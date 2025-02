Kingdom Come Deliverance 2: Der Einsiedler (Konrad retten oder töten?)

Die Nebenquest „Der Einsiedler“ von Kingdom Come Deliverance 2 startet direkt nach dem Ausflug mit Herrn Semin. Radovan will ein prächtiges Schwert aus Damaszenerstahl für die Hochzeit schmieden und ihr sollt einen Einsiedler aufsuchen, der ein entsprechendes Schwertstück als Basis besitzen soll. Doch dies ist nur der Anfang einer komplexen Verschwörung.

Einsiedler finden

Um den Einsiedler zu finden, sollt ihr zunächst Informationen bei Betti in der Schenke von Troskowitz sammeln. Erschöpft bei Betti alle Dialogoptionen. Anschließend wird euch die Position des Einsiedlers in Apollonia markiert. Jedoch müsst ihr erst weitere Informationen sammeln und dazu werden euch jede Menge optionale Missionsziele markiert. Dazu gehören:

Mit den Dorfbewohnern reden: Redet mit den Gästen in der Schenke, um weitere Infos zu bekommen.

Redet mit den Gästen in der Schenke, um weitere Infos zu bekommen. Mit der Zeugin Gerda reden: Nutzt eure Redekunst, um sie zu beruhigen und erschöpft alle Dialoge mit ihr.

Nutzt eure Redekunst, um sie zu beruhigen und erschöpft alle Dialoge mit ihr. Das Kreuz untersuchen: Sofern noch nicht geschehen, besorgt euch eine Schaufel und begebt euch zum Kreuz. Hebt das Grab davor aus und lootet alle Gegenstände im Grab. Dazu gehören:

Sofern noch nicht geschehen, besorgt euch eine Schaufel und begebt euch zum Kreuz. Hebt das Grab davor aus und lootet alle Gegenstände im Grab. Dazu gehören: Kreuzherrnmantel (Verschiedenes) Chronik der Ritter des Deutschordens (Buch) Ernennungserlass von Truchsess Ambrosius (Buch) Alter Brief über Brand der Ordenskomturei (Notiz) Wappenrock der Kreuzherren mit dem Roten Stern (Kleidung)

Mit dem Zeugen Stanislav reden: Sofern ihr zuvor den Auftrag „Schäfchen ins Trockene“ bei Stanislav absolviert habt, gibt er euch seine Infos so. Alternativ nutzt ihr eure Redekunst, um mehr zu erfahren.

Sofern ihr zuvor den Auftrag „Schäfchen ins Trockene“ bei Stanislav absolviert habt, gibt er euch seine Infos so. Alternativ nutzt ihr eure Redekunst, um mehr zu erfahren. Das schwarze Pferd Wranik: In Apollonia wird euch im Osten ein interessanter Ort markiert. Hier steht Wranik, das Pferd vom Einsiedler. Ihr könnt dieses Pferd übrigens leider nicht stehlen.

Ihr solltet zumindest fünf dieser sechs optionalen Questschritte erledigen, bevor ihr euch zum Einsiedler begebt. Nur dann könnt ihr ihm genug Beweise liefern, damit er seine wahre Identität als Ritter Konrad Preis gibt.

Das Versteck des Einsiedlers liegt versteckt zwischen den hohen Felsen im Suchbereich. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kreuz der Vergebung zur Witwe bringen

Im weiteren Gespräch will Konrad euch nur verraten, wo das zerbrochene Schwert ist, wenn ihr für ihn Witwe Margarete in Troskowitz ein Kreuz der Vergebung überbringt und dabei die Nachricht sagt „Ambrosius vergibt dir, solange sein Bruder bekommt, was ihm zusteht.“. Dadurch startet parallel der Auftrag „Eine sündhafte Seele“. Nachdem ihr das Kreuz überbracht habt, könnt ihr wieder zum Einsiedler zurückkehren.

Einsiedler retten oder töten?

Bei eurer Rückkehr spitzt sich die Lage allerdings dramatisch zu. Ihr werdet von Arnold, einem Ritter der Kreuzherren mit dem roten Stern und seinen Gefolgsleuten empfangen. Sie sind auf der Jagd nach Ritter Konrad, der sich bei der Hütte verschanzt hat und ihr müsst euch nun entscheiden, auf welche Seite ihr euch schlagt. Beide Enden der Quest beschreiben wir euch im Folgenden.

Einsiedler töten

Wenn ihr den Einsiedler töten wollt, betretet den Bereich und schleicht euch rechts durch die Büsche bis zum Haufen Heu auf der rechten Seite. Ihr könnt es in Brand setzen (eine Fackel ist nicht nötig). Daraufhin stürmen die anderen Ritter herein und ihr könnt gemeinsam Ritter Konrad töten. Da ihr zu viert gegen einen kämpft, könnt ihr den anderen Rittern die Arbeit überlassen.

Interagiert mit dem Heu rechts im Bereich, um es anzuzünden und den Angriff auf Konrad zu starten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Eine weitere Methode wäre, dass ihr euch dem Einsiedler langsam frontal nähert und ihr ihn zunächst im Gespräch besänftigt. Fragt ihn dann über den genauen Standort des Schwerts aus, damit die nächste Questmarkierung auf der Karte freigeschaltet wird. Daraufhin könnt ihr ihn dann immer noch angreifen und töten.

Wenn ihr euch für die Methode mit dem Heu entscheidet, müsst ihr im Nachhinein die Hütte des Einsiedlers nach einem Hinweis auf das Schwert absuchen. Im oberen Stockwerk müsst ihr dafür die drei weißen Säcke in der Ecke umstellen, denn darunter findet ihr das Tagebuch von Ritter Konrad, dass euch nach Lesen den nächsten Questschritt freischaltet.

Wichtig dabei: Geht nach dem Tod des Einsiedlers direkt in die Hütte und schnappt euch das Tagebuch, bevor ihr mit Arnold oder den anderen Rittern sprecht! Denn nach dem Gespräch wird das gesamte Gebiet (auch vor der Hütte) zur Sperrzone und die Ritter wollen euch direkt hinausschmeißen. Es ist dann sehr schwer, das obere Stockwerk der Hütte ohne Kampf zu erreichen, weil die Kreuzherren sich hier breitmachen.

Wenn ihr wollt, könnt ihr Ritter Konrad die Chronik der Ritter des Deutschordens verkaufen. Allerdings kann er euch dafür kaum Groschen bieten, behaltet es also lieber vorerst.

Einsiedler retten

Wenn ihr euch auf die Seite von Ritter Konrad schlagen wollt, nähert euch ihm langsam an und sucht das Gespräch. Erschöpft alle Dialoge und helft ihm dann beim Kampf gegen die Kreuzherren. Ihr müsst nun gemeinsam alle drei Ritter besiegen. Wenn es euch nur um die Beute geht, ist dies sicherlich die bessere Entscheidung, denn ihr könnt im Nachhinein alle Ritter looten (auch den im Bereich vor der Hütte).

Zudem wird der Bereich vor der Hütte nicht zur Sperrzone und ihr könnt euch hier weiter aufhalten. Das Tagebuch von Ritter Konrad könnt ihr euch trotzdem schnappen und lesen, um euren Wissenschafts-Skill zu steigern. Öffnet auch die Truhe hier (die Schlüssel tragen die toten Kreuzherren bei sich), denn darin findet ihr die Schmiedeanleitung für das Breitschwert.

Zerbrochenes Schwert finden

In beiden Fällen geht es dann mit der Suche nach dem Schwert weiter. Begebt euch zum Suchbereich in der Nähe und haltet nach einem Grab Ausschau, bei dem dahinter ein weißer gespaltener Baum steht. Im Grab steckt Ambrosius’ zerbrochenes Schwert, das ihr einsammeln und zu Radovan zurückbringen müsst. Den genauen Fundort des Grabs mit dem Schwert zeigen wir euch auch noch einmal im folgenden Video:

Nun müsst ihr das Schwert des Einsiedlers noch selber schmieden. Alle weiteren nötigen Materialien dafür gibt euch Radovan. Anschließend habt ihr die Quest geschafft und könnt, wenn ihr wollt, mit Radovan gemeinsam auf die Hochzeit gehen und die Hauptquest fortführen. Ihr könnt aber auch erst noch andere Dinge erledigen oder die anderen Quests von Müller Kreyzl spielen, um so einen Weg auf die Hochzeit zu finden.

