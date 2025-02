Kingdom Come Deliverance 2: Fortuna (3. Hauptquest)

Zu Beginn der dritten Hauptquest "Fortuna" in Kingdom Come Deliverance 2 werdet ihr von Hans Capon verletzt durch den Wald geschleppt und erinnert euch in Rückblenden an die traumatischen Ereignisse aus dem ersten KCD. Doch schlussendlich erhaltet ihr Hilfe von Kräuterfrau Bozena.

Kräuterfrau Bozena

Gemeinsam mit Capon erreicht ihr nachts die Hütte der alten Kräuterfrau Bozena. Dort werdet ihr erneut angegriffen, doch diesmal nimmt Capon die Schläge auf sich.

Anschließend ist erstmal Erholung angesagt, indem ihr etwas esst (Löffelt aus dem Kochtopf über dem Feuer), euch draußen beim Trog wascht und dann die Tunika anzieht, die Bozena euch gegeben hat.

Banditen begraben

Optional solltet ihr jetzt die Schaufel vor der Hütte Bozenas aufheben. Plündert dann die Leiche des Banditen und sammelt auch das Jagdschwert neben ihm vom Boden ein, ihr könnt es als erste Waffe nutzen. Tragt die Leiche des Banditen zum markierten Bereich vor der Hütte und hebt mit der Schaufel ein Grab aus.

Schnappt euch die Schaufel, plündert den Banditen und begrabt ihn anschließend. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Begrabt den Banditen und wascht euch dann am besten noch einmal, denn das Ausheben von Gräbern belegt euch meist mit dem Gestank-Status, der euch auch rechts neben der Lebensenergie angezeigt wird.

Kamille und Salbei sammeln

Helft Bozena anschließend, einen Heiltrank für Hans Capon herzustellen, indem ihr im markierten Bereich westlich 2-mal Kamille und 1-mal Salbei sammelt. Bei eurer Rückkehr tauchen zwei Banditen, Kozliek und Mikesh, bei der Hütte auf. Ihr könnt sie bekämpfen oder täuschen. Wenn ihr sie täuschen wollt, gebt nicht eure Identität preis und lügt sie an, damit sie davonziehen.

Heiltrank brauen

Anschließend führt euch ein Tutorial durch den Brauvorgang für den Heiltrank und erklärt euch alle Grundlagen der Alchemie. Legt euch danach ins Bett schlafen. Am nächsten Tag werdet ihr von Bozenas Tochter Pavlena geweckt, mit der ihr einen kurzen Dialog führt. Capon ist wieder fit und ihr setzt nach einem Frühstück mit Bozena und Pavlena euren Weg zur Burg Trosky fort.

