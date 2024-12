Indiana Jones und der Große Kreis: Ein wichtiges Datum (Transportbehälter öffnen)

Um das Geheimnis "Ein wichtiges Datum" in Indiana Jones und der Große Kreis zu lösen, müsst ihr einen Transportbehälter öffnen und dafür mithilfe einer Code-Tabelle die richtige Kombination herausbekommen. Wie ihr dieses Rätsel lösen könnt, erfahrt ihr hier!

"Ein wichtiges Datum" starten

Dieses Geheimnis befindet sich im Museumsflügel des Vatikans. Diesen könnt ihr erst im Rahmen der Feldforschung "Eine Nonne in Schwierigkeiten" freischalten. In einer Ecke des offenen Bereichs könnt ihr ein großes Zelt betreten. Beachtet, dass es im ganzen Bereich viele Wachen in und außerhalb des Zelts gibt. Diese solltet ihr zunächst ausschalten.

An dieser Stelle im Museumsflügel findet ihr das Zelt mit dem Transportbehälter. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im Zelt steht eine Kiste mit Zahlenschloss, für das ihr den richtigen Code benötigt.

Mit der Code-Tabelle Transportbehälter öffnen

Links neben der Truhe auf dem Schreibtisch und in der Schublade findet ihr insgesamt folgende drei Notizen.

Brief zur geheimen Lieferung: Aus der Notiz erfahrt ihr von einer Lieferung vom 15. Oktober sowie den Code-Schlüssel "DICE". Der eingegebene Code "4718" hat aber nicht funktioniert.

Aus der Notiz erfahrt ihr von einer Lieferung vom 15. Oktober sowie den Code-Schlüssel "DICE". Der eingegebene Code "4718" hat aber nicht funktioniert. Kalenderseite: Hier ist der 20. Oktober (Mittwoch) markiert. Die Lieferung kam allerdings fünf Tage früher, am 15. Oktober (Freitag).

Hier ist der 20. Oktober (Mittwoch) markiert. Die Lieferung kam allerdings fünf Tage früher, am 15. Oktober (Freitag). Code-Tabelle: Der Code-Schlüssel "DICE" wurde hier fälschlicherweise auf den 20. (Mer.) angewendet. Für den richtigen Code müsst ihr ihn auf den 15. (Ven.) anwenden. Dadurch ergibt sich der korrekte Code 6380.

Ihr müsst den Code-Schlüssel auf den Tag der Lieferung am Freitag (Ven.) anwenden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gebt den Code am Zahlenschloss des Transportbehälters ein, um ihn zu öffnen und das Geheimnis zu lösen. Als Belohnung erhaltet ihr den Kartenführer "Medizin im Vatikan", der euch alle Medizinflaschen auf der Karte markiert. Zusätzlich erhaltet ihr 10 Lira sowie Giovannis Brief. Bei uns findet ihr auch die Lösungen zu weiteren Geheimnissen im Vatikan:

