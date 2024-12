Indiana Jones und der Große Kreis: Bücherregal-Lösung für "Eine Schlange im Garten"

Im Verlauf vom Geheimnis "Eine Schlange im Garten" in Indiana Jones und der Große Kreis müsst ihr ein Rätsel mit Büchern lösen und diese in der richtigen Reihenfolge aktivieren. An dieser Stelle zeigen wir euch die Bücherregal-Lösung im Detail.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

"Eine Schlange im Garten" starten

Die erste Herausforderung ist es, dieses Rätsel überhaupt zu finden. Ihr müsst euch dafür zum obersten Stockwerk des Apostolischen Palasts begeben. Hier befindet sich das Büro von Pater Ventura. Ihr könnt versuchen, direkt die Treppen im Palast nach oben laufen, wobei ihr allerdings an einigen Wachen vorbeimüsst.

Einfacher ist es aber, wenn ihr bei der Ausgrabungsstätte das Baugerüst nach oben klettert. Hier könnt ihr euch dann mit der Peitsche zum Balkon des Büros schwingen und kommt so unbemerkt hinein. Passt allerdings auf, denn im Nebenraum des Büros steht eine Wache. Den Weg zum Geheimnis "Eine Schlange im Garten" sowie die Lösung des Bücherrätsels könnt ihr euch kompakt im folgenden Video anschauen:

Indiana Jones und der Große Kreis: Buchrätsellösung für "Eine Schlange im Garten" Abonniere uns

auf YouTube

Bücher-Reihenfolge finden

Nehmt euch die Bücherregal-Notiz vom Schreibtisch von Pater Ventura, um das Geheimnis zu starten. Die Notiz gibt euch einen Hinweis auf die Reihenfolge, in der ihr die Bücher im Regal in der Ecke des Büros aktivieren müsst. Ihr müsst die Notiz allerdings umdrehen, dann seht ihr vier Symbole und die Buchtitel Francorum, Logicae, QDV und Philosophiae.

Anzeige

Die Symbole finden sich auf den Buchrücken wieder. Entsprechend ergibt sich folgende Buch-Reihenfolge:

Zweites Buch von links (Francorum) Buch ganz rechts (Logicae) Buch ganz links (QDV) Zweites Buch von rechts (Philosophiae)

Anzeige

Die richtige Bücher-Reihenfolge für die Rätsellösung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Habt ihr alles richtig gemacht, öffnet sich ein Geheimfach rechts der Bücher und ihr erhaltet als Belohnung Mussolinis Brief, 120 Lira und 100 Abenteuerpunkte. Die Lösungen weiterer Geheimnisse im Vatikan findet ihr ebenfalls bei uns:

Um welchen Teil einer bekannten Spielereihe handelt es sich?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.