfrequenz 1

Liegt auf dem Tisch in dem kleinen halbrunden Gebäude der Wetterstation im Zentrum der Karte. Das Geheimnis "Wolkenatlas" könnt ihr hier übrigens auch lösen.

Fundort von Funkfrequenz 1. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Funkfrequenz 2

Liegt auf dem Tisch mit der Funkanlage im großen Zelt innerhalb des Nazi-Fahrzeugdepots. Die Notiz neben der Funkfrequenz startet das Geheimnis "Strahlende Zukunft", das ihr auch direkt erledigen könnt.

Fundort von Funkfrequenz 2. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Funkfrequenz 3

Befindet sich in einem offenen Spind im Zelt im Zentrum der Chephren-Ausgrabung.

Fundort von Funkfrequenz 3. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Funkfrequenz 4

Befindet sich auf einem Tisch im riesigen Planungsraum des großen Gebäudes im Nazi-Lager nördlich. Im selben Gebäude befindet sich auch Voss' Büro.

Fundort von Funkfrequenz 4. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Funkfrequenzen Gina übergeben

Habt ihr alle Funkübertragungen gesammelt, begebt euch zurück zu Gina. Sie sitzt im blauen Zelt von Nawal im Arbeiterbereich. Ihr müsst die Funkfrequenzen über euer Inventar ausrüsten und dann auf das Notizbuch vor Gina auf den Tisch legen (E-Taste drücken), um die Aufgabe abzuschließen. Als Belohnung erhaltet ihr die Notiz "Entwurf für einen Vatikan-Artikel" und 150 Abenteuerpunkten.

