Indiana Jones und der Große Kreis: Rätsel der Ältesten (Uralte Relikte finden)

Für die Entdeckung "Rätsel der Ältesten" in Indiana Jones und der Große Kreis sollt ihr zehn uralte Relikte finden, die im Vatikan versteckt sind. Die genauen Fundorte aller Relikte zeigen wir euch im Guide samt Video.

Alle uralten Relikte finden

Diese Sammelaufgabe ist rein optional, belohnt euch aber mit 40 Abenteuerpunkten pro eingesammelten Artefakt, sodass ihr euch insgesamt 400 Punkte damit verdienen könnt. Beachtet, dass ihr erst der Story im Vatikan folgen müsst, um die meisten Relikte zu erreichen, da sie meist nahe dem Hauptpfad durch die größeren Missionen zu finden sind.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller 10 uralten Relikte auf einen Blick:

Indiana Jones und der Große Kreis: Fundorte aller uralten Relikte im Vatikan Abonniere uns

auf YouTube

Uraltes Relikt 1

Das erste Relikt könnt ihr direkt zu Beginn der Haupthandlung im Vatikan finden. Wenn ihr mit Pater Antonio die Katakomben unter der Bibliothek erkundet, findet ihr es auf einem Tisch.

Das erste Relikt liegt kaum zu übersehen auf einem Tisch in den Katakomben der Bibliothek. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Uraltes Relikt 2

Die nächsten drei Relikte findet ihr auf dem Weg durch die Story-Missionen der Rätsel des Goldenen und des Silbernen Pfads. Startet ihr beim Beichtbrunnen, kommt ihr als Erstes bei den Todespendeln vorbei. Lasst euch bei der zweiten Grube nach unten fallen, um das Relikt in einer Ecke zu finden.

Fundorte der Relikte 2 bis 4. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Uraltes Relikt 3

Folgt weiter der dem Hauptpfad und kriecht im Südwesten des Gebiets durch eine Öffnung in den Nebenraum, wo ihr eine Büste auf einen Sockel stellen müsst, um die Kammer am südlichen Ende zu öffnen. Hier könnt ihr das Relikt einsammeln.

Uraltes Relikt 4

Dieses Relikt bekommt ihr am Ende in der Schatzkammer, wo ihr auch die Katzenmumie entdeckt. In der südöstlichen Ecke findet ihr das Relikt auf einem Regal.

Uraltes Relikt 5

Die nächsten fünf Relikte findet ihr alle im Grabmal der Kreigerriesen, welches ihr ebenfalls während der Story durchquert. Ihr könnt hierhin später wieder über das Loch im Boden der Ausgrabungsstätte zurückkehren. Lasst euch in das Loch fallen und lauft neben dem Bagger durch das Loch. Folgt dem Weg und hängt euch mit der Peitsche über den Abgrund. Lasst euch etwas hinunter und schwingt euch in den schmalen Gang, wo das Relikt am Boden liegt.

Fundorte der Relikte 5 bis 9. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Uraltes Relikt 6

Lasst euch als Nächstes ins Wasser hinunterfallen und schwimmt zum nächsten Bereich. Hier befindet sich das Relikt hinter einer brennbaren Tür. Falls ihr noch nicht das Feuerzeug aus Gizeh habt, könnt ihr eine Fackel im Bereich aufheben und durch ein Loch in der Wand werfen, um den Raum mit dem Artefakt zu entsperren.

Uraltes Relikt 7

Folgt weiter dem Weg durch das große Areal mit den Wachen. Nach dem Schwung mit der Peitsche über den Kronleuchter kommt ihr rechts zum Bereich mit dem nächsten Relikt. Hebt hier die Büste vom Boden auf und stellt sie auf den Sockel neben der Gittertür, um das Relikt zu erreichen.

Uraltes Relikt 8

Zieht euch im nächsten Bereich mit der Peitsche nach oben und schwingt euch zum Loch seitlich in der Wand. Kriecht durch die Öffnung in den nächsten Bereich, wo ein weiteres Relikt wartet. Zunächst müsst ihr die Büste vom Boden aus dem Nebenraum aufheben und auf den Sockel im Gang stellen. Im entsperrten Raum nehmt ihr die Nahkampfwaffe vom Boden und zerstört damit die Wand im anderen Raum. Nun könnt ihr die Büste vom Sockel nehmen und im anderen Raum platzieren, um das Relikt zu erreichen.

Uraltes Relikt 9

Kehrt wieder zurück und zieht euch mit Peitsche weiter nach oben, wo ihr das neunte Relikt in einer Ecke des Raums aufheben könnt.

Uraltes Relikt 10

Das letzte Relikt bekommt ihr für das Sammeln aller 10 Inschriften im Vatikan. Der verlinkte Guide zeigt euch dafür alle Fundorte.

