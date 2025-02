Kingdom Come Deliverance 2: Frösche (Maibaum stehlen & Schafe verjagen)

In der Nebenquest "Frösche" von Kingdom Come Deliverance 2, sollt ihr dem alten Olbram helfen, den Bewohnern von Tachau einen Streich zu spielen. Wie ihr den Maibaum aus Tachau stehlen könnt und für Chaos in der Schafherde sorgt, erfahrt ihr hier.

"Frösche" starten und mit Prochek sprechen

Diese Quest könnt ihr bei Olbram in Zelejow starten. Die Bewohner von Tachau und Zelejow spielen sich ständig Streiche und ihr sollt daher für Olbram den Maibaum aus Tachau stehlen. Erschöpft alle Dialoge bei Olbram und begebt euch dann zum Schankwirt Prochek in Tachau.

Wichtig: Wenn ihr Prochek vom geplanten Streich erzählt, scheitert diese Quest. Ihr könnt euch dann auf die Seite der Tachauer stellen und Olbram einen Streich spielen, was die Nebenquest „Mäuse“ startet. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, beide Quests zu absolvieren und ein doppeltes Spiel zu spielen. Entsprechend ist auch diese Lösung aufgebaut.

Verratet Procheck also nichts und fragt ihn stattdessen über den Maibaum aus. Sollte der Redekunst-Check scheitern, kommt euch Prochek auf die Schliche, also Vorsicht. Durch das weitere Gespräch erfahrt ihr, dass Heniek den Maibaum bewacht. Da Prochek ihn nicht leiden kann, sollt ihr ihm eins auf die Nase geben.

Heniek verprügeln oder Date mit Manka organisieren

Begebt euch zu Heniek, der euch von seiner Liebsten Manka erzählt. Ihr habt hier jetzt zwei Möglichkeiten, Heniek für die Zeit der Wache außer Gefecht zu setzen.

Ihr arrangiert ein Date zwischen Heniek und Manka.

Oder ihr sprecht ihn weiter auf seine Brüder an, um ihn zu provozieren. Dann kommt es zu einem Faustkampf und ihr könnt Heniek so von der Wache abhalten.

Maibaum stehlen

Wir entscheiden uns für das Date und sprechen mit Manka. Sie ist einverstanden. Gebt Heniek Bescheid und begebt euch dann bei Anbruch der Nacht (zwischen 21 und 22 Uhr) zum Maibaum, der auf der Weide nahe der Schenke steht. Wichtig: Ihr braucht eine Axtwaffe, um den Maibaum zu fällen. Besorgt euch also vorher eine.

Der Maibaum steht auf der Weide nordöstlich in Tachau. Stehlt ihn am besten nachts. (© Screenshot GIGA)

Sobald Heniek abzieht, klettert nachts auf den Baum und fällt die Spitze. Hebt sie anschließend vom Boden auf und zeigt sie am nächsten Tag Olbram. Als Belohnung gibt er euch 45 Groschen und es geht direkt mit dem nächsten Streich weiter.

Schafe über Wäsche und in den Wald jagen

Ihr sollt die Schafe der Tachauer in die Wälder jagen und sie zudem über die Wäsche trampeln lassen, die die Tachauer stets auf der Weide trocknen. Um Schäfer Alshik währenddessen abzulenken, könnt ihr einen Trank in die Suppe von Alshik kippen und ihm geben, damit er nicht mehr vom Pott kommt. Ein entsprechendes Mittelchen gibt euch Olbram gleich mit.

Habt ihr das erledigt, geht zur Weide mit den Schafen. Treibt die Schafe zuerst in Richtung Osten über die Wäsche am Boden. Insgesamt vier verschiedene Stellen müssen von wenigstens einem Schaf passiert werden. Treibt anschließend noch sechs Schafe in den Wald, um die Aufgabe abzuschließen. Beachtet, dass Köter bei dieser Aufgabe ein Hindernis sein kann, weil er den Weg der Schafe manchmal blockiert, wenn ihr sie von hinten antreibt. Schickt ihn also am besten vorher kurz weg. Da die ganze Aufgabe sich doch etwas hakelig spielt, zeigen wir euch im folgenden Video, wie wir es gelöst haben:

Zurück bei Olbram bekommt ihr 45 Groschen für den Questabschluss. Er fragt euch anschließend, ob ihr ihn zum Treffen mit den Tachauern begleiten wollt. Sofern ihr vorher noch die Quest „Mäuse“ der Tachauer erledigen wollt, lehnt Olbrams Bitte zunächst ab, ansonsten startet nämlich direkt die finale Quest "Von Fröschen und Mäusen“.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

