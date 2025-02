Kingdom Come Deliverance 2: Primum Nil Nocere (Peter heilen)

Mlada in Sukdol bittet euch für den Auftrag "Primum Nil Nocere" in Kingdom Come Deliverance 2 ihren Mann Peter zu heilen. Wie die Behandlung erfolgreich gelingt, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Primum Nil Nocere" starten

Dieser Auftrag kann während der Nebenquest „Der Donnerkeil“ gestartet werden. Im Verlauf dieser Mission sprecht ihr mit Mlada in Sukdol, um den Donnerkeil von ihr zu bekommen. Bietet an, ihren Mann Peter im Austausch für den Gegenstand zu heilen, dadurch beginnt dann dieser Auftrag.

Peter untersuchen

Als Erstes sollt ihr Peter untersuchen, der im markierten Bett im Haus liegt. Dafür müsst ihr Fertigkeiten-Checks für Stärke, Agilität und Vitalität bestehen. Je mehr Checks gelingen, desto genauer könnt ihr das Problem eingrenzen. Ihr kommt zum Schluss, dass Peter unnatürlich ängstlich ist, aber ihm körperlich sonst nichts fehlt.

Kamillentee zubereiten

Für einen besseren Schlaf könnt ihr ihm Kamillentee verabreichen. Für das Alchemie-Rezept benötigt ihr Wein als Basis, 2-mal Kamille und 1-mal Salbei. Ein Alchemietisch befindet sich in eurer Unterkunft in Sukdol. Falls euch die Zutaten fehlen, gibt es auch einen Kräutergarten im Dorfzentrum. Die Herstellungsanleitung lautet wie folgt:

2x Kamille in den Kessel geben und einen Sanduhrdurchlauf kochen. Salbei zerkleinern und in Kessel geben. Trank mit einer Phiole abfüllen.

Die Anleitung für Kamillen-Aufguss seht ihr auch im folgenden Video:

Kingdom Come Deliverance 2: So braut ihr Kamillen-Aufguss

auf YouTube

Peters Behandlung abschließen

Gebt Peter den Kamillentee und anschließend weitere Hinweise zur Ernährungsumstellung (Erfordert Wissenschafts-Check) und seinem Umgang mit der Angst (Erfordert Checks in „Auftreten“ und „Heimlichkeit“). Zusätzlich könnt ihr ihn mit sehr hoher Redekunst anlügen und einen „Zauber“ wirken. Ein Abschlussgebet rundet die Behandlung schließlich ab.

Mit diversen Skill-Checks könnt ihr Peters Behandlung abschließen. (© Screenshot GIGA)

Nach der Behandlung müsst ihr einen Tag warten, dann aktualisiert sich die Quest und ihr könnt mit Mlada sprechen. Peter ist wieder gesund, dennoch will sich Mlad nicht so recht vom Donnerkeil trennen. Egal welche Dialogoption ihr wählt, wird sie ihn euch dennoch geben und der Auftrag wird erfolgreich abgeschlossen.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

