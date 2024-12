Elden Ring bekommt ein Spin-Off und es sieht krass aus

Die Katze ist aus dem Sack: Elden Ring bekommt nun doch noch neue Inhalte – und die sollen schon 2025 erscheinen. Dass ihr euch frisch machen könnt, beweist ein Blick in den ersten Trailer zu Elden Ring: Nightreign, den ihr euch direkt oben im Artikel anschauen könnt.

Elden Ring: Nightreign bei den Game Awards vorgestellt

From Software hat bei den diesjährigen Game Awards mit einem brandneuen Trailer zu Elden Ring: Nightreign überrascht. Dabei handelt es sich aber nicht um einen neuen DLC, sondern um ein Multiplayer-Spin-Off mit 3-Spieler-Koop in einer Welt, die sich jedes Mal verändert, wenn ihr ins Spiel startet.

Der neue Gameplay-Trailer zu Elden Ring: Nightreign hat es in sich:

Elden Ring bekommt doch noch neue Inhalte spendiert – und ihr könnt euch frisch machen. (© Bandai Namco)

Multiplayer-Spin-Off zu Elden Ring? Das ist bekannt

In Nightreign werdet ihr in einem Paralleluniversum an die Tafelrunde zurückkehren. Dieses Mal kreiert ihr aber keinen eigenen Charakter, sondern könnt aus 8 Helden wählen, die alle ihre eigenen Fähigkeiten und Ultimates besitzen.

Ihr betretet das neue Gefilde Limveld und müsst euch gemeinsam mit euren Gefährten in der Welt behaupten. Hierbei gibt es jedoch eine Krux: Denn jede Nacht schrumpft die Karte, sodass ihr immer weiter in noch gefährlichere Gegenden gezerrt werdet.

Bei Nightreign handelt es sich aber keineswegs um ein Battle Royale, da ihr zusammenarbeiten und zusammen überleben müsst. Euer Ziel wird es sein, den Nightlord zu stürzen, welcher wahrscheinlich in der Mitte der Karte auf euch wartet. Am Ende jeder Nacht müsst ihr kleinere Bosse besiegen, um dem Nightlord näherzukommen.

Besonders spannend ist auch das Prinzip der sich verändernden Welt: Wie From Software erklärt, wandelt sich Limveld bei jedem neuen Versuch, sodass ihr euch nicht etwa die Karte einprägen könnt. Elden Ring: Nightreign ist ein Multiplayer-Action-Survival-RPG und wird sich sehr wahrscheinlich an dem Gameplay in Elden Ring orientieren.

Auf Steam könnt ihr euch Elden Ring: Nightreign genauer ansehen. Der Release-Termin ist 2025 – ein genaues Datum gibt es noch nicht.

