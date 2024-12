Indiana Jones und der Große Kreis: Macht des Schicksals (Lösung)

Um das Geheimnis "Macht des Schicksals" in Indiana Jones und der Große Kreis zu lösen, müsst ihr zwei per Steckbrief gesuchte Diebe finden. Falls ihr Probleme bei der Verbrecherjagd habt, zeigen wir euch an dieser Stelle die Lösung samt Video.

Startpunkt und Lösung für das Geheimnis "Macht des Schicksals" könnt ihr euch schnell und kompakt im folgenden Video anschauen:

"Macht des Schicksals" starten

Dieses Geheimnis könnt ihr direkt zu Beginn eures Abenteuers in Gizeh beginnen. Links von Nawals blauem Zelt könnt ihr einen Steckbrief am Stützbalken des Zelts einsammeln.

Seht euch diesen Steckbrief an, um "Macht des Schicksals" zu starten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der Steckbrief schickt euch auf die Suche nach zwei als Arbeitern verkleidete Diebe, die Richtung Südosten geflohen sind.

Die Diebe dingfest machen

Lauft Richtung Süden vorbei am blauen Zelt auf dem Hauptweg entlang. Auf der linken Seite werdet ihr dann bei roten Farbspuren vorbeikommen. Macht ein Foto von den Spuren, um die zweite Notiz für dieses Geheimnis zu erhalten.

Links des Weges kommt ihr an roten Farbspuren vorbei. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Den roten Fußspuren folgen

Folgt weiter den roten Spuren Richtung Süden aus dem Arbeiterlager hinaus. Hier könnt ihr den Eingang zu einem versteckten Grab entdecken. Dort hinein sind die Diebe geflohen.

Betretet dieses versteckte Grab südlich vom Arbeiterbereich. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im Grab findet ihr allerdings nur noch einen der Diebe, mit roten Sohlen vom Sand begraben vor. Die Notiz "Plan für einen Grabraub" verrät euch, was den gierigen Grabräubern zum Verhängnis wurde. Für den Abschluss erhaltet ihr 225 Abenteuerpunkte als Belohnung. Zudem könnt ihr im Bereich das Abenteuerbuch "Entschlossenheit" einsammeln. Die Lösungen weiterer Geheimnisse findet ihr ebenfalls bei uns:

