Indiana Jones und der Große Kreis: Strahlende Zukunft (Diebesgut finden)

Für das Geheimnis "Strahlende Zukunft" in Indiana Jones und der Große Kreis sollt ihr eine Pritsche absuchen und müsst Diebesgut finden, um schließlich eine ganz besondere Überraschung als Belohnung zu erhalten. Wie ihr das Rätsel komplett lösen könnt, erfahrt ihr hier.

Die komplette Lösung für "Strahlende Zukunft" könnt ihr euch auch schnell und kompakt im folgenden Video anschauen:

Indiana Jones und der Große Kreis: Lösung für das Geheimnis "Strahlende Zukunft"

auf YouTube

"Strahlende Zukunft" starten

Das Geheimnis könnt ihr in der Nazi-Autowerkstatt in Gizeh starten. Da es hier nur so von Soldaten wimmelt, schnappt ihr euch vorher am besten die Wehrmachtuniform, dann könnt ihr euch größtenteils ungestört durch das feindliche Lager bewegen.

Euer Ziel ist die Nazi-Werkstatt im Zentrum von Gizeh. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Westlich im Lager könnt ihr ein Zelt betreten und dort die Notiz "Pohls Brief" einsammeln, welche das Geheimnis startet.

In diesem Zelt findet ihr Pohls Notiz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Pritsche absuchen

Nach Lesen der Notiz sollt ihr eine Pritsche absuchen. Diese befindet sich im Zelt gegenüber. Vor dem Zelt steht ein Schild mit der Bezeichnung "Wohnräume". Auf einem der Betten liegt neben einem Helm die Notiz der Nazis. Diese enthält den Code 0926, den ihr später brauchen werdet.

Die nächste Notiz liegt im Wohnräume-Zelt gegenüber. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Das Diebesgut finden

Nun wird euch ein Zielbereich im Süden markiert und ihr müsst den Standort der Kiste mit der Beute darin selber finden. Verlasst also das Lager Richtung Süden und begebt euch zur markierten Stelle unten auf der Karte.

Fundort vom Diebesgut. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bei der Kiste angekommen, könnt ihr den Code 0926 eingeben, um sie zu öffnen: Aber Vorsicht! In der Kiste befindet sich haufenweise Dynamit, das kurz nach dem Öffnen explodiert. Nehmt also die Beine in die Hand und entfernt euch direkt. Außer den 225 Abenteuerpunkten für den Abschluss des Geheimnisses bekommt ihr also leider keine weitere Belohnung.

