Indiana Jones und der Große Kreis: Die Truhe der Schlange (Uralte Schlüssel finden)

In Indiana Jones und der Große Kreis könnt ihr in Voss' Lager eine schlangenverzierte Truhe entdecken, die drei uralte Schlüssel zum Öffnen benötigt. Alle Schlüssel-Fundorte für das Geheimnis "Die Truhe der Schlange" zeigen wir euch an dieser Stelle.

Die komplette Lösung für "Die Truhe der Schlange" mit allen drei Schlüssel-Fundorten könnt ihr euch auch im folgenden Video anschauen:

"Die Truhe der Schlange" starten

Dieses Geheimnis beginnt in Voss' Lager in Sukhothai. Hier könnt ihr auch die Uniform der königlichen Streitkräfte finden, um euch ungestörter in der feindlichen Basis bewegen zu können. In der südöstlichen Ecke des Lagers findet ihr einen Raum mit einer Schlangentruhe und der Notiz "Voss' Brief" daneben, die dieses Geheimnis startet.

An dieser Stelle in Voss' Lager könnt ihr die Schlangentruhe finden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die schlangenverzierte Truhe benötigt drei uralte Schlüssel zum Öffnen. Je einen findet ihr im Vatikan, in Gizeh und in Schanghai. Ihr müsst über das Reisen-Menü zu diesen Orten zurückkehren und euch auf die Suche machen.

Wichtiger Hinweis: Folgt erst der Story in Sukhothai bis zu dem Punkt, wo ihr das Atemgerät gekauft habt. Ihr werdet es für die Schlüsselsuche benötigen.

Uralter Schlüssel im Vatikan

Begebt euch im Vatikan zur Ausgrabungsstätte und steigt im Zentrum in das Loch im Boden hinab in den Untergrund. Bahnt euch einen Weg zum großen Raum mit dem Kronleuchter und dem überschwemmten Bereich. Hier müsst ihr westlich untertauchen (Atemgerät benutzen!) und eine Holzplanke aus dem Weg räumen, um den uralten Schlüssel in einer versteckten Sackgasse zu erreichen.

Fundort vom uralten Schlüssel im Vatikan. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Uralter Schlüssel in Gizeh

Begebt euch zur Ausgrabungsstätte im Süden von Gizeh, die ihr auch für die Feldforschung "Das Geheimnis der Königinmutter" durchquert habt. Nutzt die Wehrmachtuniform, um euch hier ungestört zu bewegen. Im westlichen, überschwemmten Bereich könnt ihr rechts durch eine Öffnung schwimmen. Sie ist kaum zu erkennen und fast komplett von Wasser bedeckt (siehe Bild unten). Dahinter gelangt ihr zum Schlüssel.

Fundort vom uralten Schlüssel in Gizeh. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Uralter Schlüssel in Schanghai

In Schanghai müsst ihr den Level rückwärts zurücklaufen. Da er sehr schlauchig ist, kommt ihr hier irgendwann bei einem Kanal vorbei. In der Ecke hinter der Treppe könnt ihr zum Schlüsselversteck tauchen.

Fundort vom uralten Schlüssel in Schanghai. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Truhe der Schlange öffnen

Kehrt mit allen drei Schlüsseln im Gepäck zurück zur Schlangentruhe. Ihr müsst sie nacheinander an den Öffnungen vorne einsetzen und drehen, um die Truhe zu öffnen. Als Belohnung erhaltet ihr eine der uralten Relikte sowie 250 Abenteuerpunkte für den Abschluss. Die Lösungen weiterer Geheimnisse findet ihr ebenfalls bei uns:

