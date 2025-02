Kingdom Come Deliverance 2: Miri Fajta (Marika finden)

Im Nomadenlager der Region Trosky in Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr mit dem Woiwoden sprechen, der euch auf die Suche nach seiner vermissten Tochter Marika schickt. Die komplette Lösung für die Nebenquest "Miri Fajta" bekommt ihr hier.

Marikas Zelt untersuchen

Erschöpft alle Dialogoptionen mit dem Woiwoden und untersucht dann das Zelt von Marika (wird auf der Karte markiert). Dort könnt ihr Marikas Kopftuch einsammeln.

Kräuterfrau Bozena befragen

Eventuell weiß auch die Kräuterfrau Bozena etwas mehr über Marikas Aufenthaltsort. Begebt euch zu ihrer markierten Position östlich vom Nomadenlager. Sie verweist euch auf die Region Apollonias ganz im Osten. Dort wird euch nun ein Suchbereich markiert.

Marika finden

Bevor ihr dort hingeht, ist es sinnvoll, erst Köter freizuschalten, denn im Suchbereich könnt ihr Köter Marikas Kopftuch vor die Nase halten, dann wird er euch zu einer kleinen versteckten Höhle zwischen den Felsen führen. Hier trefft ihr auf Marika, die ihren verletzten Geliebten Bohusch versorgt.

An dieser Stelle findet ihr die versteckte Höhle mit Marika. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sie bittet euch, Heilkräuter von ihrer Mutter Aranka und ein Schutzamulett vom Woiwoden zu besorgen. Aranka gibt euch bereitwillig die Medizin, allerdings hat sie kein Beinwell und keine Ringelblumen. Je vier Exemplare dieser Pflanze müsst ihr also selber finden.

Beinwell und Ringelblumen finden

Die Pflanzen dürfen nicht getrocknet sein, sondern müssen frisch gepflückt werden! Beide Pflanzen könnt ihr einfach aus dem Kräutergarten des Apothekers in Troskowitz pflücken, um diesen Questschritt abzuschließen.

Tibor aus Semin befreien

Der Woiwode will euch sein Amulett nur geben, wenn ihr seinen Sohn Tibor aus Semin befreit. Er wird dort in der Scheune des Sattlers gefangen gehalten. Mit genügend Redekunst könnt ihr die Wache vor der Scheune überzeugen, euch in die Scheune zu lassen.

Der Schlüssel zur Zelle liegt direkt gegenüber der versperrten Tür in der Scheune. Alternativ könnt ihr südlich der Scheune durch das offene Fenster klettern und so den gefangenen Tibor erreichen. Bindet ihn dann los und flüchtet gemeinsam mit ihm.

Geyzas Leiche finden

Nach der Flucht erzählt Tibor euch von seinem toten Bruder Gejza, der in der Umgebung des Holzfällerlagers westlich von Semin zur Schau gestellt wird. Begebt euch zum Suchbereich. Geyzas Leiche ist an einem Baum westlich des Holzfällerlagers gebunden.

Ihr könnt ihn entweder heimlich losbinden oder ihr sprecht vorher mit den Holzfällern. Mit genügend Redekunst oder durch Bezahlung könnt ihr sie überzeugen, die Leiche freizugeben. Tragt die Leiche anschließend zum Grab weiter Richtung Westen. Nach dem Begräbnis gibt euch der Woiwode das Amulett allerdings immer noch nicht.

Geleitbrief von Marika holen

Ihr sollt erst den Geleitbrief von Marika holen und dem Woiwoden übergeben, dann gibt er euch im Tausch das Amulett. Bei eurer Rückkehr zu Marika müsst ihr zunächst einige Wölfe vor dem Höhleneingang vertreiben. Im Gespräch verrät euch Marika dann das Versteck vom Brief. Es befindet sich in einem hohlen Baum im markierten Suchbereich. Ihr habt nun zwei Möglichkeiten, wie die Quest enden kann.

In diesem Baum findet ihr den Geleitbrief. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schlechtes Ende (Brief dem Woiwoden geben)

Ihr gebt dem Woiwoden den Brief. Als Belohnung erhaltet ihr 85 Groschen. Ihr könnt dann noch mit den Nomaden feiern, um eine besondere Zwischensequenz zu sehen. Am nächsten Morgen endet die Quest dann mit einem gewaltigen Kater. Bei diesem Ende ist nur der Woiwode glücklich. Sowohl Marika als auch ihre Mutter Aranka verfluchen euch für eure Entscheidung. Wenn ihr Marika nach Ende der Quest in ihrer Höhle besucht, wird sie euch ordentlich beschimpfen.

Gutes Ende (Prüfungen des Woiwoden bestehen)

Hierfür müsst ihr den Geleitbrief gegen das Amulett eintauschen. Der Woiwode stellt sich allerdings stur. Sprecht Aranka auf das Problem an und sie verrät euch, dass der Woiwode Wetten mag. Geht also eine Wette mit ihm ein, um das Amulett zu gewinnen. Ihr müsst nun mindestens zwei der drei folgenden Wettkämpfe gewinnen:

Pferderennen gegen Tibor: Sprecht vor Start des Rennens erst mit Aranka. Sie gibt euch einen Trank, den ihr in den Trog von Tibors Pferd schütten könnt, damit das Pferd im Rennen geschwächt ist. Solltet ihr kein eigenes Pferd haben, wird euch eines gestellt. Mit diesem wird es allerdings sehr schwer zu gewinnen. Am besten besorgt ihr euch also vorher ein eigenes Pferd. Faustkampf gegen Tibor: Sprecht auch hier erst mit Aranka. Sie gibt euch einen weiteren Trank, der Tibor schläfrig macht. Schüttet ihn in das Fass rechts neben ihr. Sofern ihr bereits die Faustkampf-Quests bei der Mühle und Zelejow absolviert habt, solltet ihr mit Tibor nun keine Probleme haben. Würfeln gegen den Woiwoden: Solltet ihr nur eine der beiden vorherigen Disziplinen gewonnen haben, kommt es zur entscheidenden Disziplin gegen den Woiwoden. Sprecht erneut mit Aranka. Sie gibt euch mit „Arankas Würfel“ einen besonderen Cheat-Würfel, mit dem es leichter ist, gegen den Woiwoden zu gewinnen.

Habt ihr gesiegt, wird der Woiwode das Amulett persönlich zu Marika bringen und alle kommen dann gemeinsam wieder ins Lager zurück. Nach einer Feiersequenz endet die Quest. Sprecht nach Questende auch unbedingt nochmal mit Tibor. Er lehrt euch komplett umsonst die Grundlagen für waffenlosen Nahkampf, Schießen und Überleben.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

