Kingdom Come Deliverance 2: Der Ausflug (Karren finden & Banditen besiegen)

Die Nebenquest "Der Ausflug" in Kingdom Come Deliverance 2 schickt euch auf einen Ausritt mit Herrn Semin und Hauptmann Knorren, um einen verloren gegangenen Karren voller Ausrüstung zu finden. Wie ihr die Quest meistert und jede Menge Beute einsackt, zeigen wir euch hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Den Ausflug starten

Sprecht nach Abschluss der Nebenquest „Der Sohn des Schmieds“ Radovan an und fragt ihn nach Arbeit, dann wird er euch darum bitten, seinen Gehilfen Ventza und Franz zu finden, die mit einem Karren voller Ausrüstung unterwegs waren. Mit der Suche sollt ihr in Semin starten.

Tipp: Bevor ihr mit dieser Quest fortfahrt, solltet ihr euch zuerst ein Pferd besorgen, denn während dieser Mission könnt ihr jede Menge Beute einsacken und die zusätzliche Traglast durch ein Pferd könnt ihr daher gut gebrauchen. Auch eine gute Rüstung, Waffe sowie Pfeil und Bogen machen sich bei der Mission nützlich, da es einige Kämpfe zu bestreiten gilt.

Anzeige

Duell mit Herrn Semin

Sobald ihr das markierte Anwesen betretet, startet eine Zwischensequenz und ihr müsst euch anschließend in einem Faustkampf gegen einen von Semins Verwandten beweisen.

Anschließend lernt ihr Hauptmann Knorren und Herrn Semin kennen. Gemeinsam macht ihr euch dann auf dem Weg, um den Karren zu suchen. Unterwegs fordert euch Herr Semin zu einem Duell heraus. Willigt ihr ein und gewinnt, erhaltet ihr als Belohnung Knorrens Schild.

Anzeige

Mit Vogt sprechen und Friedhof untersuchen

Sobald ihr in Troskowitz ankommt, müsst ihr im Rathaus mit dem Vogt sprechen. Dieser berichtet, dass er den Karren in großer Eile Richtung Osten hat fahren sehen. Reitet also weiter Richtung Apollonia und ihr gelangt zu einem Friedhof. Links des Eingangs müsst ihr den verschütteten Sack Holzkohle am Wegesrand inspizieren, damit die Quest weitergeht.

Untersucht den Sack Holzkohle neben dem Eingang zum Firedhof. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Karren finden

Anschließend geht es weiter Richtung Norden. Sobald Herr Semin keine Karrenspuren mehr findet, müsst ihr absteigen und etwas den Weg zurücklaufen. Bei einem weiteren Sack Holzkohle schlagt euch nach rechts in die Böschung, um den Karren hinter ein paar Büschen zu entdecken.

Anzeige

Hinter dem markierten Busch abseits des Weges könnt ihr den Karren finden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Banditenlager erobern

Nun geht es zu Fuß weiter. Folgt Semin und Knorren, bis ihr Stimmen von Banditen hört. Macht die beiden Herren darauf aufmerksam und schleicht euch danach leise rechts den Hang hoch, um die Lage auszukundschaften. Kehrt dann um und erstattet Bericht.

Es gilt insgesamt drei Banditen auszuschalten. Ihr könnt sie entweder frontal angreifen oder aber ihr geht zunächst alleine links den Hang hoch, um von hier aus mit einem Bogen den ersten Schuss auf die Banditen zu setzen. Dies ist die sicherste Taktik, da Semin und Knorren dann im Nahkampf kurzen Prozess mit den restlichen Banditen machen und ihr kaum eingreifen müsst. Bevor ihr nach dem Kampf weitergeht, macht kurz Pause und plündert die Leichen der Banditen. Bei ihnen findet ihr Schlüssel, mit denen ihr die verschlossene Truhe im Bereich öffnen könnt. Ohne Schlüssel braucht ihr sonst einen Dietrich.

Anzeige

Sobald ihr genug gelootet habt, sagt Semin Bescheid, damit es weitergeht. Im folgenden Bereich nach der Zwischensequenz kommt es zu einem offenen Kampf gegen weitere Banditen. Stürzt euch nicht zu forsch in den Kampf und versucht euch die Kampfkraft von Semin und Knorren zu Nutze zu machen. Schlagt etwa auf Feinde hinterrücks ein, wenn sie gerade im Duell mit einem der beiden sind.

Im Anschluss sollt ihr den geflohenen Gehilfen Ventza einfangen. Ihr könnt euch allerdings ruhig Zeit lassen und erstmal in Ruhe alle erledigten Feinde und Truhen looten. Besonders interessant ist die wertvolle Truhe in der Lagermitte. Darin findet ihr unter anderem Schmiedematerialen, 142 Groschen, wertvolle Jagdtrophäen sowie einen besonderen Cheat-Würfel (Lu-Spielwürfel). Wo ihr sämtliche Beute findet, seht ihr im folgenden Video:

Kingdom Come Deliverance 2: Banditenlager in "Der Ausflug" ausrauben Abonniere uns

auf YouTube

Ventza finden & Quest abschließen

Habt ihr alles eingesackt, begebt euch zum nächsten markierten Bereich, wo ihr auf Ventza trefft. Ihr könnt ihn durch Redekunst-Checks überzeugen, sich zu ergeben oder ihr erledigt ihn an Ort und Stelle selbst. Kehrt dann zurück zu Semin und Knorren, wo ihr als Belohnung 80 Groschen bekommt.

Ihr könnt nun entweder gemeinsam mit ihnen zurückkehren oder alleine zurückbleiben, falls ihr weiter die Gegend erkunden wollt. Tipp: Ein Teil der Quest „Miri Fajta“ spielt sich hier ganz in der Nähe ab. Wenn ihr gemeinsam zurückkehrt, setzen euch Knorren und Semin in Troskowitz ab. Abschließend sollt ihr Schmied Radovan Bericht erstatten. Ihr erhaltet als Belohnung von ihm den rostigen Kürass (Plattenrüstung). Die Folgequest „Der Einsiedler“ beginnt direkt danach.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

Teste dich: Erkennst du diese 22 Gaming-Charaktere nur an ihren Augen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.