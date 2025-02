Kingdom Come Deliverance 2: Kampfübung 1 & 2 (Meisterschlag lernen)

Die Quests "Kampfübung I" und "Kampfübung II" solltet ihr so früh wie möglich in Kingdom Come Deliverance 2 absolvieren, denn so lernt ihr den meisterhaften Schlag von Kater und seid perfekt gewappnet für kommende Kämpfe. Wo ihr Kater findet und die Aufgaben abschließen könnt, erfahrt ihr hier.

Kampfübung I absolvieren

Sprecht direkt nach Beginn der 5. Hauptquest „Ungeladene Hochzeitsgäste“ mit der Bettlerin Bara am Wegesrand in Troskowitz. Sie ruft euch zu sich und ist nicht zu übersehen. Sie erzählt euch von Schwertmeister Kater und markiert seinen Standort auf der Karte.

Kater findet ihr am nordöstlichen Ende des Nomadenlagers im Westen von Trosky. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Euer Weg führt euch zum Nomadenlager. Sprecht dort mit Kater und lasst euch von ihm einige Schwertkombos zeigen. Führt diese der Reihe nach aus, um die Quest abzuschließen.

Kampfübung II absolvieren

Startet direkt im Anschluss von „Kampfübung I“. Besiegt Kater in einem Duell. Beachtet, dass ihr das Duell nur starten könnt, wenn ihr eine schwere Rüstung tragt. Stoffkleidung reicht nicht aus. Wo ihr schnell eine Plattenrüstung bekommen könnt, zeigen wir euch in unserem Guide zum besten Start in KCD 2.

In diesem Waldstück hat ein Dieb mit Plattenrüstung sein Lager aufgeschlagen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Habt ihr Kater besiegt, bringt er euch im Anschluss direkt den meisterhaften Schlag bei. Nach Ende der Quest könnt ihr bei ihm übrigens noch die folgenden Techniken gegen Bezahlung lernen:

Schlag gegen das Knie (Schwerttechnik)

Schildabwehr (Schwerttechnik)

Hammer (Faustkampftechnik)

Meisterschlag lernen

Ein meisterhafter Schlag ist ein Angriff, der statt eines perfekten Blocks aus der entgegengesetzten Richtung des gegnerischen Angriffs kommt. Greift euch jemand von links an? Dann haut einfach von rechts zurück, anstatt zu blocken. Kommt der Angriff von rechts, kontert ihr von links. Wenn euer Gegner zusticht, schlagt ihr von oben auf ihn ein. Greift er von oben an, stecht ihr mit eurer Waffe zu.

Der meisterhafte Schlag kann nicht geblockt werden und ihr könnt euch auch nicht anders dagegen verteidigen.

und ihr könnt euch auch nicht anders dagegen verteidigen. Ihr könnt ihn nur mit einem Schwert oder in Kombination mit einem Schild ausführen.

Greift ihr genau die Zone an, in der sich das Schwert eures Gegners befindet, hat er eine höhere Chance, einen perfekten Block zu setzen. Attackiert ihr stattdessen aus der gegenüberliegenden Richtung, riskiert ihr selbst einen meisterhaften Schlag.

