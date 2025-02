Kingdom Come Deliverance 2: Retterschnaps brauen & Spiel speichern

Retterschnaps ist ein besonderer Trank in Kingdom Come Deliverance 2, denn er berauscht euch nicht nur, sondern speichert auch das Spiel ab. Wie ihr Retterschnaps brauen, finden und kaufen könnt und welche anderen Tricks es zum Speichern gibt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Retterschnaps brauen

Am einfachsten ist es, wenn ihr euch Retterschnaps selber herstellt und so gleichzeitig euren Alchemie-Skill steigert. Für die Herstellung benötigt ihr nur 1x Brennnesseln und 2x Tollkirschen. Beide Kräuter könnt ihr günstig bei Apotheker Emmerich in Troskowitz oder Aranka im Nomadenlager kaufen. Begebt euch dann zu einem Alchemietisch, zum Beispiel bei Apotheker Emmerich oder Kräuterfrau Bozena und beginnt mit dem Brauvorgang.

Herstellungsanleitung für Retterschnaps:

Brennnessel in den Kessel geben und 2 Sanduhrdurchläufe kochen. Tollkirschen mit dem Mörser und Stößel zerkleinern, in den Kessel geben und alles einen Sanduhrdurchlauf lang kochen. Phiole nehmen und Trank aus dem Kessel einschenken.

Anzeige

Im folgenden Video könnt ihr euch nochmal den genauen Brauvorgang für Retterschnaps ansehen, um das beste Resultat zu erzielen:

Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Retterschnaps Abonniere uns

auf YouTube

Tricks zum Spiel speichern

Durch den Einsatz eines Retterschnapses könnt ihr euren Spielstand an jeder beliebigen Stelle speichern. Es gibt allerdings noch weitere Tricks, mit denen ihr euer Spiel speichern könnt. Dazu gehören:

Ihr könnt jederzeit das Spiel pausieren und die "Speichern & Zurück ins Menü"-Option auswählen. Dabei wird ein manueller Spielstand angelegt, ohne dass ein Retterschnaps verbraucht wird.

auswählen. Dabei wird ein manueller Spielstand angelegt, ohne dass ein Retterschnaps verbraucht wird. Wenn ihr in eurem eigenen Bett schlaft oder ein Zimmer im Gasthaus mietet, wird nach dem Aufstehen ein Spielstand angelegt.

Nach einem Besuch im Badehaus (zum Beispiel im Gasthaus von Zelejow) wird das Spiel gespeichert.

Wenn ihr den Kutscher der Karawane in Trosky und Kuttenberg ansprecht, wird ein Spielstand angelegt.

Bei Queststart, nach bestimmten Questschritten und nach Questende wird das Spiel gespeichert.

Anzeige

Wichtig ist, dass ihr euch bei der freien Erkundung der Spielwelt an das regelmäßige Speichern erinnert, da dabei mal gerne für mehrere Stunden nicht automatisch gespeichert wird. Da das Spiel zu Abstürzen neigt, kann so sehr viel Fortschritt verloren gehen.

Retterschnaps finden

Habt ihr keine Lust auf Alchemie, könnt ihr auch so jede Menge Retterschnaps in der Spielwelt finden. Wenn ihr etwa beim Gasthaus von Zelejow nordwestlich über die Brücke das Seeufer entlang lauft, kommt ihr an einem umgestürzten Karren vorbei. Im Wasser könnt ihr einen Korb looten, in dem ihr gleich fünf Retterschnäpse auf einmal findet.

Beim verunglückten Karren findet ihr fünf Retterschnäpse. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Weitere Retterschnäpse findet ihr, wenn ihr die interessanten Orte in Trosky abgrast. Schaut auf die Karte im verlinkten Guide, um jede Menge Alkoholverstecke mit Retterschnäpsen ausfindig zu machen.

Anzeige

Retterschnaps kaufen

Zu guter Letzt könnt ihr Retterschnaps auch kaufen. Jeder Schankwirt und jede Schankmaid in Gasthäusern verkauft euch meist zwei bis drei Retterschnäpse. Auch Apotheker (Emmerich in Troskowitz) oder Kräuterkundler (Aranka im Nomadenlager) haben die Tränke im Angebot. Da sich das Warenangebot von Händlern alle paar Tage erneuert, könnt ihr so regelmäßig Retterschnäpse kaufen.

Wetten, dass Du nicht alle dieser 10 Gaming-Begriffe kennst?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.