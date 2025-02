Kingdom Come Deliverance 2: Ungeladene Hochzeitsgäste (5. Hauptquest)

Euer Ziel in der fünften Hauptquest "Ungeladene Hochzeitsgäste" von Kingdom Come Deliverance 2 ist es, euch mit Otto von Bergow zu treffen, der zur Hochzeit von Olda Semin und der Tochter des Vogts von Troskowitz, Anezka, erwartet wird. Wie ihr das schafft, erfahrt ihr in unserer Komplettlösung.

Weg des Müllers oder Schmieds wählen?

Um zur Hochzeit zu gelangen, könnt ihr entweder Aufgaben für Müller Kreyzl oder für Schmied Radovan erledigen. Dazu schließt ihr jeweils eine Reihe von Nebenquests ab, die euch schlussendlich zur Hochzeit führen. Folgende Nebenquests müssen erledigt werden (Klickt auf die Links für ausführliche Lösungen zu den jeweiligen Missionen):

Müller Kreyzl: Materia Prima → Die verbotene Frucht → Magnus Opus

Materia Prima → Die verbotene Frucht → Magnus Opus Schmied Radovan: Der Sohn des Schmieds → Der Ausflug → Der Einsiedler

Die Quests des Müllers lehren euch vor allem die geheimen Künste wie Schleichen, Diebstahl und Meuchelmord. Bei Radovan hingegen lernt ihr das Schmieden, bestreitet viele Kämpfe gegen Banditen und verfolgt eher den Weg eines ehrenvollen Ritters.

Wichtiger Hinweis: Ihr müsst euch nicht für eine Questreihe entscheiden, sondern könnt alle sechs Missionen absolvieren. Erst wenn es darum geht, mit wem ihr zur Hochzeit gehen wollt, müsst ihr euch entscheiden und die jeweils andere Option wird dann abgebrochen. Unsere Empfehlung für den Zugang zur Hochzeit wäre der Weg des Müllers, denn seine Nebenquest „Magnus Opus“ geht über die Hochzeit hinaus weiter in Burg Trosky. Die des Schmieds hingegen endet mit der Hochzeit.

Radovan findet ihr in Tachau und Kreyzl hält sich bei seiner Mühle in Niedersemin auf. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Müller Kreyzl wird euch als Leibwächter der Kurtisane Enneleyn auf die Hochzeit schicken. Diese soll Ullrich, den Kämmerer von Trosky, verführen und ihr sollt währenddessen ein wertvolles Buch in der Festung klauen. Radovan hingegen soll ein Schwert als Hochzeitsgeschenk schmieden. Mit eurer Hilfe gelingt das und zum Dank nimmt er euch mit auf die Hochzeit.

Die Trosky-Region erkunden

Für die Teilnahme an der Hochzeit braucht ihr zudem passende Kleidung, die ihr beispielsweise beim Schneider Bartoschek in Troskowitz besorgen könnt. Allgemein öffnet sich die gesamte Region von Trosky für euch ab dieser Hauptquest. Ihr könnt hier also erst einmal dutzende Stunden verbringen, alle verfügbaren Nebenaufgaben erledigen und die Karte erkunden. Insgesamt 34 Nebenquests und Aufträge könnt ihr ab jetzt absolvieren, bevor ihr mit der eigentlichen Hauptquest fortfahrt.

Die Hochzeitsfeier beginnen

Sobald ihr dann aber soweit seid, sprecht entweder mit Enneleyn oder Radovan und begebt euch zu den Feierlichkeiten in Semin. Hier werdet ihr von Herrn Semin begrüßt und könnt ihm eure Hilfe bei einigen Problemen anbieten. Als Erstes sollt ihr dafür mit Svatya, dem Sohn von Vogt Drossel sprechen.

Wichtiger Hinweis: Bevor ihr der primären Aufgabe folgt, beachtet, dass die Hochzeitsfeierlichkeiten in fünf Phasen unterteilt sind. Erledigt immer erst alle optionalen Questschritte, bevor ihr mit dem Hauptziel fortfahrt, um nichts zu verpassen!

Generell könnt ihr während den einzelnen Phasen der Hochzeit folgende Nebenaktivitäten absolvieren:

Vogt Drossel veranstaltet während der Hochzeit ein Würfelturnier , bei dem ihr viele Marken und sogar eine Goldmarke gewinnen könnt. Wenn ihr verliert, müsst ihr etwas trinken, ihr könnt die Spieler aber immer wieder herausfordern, bis ihr die Marke habt. Besiegt zunächst Schmied Radovan (Gewinn: Zinnmarke der Macht) und den Kämmerer Ulrich (Gewinn: Zinnmarke des Vorsprungs). Apotheker Emmerich tanzt zu Beginn der Hochzeit noch, ihr könnt ihn erst später herausfordern.

, bei dem ihr viele Marken und sogar eine Goldmarke gewinnen könnt. Wenn ihr verliert, müsst ihr etwas trinken, ihr könnt die Spieler aber immer wieder herausfordern, bis ihr die Marke habt. Besiegt zunächst Schmied Radovan (Gewinn: Zinnmarke der Macht) und den Kämmerer Ulrich (Gewinn: Zinnmarke des Vorsprungs). Apotheker Emmerich tanzt zu Beginn der Hochzeit noch, ihr könnt ihn erst später herausfordern. Hauptmann Knorren veranstaltet ein Schwertkampfturnier . Sprecht ihn im Stall an, um mehr zu erfahren. Der erste Gegner ist der junge Bräutigam Semin. Sprecht ihn an, um den Kampf zu beginnen. Kassiert ihr auch nur einen Treffer, endet der Kampf bereits. Konzentriert euch daher auf das Blocken und Kontern, damit ihr Semin nach ein paar Schlägen sicher besiegen könnt. Solltet ihr gewinnen, könnt ihr erst in der nächsten Phase der Hochzeit weitermachen. Auch bei einer Niederlage könnt ihr es erst in der nächsten Phase erneut versuchen.

. Sprecht ihn im Stall an, um mehr zu erfahren. Der erste Gegner ist der junge Bräutigam Semin. Sprecht ihn an, um den Kampf zu beginnen. Kassiert ihr auch nur einen Treffer, endet der Kampf bereits. Konzentriert euch daher auf das Blocken und Kontern, damit ihr Semin nach ein paar Schlägen sicher besiegen könnt. Solltet ihr gewinnen, könnt ihr erst in der nächsten Phase der Hochzeit weitermachen. Auch bei einer Niederlage könnt ihr es erst in der nächsten Phase erneut versuchen. Doubravkas Mutter bittet euch, ihre Tochter zum Tanz aufzufordern. Wenn ihr mit Redekunst nachhakt, erfahrt ihr, dass sie wohl sehr ungeschickt beim Tanzen ist. Beim Tanz bekommt ihr das dann auch zu spüren. Mit genügend Redekunst könnt ihr sie aber anlügen und ihr sagen, was für eine tolle Tänzerin ist. Sowohl Doubravka als auch ihre Mutter macht dies glücklich und ihr habt die Chance auf eine spätere Romanze mit ihr.

bittet euch, ihre Tochter zum Tanz aufzufordern. Wenn ihr mit Redekunst nachhakt, erfahrt ihr, dass sie wohl sehr ungeschickt beim Tanzen ist. Beim Tanz bekommt ihr das dann auch zu spüren. Mit genügend Redekunst könnt ihr sie aber anlügen und ihr sagen, was für eine tolle Tänzerin ist. Sowohl Doubravka als auch ihre Mutter macht dies glücklich und ihr habt die Chance auf eine spätere Romanze mit ihr. Jägersmann Vostatek will sich ordentlich auf der Hochzeit betrinken und steht daher im Streit mit seiner Frau Zlata. Ihr könnt anbieten, auf ihn aufzupassen und ihm den Alkohol wegzunehmen. Bei dieser Aufgabe müsst ihr Vostatek dann während den einzelnen Phasen der Hochzeit an verschiedenen Orten finden.

will sich ordentlich auf der Hochzeit betrinken und steht daher im Streit mit seiner Frau Zlata. Ihr könnt anbieten, auf ihn aufzupassen und ihm den Alkohol wegzunehmen. Bei dieser Aufgabe müsst ihr Vostatek dann während den einzelnen Phasen der Hochzeit an verschiedenen Orten finden. Ihr könnt zudem viele optionale Gespräche mit Hochzeitsgästen führen. Je nachdem, wie viele Nebenquests ihr zuvor in Trosky bereits absolviert habt, reagieren die Gäste anders auf euch. Unter anderem trefft ihr Hans Capon im Stall an.

Übrigens: Wenn ihr während irgendeines Zeitpunkts bei einem Verbrechen auf der Hochzeit erwischt werdet oder beispielsweise Wachen angreift, endet die Quest abrupt mit einer Zwischensequenz und ihr springt direkt zur nächsten Hauptquest „Wem die Stunde schlägt“.

1. Phase der Hochzeit

Sprecht mit dem Sohn des Vogts Svatya und dem Sohn des Jägers Vostatek, Vitek. Habt ihr zuvor die Nebenquest “Lakai” erledigt, erkennt er euch. Er berichtet euch dann von seinem Vater. Sprecht mit ihm und er wird euch bitten, ihn während der Hochzeit vom Trinken abzuhalten. Willigt ein, ein Auge auf ihn zu haben.

Mit Svatya wettet ihr indes darauf, die Tochter des Semin-Kochs, Myshka, für euch zu gewinnen. Vuytek macht Myshka gerade Avancen. Sprecht Myshka an und verhaltet euch ihr gegenüber respektvoll. Schlagt Vuytek vor, sie in Ruhe zu lassen und rezitiert kein Gedicht, dies mag sie nicht. Anschließend bittet euch Myshka ihr zu folgen. Draußen könnt ihr weiter mit ihr sprechen und sie wird euch dann zum Tanzen auffordern. Willigt ein und kehrt nach dem Tanz zu Svatya zurück. Danach trinkt ihr mit ihnen einen Toast, und die erste Phase der Hochzeit endet.

2. Phase der Hochzeit

Nun haben sich die Positionen der NPCs verändert. Ihr könnt jetzt Emmerich zum Würfeln herausfordern. Er sitzt auf einer Bank im Innenhof, allerdings hat er seine Marke verloren. Ihr könnt dies dem Vogt mitteilen und ihm zum Würfeln herausfordern. Nach dem Sieg offenbart er euch allerdings, dass er seine goldene Marke zuvor schon an Betti verloren hat.

Sprecht Betti darauf an und fordert sie heraus. Den Wetteinsatz könnt ihr mit Redekunst auf 50 Groschen drücken. Ihr könnt das Spiel gegen sie so oft wiederholen, wie ihr wollt, bis ihr gewinnt und endlich die Marke bekommt (Gewinn: Goldene Hochzeitsmarke). Für eure erste goldene Marke schaltet ihr mit "Elster" auch eine der Trophäen und Erfolge frei.

Als Nächstes könnt ihr jetzt Svatya als zweiten Gegner im Schwertturnier herausfordern. Optional könnt ihr mit Knorren auch noch auf den Kampf wetten, der gerade zwischen Hans und der Nachtwache stattfindet. Es scheint hier zufällig zu sein, wer gewinnt. Wenn ihr den höchsten Einsatz von 600 Groschen wählt, könnt ihr aber euer Geld schnell verdoppeln. Speichern und Neuladen, bis ihr bei der Wette richtig liegt, kann sich also lohnen.

Vor dem Kampfbereich trefft ihr außerdem auf Vostatek mit einem Bierkrug in der Hand. Ermahnt ihn und nehmt ihm den Alkohol weg. Wart ihr zuvor nett zu Doubravka, wird sie euch in dieser Phase zu sich rufen. Sie gesteht euch ihre Zuneigung und lädt euch zu einem Schäferstündchen auf dem Dachboden ein. Solltet ihr darauf eingehen, vergesst anschließend nicht, eure Klamotten wieder anzuziehen! In einem weiteren Gespräch mit Doubravka wird sie euch allerdings ihre Enttäuschung über eure „Leistung“ ausdrücken, autsch!

Als Nächstes sprecht ihr mit Herrn Semin, um eure Chancen auf eine Audienz bei von Bergow zu erhöhen. Er erzählt euch von seinen Sorgen wegen der trinkfreudigen Verwandten aus Mähren. Außerdem bittet er euch um Hilfe bei den Bettlern vor dem Tor. Ihr entscheidet, in welcher Reihenfolge ihr euch darum kümmert.

Essen für die Bettler finden

Für die Bettler besorgt ihr entweder etwas zu essen oder bringt dem Wachmann am Tor 40 Nahrungsgegenstände von den verschiedenen Buffet-Tischen, damit die Bettler aufhören, dort zu betteln. Letztere Methode gibt euch allerdings negativen Ruf. Um das Essen aus der Speisekammer zu bekommen, sammelt alle Nahrungsgegenstände von einem beliebigen Tisch ein. Geht dann zur Köchin und sagt ihr, dass einer der Tische neu befüllt werden muss.

Anschließend verlässt sie die Küche und ihr könnt schnell in die Speisekammer und auf der linken Seite den Sack looten, wo ihr das Essen für die Bettler findet. Kehrt dann zur Wache am Tor zurück. Nach einem Toast verschwindet die Bettlergruppe und kehrt in späteren Phasen nicht mehr zurück. Damit endet Phase Zwei der Hochzeit.

3. Phase der Hochzeit

Wieder haben sich die Positionen der NPCs geändert und ihr solltet zunächst zur Kampfarena gehen. Hier kämpfen gerade Schneider Bartoschek (Grüne Kleidung) und der Stallbursche (Braune Kleidung) gegeneinander. Wenn ihr wollt, könnt ihr erneut auf den Sieger wetten und viel Geld verdienen.

Anschließend könnt ihr bei Knorren den dritten und letzten Kampf starten. Dieses Mal müsst ihr Herrn Semin persönlich im Duell besiegen. Solltet ihr gewinnen, bekommt ihr die einzigartige Halskette des Herrn Semin als Preis, die euren Charisma-Wert gehörig erhöht, wenn ihr sie ausrüstet. Wenn ihr verliert, gibt es hingegen den "billigen Ring" als Trostpreis. Sprecht auf der anderen Seite des Stalls zudem mit Vostatek und nehmt ihm das Bier weg.

Alkohol für die Mähren besorgen

Danach sprecht ihr mit Jurko, einem Mährer, der euch überredet, Schnaps aus dem Keller zu holen. Der Keller wird bewacht, aber der Wachmann ist durstig. Sollte eure Redekunst also nicht ausreichen, um ihn zum Gehen zu bewegen, bringt ihm ein paar Biere von der Hochzeit, woraufhin er zur Latrine läuft und den Keller unbewacht lässt. Holt den Schnaps der Mähren aus dem Nebenraum und bringt ihn zu Jurko. Nach einem weiteren Toast endet die dritte Phase der Hochzeit.

4. Phase der Hochzeit

In Phase Vier steht ihr kurz vor der Heiratszeremonie. Vor der Hochzeitszeremonie müsst ihr nun – je nachdem, für welchen Pfad ihr euch entschieden habt – entweder Enneleyn (für den Müller-Pfad) oder das Schwert (für den Schmied-Pfad) finden.

Schwert finden (Schmied-Pfad)

Radovan spricht euch zu Beginn der Phase an und berichtet, dass jemand das Schwert geklaut hat. Erschöpft alle Dialoge mit ihm, dann wird er euch den Dieb als einen jungen Mann in Gelb beschreiben, den ihr suchen sollt. Sprecht erst Schreiber Gaibl an, der rechts neben dem Eingang zur Küche steht und nervös zu sein scheint. Er trägt zwar etwas Gelbes, ist allerdings nicht der gesuchte Mann. Er ist nervös, weil er die Marke von Emmerich gestohlen hat und gibt euch 45 Groschen, die Zinnmarke der Verteidigung und Höflingsstiefel.

Beim eigentlich Gesuchten handelt es sich um Hans Capon, der auf dem Dachboden des Stalls mit Enneleyn sitzt. Von ihm erfahrt ihr, dass der Dieb Svatya ist. Wenn ihr ihn konfrontiert und eure Redekunst einsetzt, verrät er euch, dass er das Schwert bei der Markierung auf der Karte ins Wasser geschmissen hat. Holt euch das Schwert und schaut beim Fundort nach links. Hier hat sich Vostatek dieses Mal versteckt. Nehmt ihm wie gehabt den Alkohol weg. Bringt Radovan das Schwert, um Phase Vier zu beenden und die letzte Phase einzuläuten.

Enneleyn finden (Müller-Pfad)

Dieser Weg läuft fast genauso ab, wie der mit Radovan. Statt ihm spricht euch aber Kämmerer Ulrich an und schickt euch auf die Suche nach Enneleyn. Auch hier sitzt sie mit Hans auf dem Dachboden, wo ihr sie ansprechen könnt. Sie weigert sich jedoch, zurück zum Kämmerer zu gehen. Als Beweis, dass ihr sie gefunden habt, gibt sie euch den Ring des Kämmerers. Diesen bringt ihr zu Ulrich zurück. Wollt ihr den Ring behalten, benötigt ihr einen hohen Beeindrucken-Skill, dann lässt er sich ohne den Ring abwimmeln.

Egal, welchen Pfad ihr gewählt habt, Enneleyn und Hans findet ihr auf dem Dachboden des Stalls. (© Screenshot GIGA)

5. Phase der Hochzeit

Otto von Bergow erscheint nicht bei der Zeremonie, daher gratuliert ihr dem Brautpaar und verlasst die Hochzeit. Um das Paar zu finden, sprecht ihr mit den Hochzeitsgästen und auch noch ein letztes Mal mit Vostatek vor dem Eingang zur Küche. Ihr habt ihn erfolgreich während der Hochzeit vom Trinken abgehalten. Er möchte, dass ihr ihn später einmal bei seinem Zuhause besucht.

Schließlich entdeckt ihr die weinende Braut im Keller. Nach einem Gespräch mit ihr werdet ihr in eine Schlägerei verwickelt, bei der ihr zusammen mit Capon und den Mährern gegen andere Hochzeitsgäste kämpft. Nach etwa einer Minute erscheinen die Wachen in einer Zwischensequenz. Herr Semin lässt euch und Capon in den Kerker von Burg Trosky bringen. Abschließend sprecht ihr in einer Zwischensequenz in Uschitze mit Hanusch und Radzig als Godwin.

Weiter geht es mit der 6. Hauptquest "Wem die Stunde schlägt"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

