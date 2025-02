Kingdom Come Deliverance 2: Schnell Geld verdienen & Groschen scheffeln

Heinrich ist zu Beginn von Kingdom Come Deliverance 2 arm wie eine Kirchenmaus und ihr müsst euch jeden Groschen hart erarbeiten. Mit welchen Methoden ihr schnell Geld verdienen könnt, erfahrt ihr hier.

Groschen verdienen in KCD 2

Anders als in anderen Spielen verdient ihr euch durch die Hauptquests und Nebenquests im Rollenspiel nur relativ wenige Groschen. Es gibt weitaus bessere Möglichkeiten, schon früh im Spiel ein kleines Vermögen anzuhäufen. Die besten Methoden zum Geld verdienen zeigen wir euch im Folgenden.

Pferde stehlen und verkaufen

Zu Spielbeginn gibt es keine bessere Möglichkeit, Geld zu verdienen, als der Verkauf von Pferden. Südlich in Troskowitz könnt ihr auf der Weide einige Pferde inspizieren und dann stehlen. Schnappt euch ein Pferd mit einem Wert von ca. 300 Groschen und bringt es dann zum Pferdeschwarzmarkt im Nomadenlager im Westen.

Pferdehändler Mikolai kauft euch jedes Pferd ab, das ihr ihm bringt. Beachtet dabei aber, dass er nur über ca. 400 Groschen verfügt. Nachdem ihr ihm zwei Pferde verkauft habt, hat er kein Geld mehr. Ihr müsst dann erst ein paar Tage warten, bis sein Konto wieder aufgefüllt ist. Wie der Pferdeverkauf funktioniert und wo sich der Pferdeschwarzmarkt befindet, seht ihr im folgenden Video:

Tiere jagen und Felle verkaufen

Besorgt euch einen Bogen und Pfeile und geht Tiere jagen. Der Verkauf von Fleisch und Tierfellen ist eine hervorragende Möglichkeit, Geld zu verdienen. Einen Bogen und Pfeile könnt ihr etwa nordwestlich von Troskowitz beim interessanten Ort "Zielscheibe am Baum" finden.

Schnappt euch an dieser Stelle einen Bogen und Pfeile. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Begebt euch anschließend in eins der umliegenden Jagdgebiete (ebenfalls oben auf der Karte zu sehen) und übt euch in der Jagd. Nach dem Töten könnt ihr das Tier ausnehmen. Beachtet, dass ihr erst einmal ein wenig euren Überleben-Skill durch das Jagen steigern müsst. Bei Stufe 6 und 10 solltet ihr dann die Perks "Auf der Spur des Wilderers" und "Schatz der Wildnis" freischalten. Dadurch könnt ihr mehr Tiertrophäen aus einem Tier gewinnen und sie für den doppelten Preis verkaufen.

Händler in Städten oder Schenken nehmen euch das Fleisch ab. Am meisten bekommt ihr für frisches Fleisch, also wartet nicht zu lange. Tierfelle könnt ihr beim Gerber verkaufen, etwa beim Vidlak-Teich im Nordwesten. Beachtet, dass Wilderei illegal ist, lasst euch also nicht bei der Jagd in der Nähe von Siedlungen erwischen.

Tränke verkaufen

Mit Alchemie lässt sich ebenfalls gut Geld scheffeln. Im Kräutergarten von Apotheker Emmerich in Troskowitz findet ihr bereits viele Kräuter für die Alchemie. Ihr könnt weitere Zutaten relativ günstig beim Apotheker selbst kaufen. Begebt euch dann zum Alchemietisch beim Schuppen nahe dem Kräutergarten und legt los.

Orientiert euch an den Alchemie-Rezepten für Tränke im verlinkten Guide für eine Liste aller Anleitungen. Nach den ersten Brauvorgängen werdet ihr schnell in der Alchemie-Fertigkeit aufsteigen und könnt dann auch nützliche Perks freischalten. "Trankverkäufer" lässt euch eure Erzeugnisse etwa für 30 % mehr verkaufen. So holt ihr euch schnell das Geld vom Apotheker wieder.

Bei Apotheker Emmerich findet ihr Kräutergarten und Alchemietisch, (© Screenshot GIGA)

Diebstahl und Verkauf von Hehlerware

Die spaßigste Art Geld zu verdienen ist der Diebstahl und Verkauf von Gegenständen. Dies ist allerdings auch immer mit einigen Risiken verbunden. Beachtet daher folgende Dinge:

Verfolgt zunächst die Nebenquest "Materia Prima" bei Müller Kreyzl in Niedersemin. Hier lernt ihr alles über das Schlossknacken, Taschendiebstahl und bekommt einen Batzen Dietriche.

Absolviert auch das optionale Missionsziel, Diebeskleidung in Zelejow zu klauen . Zieht euch die Kleidung an, denn so sinken eure Werte für Sichtbarkeit und Geräusche auf ein Minimum. © Screenshot GIGA

. Zieht euch die Kleidung an, denn so sinken eure Werte für Sichtbarkeit und Geräusche auf ein Minimum. Damit ihr beim Diebstahl nicht erwischt oder im Nachhinein gesucht werdet, ist es wichtig, dass euch Dorfbewohner auch vor einem Diebstahl nicht in ihrer Gegend sehen, denn ansonsten werden sie später eins und eins zusammenzählen und euch trotzdem suchen, selbst wenn ihr beim eigentlichen Diebstahl nicht erwischt werdet. Ihr seht dann ein rotes Symbol im Dorfnamen auf der Karte. Wachen werden euch verhaften wollen, wenn ihr solche Orte dann durchquert.

nicht in ihrer Gegend sehen, denn ansonsten werden sie später eins und eins zusammenzählen und euch trotzdem suchen, selbst wenn ihr beim eigentlichen Diebstahl nicht erwischt werdet. Ihr seht dann ein rotes Symbol im Dorfnamen auf der Karte. Wachen werden euch verhaften wollen, wenn ihr solche Orte dann durchquert. Geht am besten nachts auf Diebestour , wenn alle schlafen, dann müsst ihr nur noch auf Wachen mit Fackeln achten, denen ihr in der Regel leicht ausweichen könnt.

, wenn alle schlafen, dann müsst ihr nur noch auf Wachen mit Fackeln achten, denen ihr in der Regel leicht ausweichen könnt. Troskowitz ist anfangs das lukrativste Ziel für Diebestouren. Im oberen Stockwerk des Rathauses lebt der Vogt mit seiner Familie. Hier könnt ihr euch gut die Taschen voll machen.

Beachtet, dass gestohlene Ware mit einem roten Symbol im Inventar markiert wird. Packt solche Gegenstände erst einmal in eure Lagerkiste. Nach ein paar Tagen verlieren sie den Gestohlen-Status und ihr könnt sie verkaufen. Alternativ könnt ihr gestohlene Gegenstände in einem anderen Ort verkaufen, dort werden sie in der Regel von Händlern nicht als gestohlen erkannt.

Zu guter Letzt noch ein Tipp für massig Geld und Items. Besucht alle 80 interessanten Orte in Trosky. Hier findet ihr Schätze, Groschen, Waffen und andere Gegenstände. Im verlinkten Guide findet ihr eine Karte mit allen Fundorten.

