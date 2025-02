Kingdom Come Deliverance 2: Alle Alchemie-Rezepte für Tränke, Gifte & Munition

Alchemie ist einmal mehr ein mächtiges Werkzeug in Kingdom Come Deliverance 2. Dank unserer Liste aller Rezepte müsst ihr nur die entsprechenden Zutaten sammeln und könnt direkt loslegen, Tränke zu brauen!

Alchemietisch finden und Tränke brauen

Für das Brauen von Tränken braucht ihr einen Alchemietisch. Am ersten Tisch kommt ihr automatisch während der 3. Hauptquest "Fortuna" bei Kräuterfrau Bozena vorbei. Hier durchlauft ihr auch ein Alchemie-Tutorial, das euch zeigt, wie ihr Tränke brauen könnt. Weitere Tische werden euch im Spielverlauf auf der Karte markiert. Im ersten großen Dorf Trosokowitz findet ihr einen Alchemietisch nahe dem Apotheker bei der Hauptstraße durch das Dorf.

Die ersten Alchemietische findet ihr bei Bozena und in Troskowitz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alchemie funktioniert sehr ähnlich wie im Vorgänger und ihr könnt diesmal sogar Munition für Schusswaffen am Kessel herstellen. Als Grundlage benötigt ihr immer Wasser, Öl, Alkohol oder Wein. Diese Zutaten stehen euch endlos am Alchemietisch zur Verfügung. Die sonstigen Zutaten bringt ihr selbst und müsst sie entsprechend dem jeweiligen Rezept kochen, zerstoßen, destillieren und richtig zusammenmischen. Habt ihr alles richtig gemacht, könnt ihr am Ende den Trank mit einer Phiole abfüllen oder destillieren.

Anleitungen für alle Rezepte

In der folgenden Liste haben wir euch die Herstellungsanleitungen für alle Rezepte mit Zutaten und Effekten genau beschrieben. Beachtet, dass ihr im Gegensatz zu den Schmiedeanleitungen nicht erst das Rezept in der Spielwelt finden müsst, um einen Trank zu brauen! Dank der Anleitungen könnt ihr also theoretisch jeden Trank im Spiel von Beginn an herstellen, sofern ihr die Zutaten habt. Zusätzlich findet ihr bei jedem Rezept eine Videoanleitung, um das beste Resultat zu erzielen.

Hinweis: Weitere Rezepte werden in Kürze ergänzt.

Aqua Vitalis

Effekt: Senkt Gesundheitsverlust und verlangsamt Blutungen.

Senkt Gesundheitsverlust und verlangsamt Blutungen. Zutaten: Wasser, 2x Löwenzahn, 1x Ringelblume

Wasser, 2x Löwenzahn, 1x Ringelblume Herstellungsanleitung:

Löwenzahn in den Kessel geben und für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Ringelblume zerkleinern, in den Kessel geben und alles für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Aqua Vitalis Abonniere uns

auf YouTube

Bockblut-Trank

Effekt: Erhöht die Ausdauer für 10 Minuten um 50%. Erhöht bei guter Qualität außerdem die Ausdauerregeneration.

Erhöht die Ausdauer für 10 Minuten um 50%. Erhöht bei guter Qualität außerdem die Ausdauerregeneration. Zutaten: Öl, 1x Johanniskraut, 1x Beinwell, 1x Löwenzahn

Öl, 1x Johanniskraut, 1x Beinwell, 1x Löwenzahn Herstellungsanleitung:

Johanniskraut zerkleinern und zusammen mit Beinwell einen Sanduhrdurchlauf lang kochen. Löwenzahn hinzugeben und einen Sanduhrdurchlauf lang kochen. Trank mit einer Phiole abfüllen.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Bockblut-Trank Abonniere uns

auf YouTube

Elixier des Äsop

Effekt: Verbessert Reiten und Hundehaltung. Bei guter Qualität werden Tiere euch weniger beachten und Hunde bellen euch nicht an.

Verbessert Reiten und Hundehaltung. Bei guter Qualität werden Tiere euch weniger beachten und Hunde bellen euch nicht an. Zutaten: Alkohol, 1x Tollkirsche, 1x Wildschweinhauer, 2x Beinwell

Alkohol, 1x Tollkirsche, 1x Wildschweinhauer, 2x Beinwell Herstellungsanleitung:

Beinwell zerkleinern und in den Kessel geben. Wildschweinhauer in den Kessel geben und alles für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Tollkirsche zerkleinern und in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Elixier des Äsop Abonniere uns

auf YouTube

Fiebertonikum

Effekt: Fieber und damit verbundene Komplikationen führen häufig zum Tod. Dieses Tonikum senkt Fieber, wenn es Zeit zum Wirken hat.

Fieber und damit verbundene Komplikationen führen häufig zum Tod. Dieses Tonikum senkt Fieber, wenn es Zeit zum Wirken hat. Zutaten: Wein, 3x Wucherblume, 2x Ingwer, 1x Holunderblätter

Wein, 3x Wucherblume, 2x Ingwer, 1x Holunderblätter Herstellungsanleitung:

Wucherblume in den Kessel geben und für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Holunderblütenblätter zerkleinern und in den Kessel geben. Ingwer in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Fiebertonikum Abonniere uns

auf YouTube

Flinke-Finger-Trank (Strauchdiebtrunk)

Effekt: Verbessert Stehlen und Handwerk

Verbessert Stehlen und Handwerk Zutaten: Wasser, 2x Augentrost, 2x Baldrian, 1x Spinnennetz

Wasser, 2x Augentrost, 2x Baldrian, 1x Spinnennetz Herstellungsanleitung:

Spinnennetz und den Augentrost in den Kessel geben und alles für drei Sanduhrdurchläufe kochen. Baldrian zerkleinern und in den Kessel geben. Das Gemisch für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Trank mit einer Phiole abfüllen.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Strauchdiebtrunk Abonniere uns

auf YouTube

Fuchstrank

Effekt: Verbessert Sprechen und beschleunigt bei guter Qualität Lesen. Erhöht die gewonnene Erfahrung bei bester Qualität.

Verbessert Sprechen und beschleunigt bei guter Qualität Lesen. Erhöht die gewonnene Erfahrung bei bester Qualität. Zutaten: Öl, 1x Brennnessel, 1x Johanniskraut, 1x Tollkirsche, 1x Holzkohle

Öl, 1x Brennnessel, 1x Johanniskraut, 1x Tollkirsche, 1x Holzkohle Herstellungsanleitung:

Johanniskraut und die Nesseln zerkleinern. Alle Kräuter in den Kessel geben und das Gemisch für zwei Sanduhrdurchläufe kochen lassen. Kohle zerkleinern und in den Kessel geben. Tollkirsche hinzugeben und für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Trank mit einer Phiole abfüllen.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Fuchstrank Abonniere uns

auf YouTube

Gegenmittel (Verdauungstrank)

Effekt: Senkt das Völlegefühl nach dem Essen und heilt Lebensmittelvergiftungen. Bei guter Qualität heilt er jede Vergiftung und verstärkt eure Vitalität.

Senkt das Völlegefühl nach dem Essen und heilt Lebensmittelvergiftungen. Bei guter Qualität heilt er jede Vergiftung und verstärkt eure Vitalität. Zutaten: Wasser, 1x Brennnessel, 2x Distel 1x Holzkohle

Wasser, 1x Brennnessel, 2x Distel 1x Holzkohle Herstellungsanleitung:

Disteln in den Kessel geben und für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Nesseln zerkleinern und in den Kessel geben. Für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Kohle zerkleinern und in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole abfüllen.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Gegenmittel Abonniere uns

auf YouTube

Hahnenschrei-Trank

Effekt: Erhöht Energie und verlangsamt bei guter Qualität Erschöpfung.

Erhöht Energie und verlangsamt bei guter Qualität Erschöpfung. Zutaten: Alkohol, 1x Baldrian, 2x Minze

Alkohol, 1x Baldrian, 2x Minze Herstellungsanleitung:

Minze zerkleinern und in den Kessel geben. Das Gemisch für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Baldrian hinzugeben und alles für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Hahnenschrei-Trank Abonniere uns

auf YouTube

Kamillen-Aufguss

Effekt: Schlafen heilt euch schneller und bei guter Qualität gewinnt ihr beim Schlafen schneller Energie wieder.

Schlafen heilt euch schneller und bei guter Qualität gewinnt ihr beim Schlafen schneller Energie wieder. Zutaten: Wein, 2x Kamille, 1x Salbei

Wein, 2x Kamille, 1x Salbei Herstellungsanleitung:

2x Kamille in den Kessel geben und einen Sanduhrdurchlauf kochen. Salbei zerkleinern und in Kessel geben. Trank mit einer Phiole abfüllen.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Kamillen-Aufguss Abonniere uns

auf YouTube

Katerbier

Effekt: Senkt Trunkenheit und stellt bei guter Qualität vollständige Nüchternheit wieder her. Hilft außerdem gegen Kater und bei Trunksucht.

Senkt Trunkenheit und stellt bei guter Qualität vollständige Nüchternheit wieder her. Hilft außerdem gegen Kater und bei Trunksucht. Zutaten: Wasser, 1x Salbei, 1x Johanniskraut, 1x Minze

Wasser, 1x Salbei, 1x Johanniskraut, 1x Minze Herstellungsanleitung:

Salbei und Johanniskraut in den Kessel geben und für drei Sanduhrdurchläufe kochen. Minze zerkleinern und in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole abfüllen.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Katerbier Abonniere uns

auf YouTube

Löwe

Effekt: Ein Parfüm dessen Geruch zwar intensiv, jedoch nicht von langer Dauer ist. Erhöht Charisma für kurze Zeit erheblich. Wenn es mit einem anderen Parfüm kombiniert wird, senkt es Charisma allerdings.

Ein Parfüm dessen Geruch zwar intensiv, jedoch nicht von langer Dauer ist. Erhöht Charisma für kurze Zeit erheblich. Wenn es mit einem anderen Parfüm kombiniert wird, senkt es Charisma allerdings. Zutaten: Alkohol, 2x Salbei, 2x Minze

Alkohol, 2x Salbei, 2x Minze Herstellungsanleitung:

Salbei in den Kessel geben und alles für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Minze zerkleinern und in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole abfüllen.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Löwe Abonniere uns

auf YouTube

Minthe

Effekt: Ein Parfüm, dessen Geruch zwar schwach, jedoch von langer Dauer ist. Erhöht Charisma für kurze Zeit leicht. Wenn es mit einem anderen Parfüm kombiniert wird, senkt es Charisma allerdings.

Ein Parfüm, dessen Geruch zwar schwach, jedoch von langer Dauer ist. Erhöht Charisma für kurze Zeit leicht. Wenn es mit einem anderen Parfüm kombiniert wird, senkt es Charisma allerdings. Zutaten: Wein, 3x Löwenzahn, 1x Ingwer, 1x Minze

Wein, 3x Löwenzahn, 1x Ingwer, 1x Minze Herstellungsanleitung:

Löwenzahn und Minze zerkleinern und alles in den Kessel geben. Das Gemisch für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Ringelblumen in den Kessel geben und alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Minthe Abonniere uns

auf YouTube

Puppenmacher-Trank (Gift)

Effekt: Macht es unmöglich zu rennen und verringert alle Waffenfertigkeiten. Senkt bei guter Qualität außerdem die Gesundheit. Besser für das Vergiften von Waffen als Kochtöpfen geeignet.

Macht es unmöglich zu rennen und verringert alle Waffenfertigkeiten. Senkt bei guter Qualität außerdem die Gesundheit. Besser für das Vergiften von Waffen als Kochtöpfen geeignet. Zutaten: Alkohol, 1x Baldrian, 2x Einbeere

Alkohol, 1x Baldrian, 2x Einbeere Herstellungsanleitung:

Einbeeren in den Kessel geben und für drei Sanduhrdurchläufe kochen lassen. Baldrian zerkleinern und in den Kessel geben. Das Gemisch für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Puppenmacher-Trank Abonniere uns

auf YouTube

Retterschnaps

Effekt: Speichert das Spiel und verstärkt bei guter Qualität Stärke, Vitalität und Agilität.

Speichert das Spiel und verstärkt bei guter Qualität Stärke, Vitalität und Agilität. Zutaten: Wein, 2x Tollkirsche, 1x Brennnessel

Wein, 2x Tollkirsche, 1x Brennnessel Herstellungsanleitung:

Nesseln in den Kessel geben und zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Tollkirschen zerkleinern, hinzugeben und alles einen Sanduhrdurchlauf lang kochen. Trank mit einer Phiole abfüllen.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Retterschnaps Abonniere uns

auf YouTube

Ringelblumen-Aufguss (Heiltrank)

Effekt: Stellt langsam einen Teil der Gesundheit wieder her. Hilft gegen Kater oder heilt ihn bei guter Qualität sofort.

Stellt langsam einen Teil der Gesundheit wieder her. Hilft gegen Kater oder heilt ihn bei guter Qualität sofort. Zutaten: Wasser, 1x Brennnessel, 2x Ringelblume

Wasser, 1x Brennnessel, 2x Ringelblume Herstellungsanleitung:

Nesseln in den Kessel geben und sie für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Ringelblumen zerkleinern und in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole abfüllen.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Ringelblumen-Aufguss Abonniere uns

auf YouTube

Salbe

Effekt: Erhöht Agilität und senkt bei guter Qualität den Ausdauerverlust beim Spurten.

Erhöht Agilität und senkt bei guter Qualität den Ausdauerverlust beim Spurten. Zutaten: Öl, 1x Augentrost, 1x Mohnblume, 1x Baldrian, 1x Wildschweinhauer

Öl, 1x Augentrost, 1x Mohnblume, 1x Baldrian, 1x Wildschweinhauer Herstellungsanleitung:

Mohnblumen und den Baldrian in den Kessel geben und alles für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Augentrost zerkleinern und in den Kessel geben. Wildschweinhauer hinzugeben und das Gemisch für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Trank mit einer Phiole abfüllen.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Salbe Abonniere uns

auf YouTube

Schießpulver für Bleischrot (Munition)

Effekt: Schießpulver zum Abfeuern von Bleischrot, das aus kurzer Entfernung selbst beste Plattenrüstungen durchbohrt.

Schießpulver zum Abfeuern von Bleischrot, das aus kurzer Entfernung selbst beste Plattenrüstungen durchbohrt. Zutaten: Wasser, 1x Schwefel, 1x Salpeter, 1x Holzkohle

Wasser, 1x Schwefel, 1x Salpeter, 1x Holzkohle Herstellungsanleitung:

Schwefel und Salpeter zerkleinern, in den Kessel geben und für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Holzkohle zerkleinern, in den Kessel geben und alles für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Alles mit einem Mörser zerstoßen.



Wichtiger Hinweis: Wenn ihr Schießpulver im angetrunkenen Zustand herstellt, kommt es am Ende zu einem Unfall und eurem Tod (Game Over). Dafür schaltet ihr eine der Trophäen und Erfolge frei. Ansonsten solltet ihr aber darauf achten beim Mischen von Schießpulver nie betrunken zu sein!

Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Schießpulver für Bleischrot Abonniere uns

auf YouTube

Schießpulver für Streuschuss (Munition)

Effekt: Schießpulver zum Verschießen von Alteisen und anderen kleinen Geschossen. Durchschlägt aus der Nähe alles mit Leichtigkeit, aus der Ferne ist es nutzlos.

Schießpulver zum Verschießen von Alteisen und anderen kleinen Geschossen. Durchschlägt aus der Nähe alles mit Leichtigkeit, aus der Ferne ist es nutzlos. Zutaten: Wasser, 1x Schwefel, 1x Salpeter, 1x Gelaugte Kohle

Wasser, 1x Schwefel, 1x Salpeter, 1x Gelaugte Kohle Herstellungsanleitung:

Schwefel und Salpeter zerkleinern, in den Kessel geben und für drei Sanduhrdurchläufe kochen. Durchtränkte Holzkohle zerkleinern, in den Kessel geben und alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Alles mit einem Mörser zerstoßen.



Wichtiger Hinweis: Wenn ihr Schießpulver im angetrunkenen Zustand herstellt, kommt es am Ende zu einem Unfall und eurem Tod (Game Over). Dafür schaltet ihr eine der Trophäen und Erfolge frei. Ansonsten solltet ihr aber darauf achten beim Mischen von Schießpulver nie betrunken zu sein!

Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Schießpulver für Streuschuss Abonniere uns

auf YouTube

Schlaftrunk (Gift)

Effekt: Senkt Energie auf 0. Senkt bei guter Qualität die Ausdauerregeneration. Sowohl für das Vergiften von Waffen als auch von Kochtöpfen geeignet.

Senkt Energie auf 0. Senkt bei guter Qualität die Ausdauerregeneration. Sowohl für das Vergiften von Waffen als auch von Kochtöpfen geeignet. Zutaten: Öl, 1x Mohnblume, 1x Einbeere, 1x Distel

Öl, 1x Mohnblume, 1x Einbeere, 1x Distel Herstellungsanleitung:

Mohnblumen in den Kessel geben und für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Disteln hinzugeben und alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Einbeere zerkleinern und in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole abfüllen.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Schlaftrunk Abonniere uns

auf YouTube

Schnaps

Effekt: Heinrichs selbstgemachter Schnaps. Er ist stark und versetzt jeden in beste Laune.

Heinrichs selbstgemachter Schnaps. Er ist stark und versetzt jeden in beste Laune. Zutaten: Alkohol, 2x Minze, 2x Wermut

Alkohol, 2x Minze, 2x Wermut Herstellungsanleitung:

Wermut in den Kessel geben und für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Minze zerkleinern und in den Kessel geben. Das Gemisch für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Schnaps Abonniere uns

auf YouTube

Schützentrunk

Effekt: Verbessert Bogenschießen und senkt bei guter Qualität den Ausdauerverlust beim Zielen.

Verbessert Bogenschießen und senkt bei guter Qualität den Ausdauerverlust beim Zielen. Zutaten: Alkohol, 2x Augentrost, 1x Johanniskraut

Alkohol, 2x Augentrost, 1x Johanniskraut Herstellungsanleitung:

Augentrost in den Kessel geben und alles für drei Sanduhrdurchläufe kochen. Johanniskraut zerkleinern und in den Kessel geben. Das Gemisch für einen Sanduhrdurchlauf kochen und dabei den Blasebalg nutzen. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Schützentrunk Abonniere uns

auf YouTube

Seife

Effekt: Ermöglicht das Waschen von Kleidung.

Ermöglicht das Waschen von Kleidung. Zutaten: Öl, 2x Distel, 1x Löwenzahn, 1x Holzkohle

Öl, 2x Distel, 1x Löwenzahn, 1x Holzkohle Herstellungsanleitung:

Disteln zerkleinern und für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Löwenzahn hinzugeben und für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Die Kohle zerkleinern und in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole abfüllen.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Seife Abonniere uns

auf YouTube

Sud gegen Schmerzen

Effekt: Verringert Wundeffekte und verringert, wie sehr die maximale Ausdauer bei Gesundheitsverlust gesenkt wird.

Verringert Wundeffekte und verringert, wie sehr die maximale Ausdauer bei Gesundheitsverlust gesenkt wird. Zutaten: Alkohol, 3x Mohnblume, 1x Beinwell, 1x Ringelblume

Alkohol, 3x Mohnblume, 1x Beinwell, 1x Ringelblume Herstellungsanleitung:

Mohnblumen zerkleinern und in den Kessel geben. Ringelblume hinzugeben und alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Nutzt dabei den Blasebalg. Beinwell hinzugeben und alles für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Sud gegen Schmerzen Abonniere uns

auf YouTube

Trank des Nachtfalken

Effekt: Ihr seht im Dunkeln besser und eure Energie sinkt langsamer. Bei höherer Qualität sinkt sie gar nicht.

Ihr seht im Dunkeln besser und eure Energie sinkt langsamer. Bei höherer Qualität sinkt sie gar nicht. Zutaten: Wasser, 2x Augentrost, 1x Tollkirsche, 1x Kamille

Wasser, 2x Augentrost, 1x Tollkirsche, 1x Kamille Herstellungsanleitung:

Augentrost zerkleinern und in den Kessel geben. Tollkirsche in den Kessel geben und alles für drei Sanduhrdurchläufe kochen. Kamille zerkleinern und in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole abfüllen.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr den Trank des Nachtfalken Abonniere uns

auf YouTube

Trank des Verderbens (Gift)

Effekt: Verringert die Gesundheit um 110 und führt zum sicheren Tod. Senkt bei guter Qualität die Gesundheit schneller. Besser für das Vergiften von Kochtöpfen als Waffen geeignet.

Verringert die Gesundheit um 110 und führt zum sicheren Tod. Senkt bei guter Qualität die Gesundheit schneller. Besser für das Vergiften von Kochtöpfen als Waffen geeignet. Zutaten: Wein, 1x Wermut, 2x Tollkirsche, 1x Fliegenpilz (Wulstling)

Wein, 1x Wermut, 2x Tollkirsche, 1x Fliegenpilz (Wulstling) Herstellungsanleitung:

Wermut in den Kessel geben und für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Tollkirschen zerkleinern und in den Kessel geben. Für einen Sanduhrdurchlauf kochen und dabei den Blasebalg nutzen. Fliegenpilz in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr den Trank des Verderbens Abonniere uns

auf YouTube

Wasser der Lethe

Effekt: Setzt alle Skills zurück und lässt euch Spezialisierungspunkte neu verteilen.

Setzt alle Skills zurück und lässt euch Spezialisierungspunkte neu verteilen. Zutaten: Alkohol, 2x Wermut, 1x Tollkirsche, 1x Bilsenkraut

Alkohol, 2x Wermut, 1x Tollkirsche, 1x Bilsenkraut Herstellungsanleitung:

Wermut zerkleinern und in den Kessel geben. Tollkirsche in den Kessel geben und alles für drei Sanduhrdurchläufe kochen. Bilsenkraut in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Wasser der Lethe Abonniere uns

auf YouTube

Wermutgeist

Effekt: Erhöht die Stärke für 10 Minuten um 2. Bei guter Qualität steigen Bonus und Dauer.

Erhöht die Stärke für 10 Minuten um 2. Bei guter Qualität steigen Bonus und Dauer. Zutaten: Alkohol, 2x Wermut, 1x Salbei

Alkohol, 2x Wermut, 1x Salbei Herstellungsanleitung:

Salbei in den Kessel geben und alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Wermut zerkleinern und in den Kessel geben. Das Gemisch für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Trank mit einer Phiole destillieren.



Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Wermutgeist Abonniere uns

auf YouTube

