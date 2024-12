Indiana Jones und der Große Kreis: Kinderspiel (Lösung)

Im Geheimnis "Kinderspiel" in Indiana Jones und der Große Kreis müsst ihr eine Schnitzeljagd in Sukhothai absolvieren und verschiedenen Hinweisen aus einer Flaschenpost folgen, um einen Schatz zu finden. Die Lösung für dieses Rätsel zeigen wir euch hier!

Startpunkt und Lösung für das Geheimnis "Kinderspiel" könnt ihr euch auch schnell und kompakt im folgenden Video anschauen:

Indiana Jones und der Große Kreis: Lösung für das Geheimnis "Kinderspiel"

auf YouTube

"Kinderspiel" starten

Dieses Geheimnis könnt ihr direkt nach der ersten Ankunft in Sukhothai beginnen. In der Nähe von Indys Hütte sitzt Sunan am Steg und neben ihm führen Treppen in den Fluss. Hier könnt ihr eine Flaschenpost aufnehmen.

Diese Flaschenpost startet das Geheimnis. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Damit ihr die Notiz in der Flaschenpost lesen könnt, müsst ihr sie auf den Boden oder gegen eine Wand werfen.

Erste Flaschenpost

Die Notiz zeigt einen Kompass, der Richtung Nordosten zeigt. Auf der Rückseite findet ihr den Hinweis: "Folge den Bannern zum nördlichen Schrein. Ein Hinweis findet sich auf dem Baum bei der Hütte". Folgt dem Weg Richtung Nordosten, dann kommt ihr bei der gesuchten Hütte vorbei. Rechts davon steht ein Baum, mit dem ihr mit eurer Peitsche interagieren könnt, um die nächste Flaschenpost vom Ast zu holen.

Holt die zweite Flaschenpost mit der Peitsche vom Ast des Baums. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Zweite Flaschenpost

Die Notiz der zweiten Flaschenpost zeigt einen Kompass Richtung Südosten. Auf der Rückseite steht der Hinweis: "Gehe nach Osten und suche die höchste Brücke. Ein weiterer Hinweis verbirgt sich darunter". Lauft weiter den Weg Richtung Südosten entlang, dann kommt ihr zur gesuchten Brücke am Fluss. Auf einem Stein neben der Brücke steht die dritte Flaschenpost.

Auf dem Stein neben der Brücke steht die dritte Flaschenpost. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dritte Flaschenpost

Der Kompass der dritten Notiz zeigt nach Norden. Auf der Rückseite steht der Hinweis: "Gehe nach Süden zum Tor des Dorfes. Suche den Felsen, wo der König auf dem Thron sitzt". Schwimmt den Fluss Richtung Norden entlang, dann kommt ihr direkt auf das gesuchte Tor zu. Rechts dahinter findet ihr den Felsen mit einer Kiste dahinter, die von drei gelben Fahnen umringt ist. Nehmt die Phra-Ruang-Statue aus der Kiste, um die 250 Abenteuerpunkte für den Abschluss des Geheimnisses zu kassieren. Zudem findet ihr in der Kiste das Abenteuerbuch "Fester Schubser".

Hinter dem Felsen liegt der Schatz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Lösungen weiterer Geheimnisse findet ihr ebenfalls bei uns:

