Crafting in Dying Light: Materialien, Rezepte und die besten Skills

Dieser Crafting-Guide zu Dying Light versorgt euch mit allen wertvollen Informationen und Fundorten der Materialien, mit denen ihr Waffen, Mods oder Medikits herstellt. Außerdem zeigen wir euch nützliche Skills, mit denen euch das Crafting leichter fällt.

Fundorte und Nutzen der Materialien

In der folgenden Übersicht findet ihr alle Crafting-Gegenstände, die ihr in Dying Light nutzen könnt. Weiter unten zeigen wir euch, wo diese Gegenstände am häufigsten zu finden sind, denn Beute spawnt immer zufällig. Bei manchen Orten besteht eine höhere Spawn-Rate.

In der letzten Spalte der Tabelle erfahrt ihr, wofür ihr die besagten Gegenstände nutzen könnt.

Gegenstände Fundorte Nutzen Mull Arzeneischränke und Apotheken Herstellung von Medkits Alkohol Kühlschränke und Küchenschränke Herstellung von Medikits Metallteile Werkstätten, Mülleimer und wiederverwertete Waffen Reparatur von Waffen Batterien Werkzeugkisten Waffenmods Küchenkram Küchen und Kühlschränke Waffenmods Klebeband Werkzeugkisten und Werkstätten Waffenmods Elektronische Teile Kisten und Werkzeugkästen Waffenmods Nägel Werkzeugkisten und Lagerräume Waffen Klinge Werkzeugkästen Waffen und Upgrades Chemikalien Küchen und Schränke Waffenmods Algen Unter Wasser an der Küstenregion Bufftränke Toxische Flechte Klippen Giftmods für Waffen Blechdose Küchen und Kisten Gadgets Sprühdose Schränke und Wohnräume Waffen Schnur Schränke und Kisten Wurfwaffen Plastikteil Kisten und Werkzeugkästen Granaten und Upgrades Stromkabel Lagerhäuser und Werkstätten Waffenmods Gemeine Pflanze Bewachsene Hänge und Hügel Medizin und Tränke Fluoreszierende Pilze Höhlen und Hügel Wurfwaffen

Nützliche Skills für das Crafting in Dying Light

In Dying Light könnt ihr euch Crafting-Skills aneignen, die euch das Herstellen von Gegenständen immens erleichtern. Hier geben wir euch eine Übersicht über die wichtigsten Skills, die ihr als Überlebender unbedingt freischalten solltet. Darunter findet ihr eine Erläuterung der Fähigkeiten.

Aufputschmittel

Fertigungsexperte

Handwerker

Sterne des Schmerzes

Granate Marke Eigenbau

Explosives Hobby

Selbstschutz

Aufputschmittel

Erforderliche Stufe: Überlebensrang 3

Mit diesem Skill bekommt ihr eine ganze Reihe neuer Mittelchen, mit denen ihr eure Leistung steigert. Ideal, um mehr Schaden auszuteilen oder schneller Ausdauer zu regenerieren. Die Aufputschmittel stellt ihr ganz einfach aus gefundenen Pflanzen her.

Fertigungsexperte

Erforderliche Stufe: Überlebensrang 5

Besonders nützlich, um mehr aus euren Materialien zu machen. Damit stellt ihr mit der gleichen Menge an Rohstoffen mehr Gegenstände her. Ein Muss für Crafting-Experten.

Handwerker

Erforderliche Stufe: Überlebensrang 14

Einfach für die zusätzliche Power: Wenn ihr schon Waffen selbst herstellt, sollten sie auch ordentlich Schaden austeilen. Deshalb lohnt sich dieser Skill.

Sterne des Schmerzes

Erforderliche Stufe: Überlebensrang 4

Sind euch die normalen Wurfsterne zu schwach? Dieser Skill belegt sie mit verschiedenen Effekten und macht sie deutlich stärker.

Granaten Marke Eigenbau

Erforderliche Stufe: Überlebensrang 8

Hiermit bekommt ihr nicht nur die Fertigkeit, normale Granaten herzustellen, sondern könnt ihnen ebenfalls Effekte geben. Dazu zählen Bluten, Gift und Lähmung.

Explosives Hobby

Erforderliche Stufe: Überlebensrang 11

Wollt ihr es so richtig krachen lassen, dann setzt auf diesen Skill. Mit den Bomben jagt ihr jeden noch so starken Gegner in die Luft.

Selbstschutz

Erforderliche Stufe: Überlebensrang 8

Mit diesem Schild könnt ihr euch vor feindlichen Attacken schützen und später sogar Paraden einsetzen, die euren Gegnern Schaden austeilen.

Grundlegende Rezepte für das Crafting

An dieser Stelle liefern wir euch einen Überblick über die grundlegenden Items in Dying Light, die ihr durch das Crafting herstellen könnt. Zudem findet ihr hier kurze Beschreibungen, wie ihr diese Gegenstände am besten einsetzt.

Medikit

Herstellung: 1x Mull und 1x Alkohol

Stellt einen Teil eurer Energie wieder her. Medikits könnt ihr ebenfalls bei Händlern erwerben oder in verschlossenen Krankenwagen ergattern.

Medikit (natürlich)

Herstellung: 3x Gemeine Pflanze

Stellt ebenfalls einen Teil eurer Energie wieder her, wird aber aus Pflanzen hergestellt und ist somit eine gute Alternative. Jedoch empfehlen wir euch das normale Medikit herzustellen. Pflanzen können später für andere Rezepte besser genutzt werden.

Böller

Herstellung: 1x Plastikteil und 1x Küchenkram

Mit den Böllern lockt ihr Zombies an oder lenkt sie ab. Werft den Böller von euch weg und die Untoten strömen zur Quelle der Geräusche. Alternativ bieten fast alle Händler die Knaller in ihrem Sortiment an.

Dietrich

Herstellung: 1x Metallteil

Dietriche benötigt ihr für verschlossene Truhen und Türen, in denen sich oft wertvolle Beute befindet. Alternativ bieten fast alle Händler Dietriche an.

Wurfstern

Herstellung: 1x Klinge und 1x Schnur

Wurfsterne gehören zu den rudimentären Wurfwaffen. Ihr könnt sie herstellen, sobald ihr das Rezept findet oder den entsprechenden Skill lernt. Sie sind nicht besonders stark, lassen sich aber schnell herstellen.

Molotowcocktail

Herstellung: 1x Alkohol und 1x Schnur

Molotowcocktails sind besonders effektiv gegen Zombiegruppen. Zudem sind sie sehr erschwinglich. Mit den richtigen Skills könnt ihr aus Alkohol und etwas Schnur fünf Molotows bekommen.

Signalfackeln

Herstellung: 1x Plastikteil, 1x Chemikalien und 1x Küchenkram

Signalfackeln entfachen ihr volles Potenzial in der Nacht. Einmal entzündet, halten sie euch für ihre Brenndauer alle Infizierten vom Hals. Jedoch macht ihr mit dem Licht auch weitere Feinde auf euch aufmerksam.

Leitfähige Flüssigkeit

Herstellung: 1x Alkohol

Mit dieser Flüssigkeit erhöht ihr Elektrizitätsschaden. Werft sie auf eine Gegnergruppe und nutzt eine Stromwaffe, um viel Schaden anzurichten.

Entflammbare Flüssigkeit

Herstellung: 1x Alkohol

Wie die leitfähige Flüssigkeit nur mit Brandwaffen. Damit könnt ihr gleich mehrere Zombies in Brand setzen.

Zaids Fackeln

Herstellung: 1x Blechdose, 1x Chemikalien und 1x Küchenkram

Erledigt Zaids Mission in den Slums. Ihr findet ihn in Jaffars Camp, auf den ihr während der Mission „Pakt mit Rais“ trefft. Diese Fackeln lassen sich schwieriger herstellen, brennen dafür aber länger.