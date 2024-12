Indiana Jones und der Große Kreis: Geheimnis der Geheimnisse (Lösung)

Mit dem "Geheimnis der Geheimnisse" wartet ein weiteres knackiges Rätsel auf eure Lösung in Indiana Jones und der Große Kreis. Dabei müsst ihr mithilfe von zwei Holzstatuen und einem Planetendiagramm die richtige Kombination für einen Safe herausfinden. Die Lösung bekommt ihr hier!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

"Geheimnis der Geheimnisse" starten

Dieses Rätsel könnt ihr erst lösen, nachdem ihr im Verlauf der Story im Vatikan den klerikalen Schlüssel von Antonio bekommen habt. Mit dem Schlüssel könnt ihr das Nebenzimmmer in der Sixtinischen Kapelle aufschließen.

Im Nebenraum der Sixtinischen Kapelle findet das Rätsel statt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Im Raum findet ihr einen kleinen Tresor, für den ein Code benötigt wird. Als Hinweise habt ihr Nicolettis Brief sowie das Planetendiagramm aus der Schublade am Schreibtisch.

Heiliger Petrus und Heiliger Paulus

In Nicolettis Brief lautet der entscheidende Hinweis: "Schauen Sie in die Sterne und auf die Heiligen. Erst Petrus mit dem Schlüssel, dann Paulus mit dem Schwert". Neben dem Tresor und in der Ecke des Raums könnt ihr jeweils Holzstatuen von Petrus und Paulus entdecken. Inspiziert sie und schaut euch durch Drehen der Statuen die Unterseiten an.

Anzeige

Merkt euch die Symbole für Petrus links und Paulus rechts. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hier seht ihr jeweils zwei weiße Symbole, die für Planeten stehen. Prägt euch diese Symbole ein.

Heiliger Petrus

Mars Mars

Heiliger Paulus

Uranus Merkur



Planetendiagramm benutzen

Jetzt schaut ihr euch das Planetendiagramm genauer an und könnt so die Kombination herausfinden. Jeder Planet hat ein Symbol und je nach Nähe zur Sonne lässt sich so eine nummerierte Reihenfolge bilden, sie sich wie folgt darstellt:

Merkur Venus Erde Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun

Die fehlenden Nummern und das Symbol für den Mars könnt ihr euch dank der Statuen erschließen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Nun könnt ihr die Planetensymbole der Statuen Nummern zuordnen und findet so den Code 4-4-7-1 für den Tresor heraus. Öffnet ihn und ihr erhaltet zum einen das Abenteuerbuch "Cutman I" sowie ein gefälschtes Buch mit einer versteckten Notiz darin. Weitere Lösungen zu anderen Geheimnissen findet ihr ebenfalls bei uns:

Anzeige

Erkennst du diese Games anhand ihrer mit Google Translate übersetzten Spielbeschreibung?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.