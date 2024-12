Indiana Jones und der Große Kreis: Der Elefant im Raum (Lösung)

Für das Geheimnis "Der Elefant im Raum" in Indiana Jones und der Große Kreis müsst ihr ein Rätsel mit Elefantenstatuen in Sukhothai lösen. Falls ihr Probleme bei dieser Kopfnuss habt, findet ihr an dieser Stelle die Lösung.

"Der Elefant im Raum" starten

Dieses Rätsel könnt ihr am nördlichsten Punkt in Sukhothai beginnen. Nördlich in Voss' Lager nahe dem Fundort der Uniform der königlichen Streitkräfte könnt ihr einen versteckten Schrein betreten.

Nördlich in Voss' Lager könnt ihr den versteckten Schrein entdecken. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Macht zunächst ein Foto vom buddhistischen Schrein mit der großen Statue, um die erste Notiz für dieses Geheimnis zu erhalten.

Rätsel mit Elefantenstatuen lösen

Im Schrein sind drei Elefantenstatuen versteckt, die auf den drei Sockeln unterhalb des Schreins platziert werden müssen. Das Problem dabei ist, dass sich je nachdem, wo ihr die Statuen platziert, Fächer mit Sockelplätzen schließen oder öffnen. Ihr müsst also auch die richtige Reihenfolge der Platzierung herausfinden. Für die Rätsellösung geht ihr wie folgt vor:

Rechts im Schrein findet ihr in einem offenen Wandfach die erste Statue. Nehmt sie auf und platziert sie auf dem rechten unteren Sockel. Zückt euer Feuerzeug und verbrennt das Holz vor dem Wandfach auf der linken Seite, um die dahinter liegende zweite Elefantenstatue einzusammeln. Diese Statue platziert auf dem Sockel im offenen Wandfach rechts vom Schrein. Nehmt die Statue vom rechten unteren Sockel und platziert sie auf dem linken unteren Sockel. Nun öffnet sich ein weiterer Bereich links vom Schrein. Hier könnt ihr die zweite Notiz "Rebellentagebuch" aufnehmen und weiter hinten auf dem Tisch findet ihr zudem den Kartenführer für die uralten Relikte in Sukhothai. Zieht euch dann mit der Peitsche die Wand nach oben und nutzt die Peitsche ein weiteres Mal, um euch weiter oben an den Ast zu schwingen. So gelangt ihr auf das erhöhte Plateau mit der dritten Elefantenstatue. Diese Statue platziert auf dem rechten unteren Sockel beim Schrein. Nehmt euch die Statue aus dem Wandfach rechts vom Schrein und platziert sie im Wandfach gegenüber dem Fundort der zweiten Notiz. Nehmt die Statue vom rechten unteren Sockel und platziert sie auf dem mittleren Sockel. Letztlich holt ihr die Statue aus dem Wandfach links und platziert sie auf dem rechten unteren Sockel, um das Rätsel zu lösen.

Eine Geheimtür rechts öffnet sich nun. Im Raum dahinter macht ihr ein Foto vom Elefantenskelett, um das Geheimnis abzuschließen und 150 Abenteuerpunkte zu kassieren. Im Raum findet ihr zudem eine Schrotflinte, Munition und Dynamitstangen. Solltet ihr beim Rätsel Probleme haben, schaut ihr euch am besten nochmal die komplette Lösung im folgende Video an:

