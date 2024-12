Indiana Jones und der Große Kreis: Alle Stelen für "Das gehört in ein Museum" finden

In Gizeh könnt ihr zehn Stelen finden, die ihr im Rahmen der Entdeckung "Das gehört in ein Museum" sammeln sollt. Wo ihr alle Stelen in Indiana Jones und der Große Kreis bekommen könnt, zeigen wir euch ganz genau an dieser Stelle.

Die ersten vier Stelen für Nawal finden

Genauso wie die ersten vier Inschriften im Vatikan findet ihr auch die ersten vier Stelen ganz automatisch während der Hauptmission im Spiel. Diese werden euch auf der Karte markiert und sind nicht zu verfehlen. Dabei handelt es sich um:

Stele des Riesen

Stele des Sieges

Stele der Ernte

Stele des Sobek

Die anderen sechs Stelen sind optional und können für die Entdeckung "Das gehört in ein Museum" gesammelt werden.

Die restlichen sechs Stelen finden

Um die Entdeckung zu starten, sprecht mit dem Lieferburschen rechts neben dem Zelt von Nawal im Arbeiterbereich. Geht anschließend noch einmal in das Zelt von Nawal und schnappt euch rechts die Notiz "Zweite Stelen-Liste" vom Schreibtisch. Diese markiert euch grob die Fundorte der restlichen Stelen auf der Karte. Wir haben euch die Fundorte auf der Karte unten markiert. Darunter findet ihr genauere Informationen zu jeder Stele.

Fundorte der optionalen sechs Stelen in Gizeh. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

1. Stele des Ra

Diese Stele findet ihr bei der Chephren-Ausgrabung ganz im Westen von Gizeh. Ihr müsst hier ein kleines Grab betreten, um die Stele zu finden. Den genauen Fundort seht ihr im Video unten.

2. Stele des Amun

Für diese Stele müsst ihr euch vorher den Wehrmachtschlüssel besorgen. Begebt euch anschließend ins Nazi-Lager. Im Stockwerk unter Voss' Büro könnt ihr mit dem Schlüssel einen Raum aufsperren, in dem sich die Stele befindet. Eine der Medizinflaschen findet ihr hier ebenfalls. Das Video unten zeigt den genauen Fundort.

3. Stele der Errichtung

Diese Stele erhaltet ihr als Belohnung für die Feldforschung "Ein arges Dilemma". Sprecht im Dorf im Nordosten mit Professor Savage, den ihr auch schon im Vatikan getroffen habt.

4. Stele des Todes

Diese Stele befindet sich bei der kleinen Ausgrabung nahe dem Arbeiterbereich. Wie ihr die Stele genau erreicht, zeigt euch das Video unterhalb.

5. Stele des Beschützers

Diese Stele gibt es als Belohnung für die Feldforschung "Heiligtum der Wächter" mit Gina. Betretet links der großen Sphinx die unterirdische Ausgrabung, um Gina zu treffen und die Quest zu starten.

6. Stele des Lichts

Diese Stele erhaltet ihr als Belohnung für die Feldforschung "Das Geheimnis der Königinmutter". Sprecht an der markierten Stelle auf der Karte mit Omar im Zelt, um die Nebenmission zu starten.

Abschlussbelohnung: Habt ihr alle sechs Stelen gefunden, kehrt zum Lieferburschen zurück und legt sie in die Holzkiste neben ihm. Anschließend gibt er euch ein uraltes Relikt als Belohnung.

