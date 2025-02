Kingdom Come Deliverance 2: Der Fluch des Woiwoden (Lösung)

Nach Abschluss der Quest „Miri Fajta“ in Kingdom Come Deliverance 2 wird euch Aranka im Nomadenlager den Auftrag „Der Fluch des Woiwoden“ geben. Ihr Ehemann wurde verflucht und ihr sollt einen Säbel schmieden, um dessen Fluch darauf zu übertragen. Die Lösung für diese Nebenquest, lest ihr an dieser Stelle.

Rikonaris' Säbel schmieden

Aranka gibt euch Rußwasser, in das ihr den Säbel tunken sollt, um den Fluch zu lösen. Die Schmiedeanleitung für „Rikonaris’ Säbel“ bekommt ihr von ihr ebenfalls. Sofern noch nicht geschehen, absolviert die Nebenquest „Der Sohn des Schmieds“ bei Radovan in Tachau. Dadurch lernt ihr, wie das Schmieden funktioniert und ihr könnt dort auch jederzeit den Amboss benutzen. Für Rikonaris’ Säbel benötigt ihr folgende Materialien:

Kohlenwasser (Gibt euch Aranka bei Queststart)

Eisen

Kupfer

Befestigungsmaterial

2x Stahl

Rehleder

Alle Materialien bis auf Rehleder könnt ihr direkt bei einem Schmied (zum Beispiel Radovan) kaufen. Für das Rehleder jagt ihr Hirsche und häutet sie. Zusätzlich benötigt ihr dafür aber Stufe 10 in Überleben, um den Skill „Schatz der Wildnis“ freizuschalten. Dieser erlaubt euch das Häuten von Rehleder.

Falls euch das alles zu viel Aufwand ist, könnt ihr Rehleder aber auch einfach kaufen. Der Gerber am Vidlak-Teich zum Beispiel hat Rehleder im Angebot. Habt ihr alles beisammen, fangt mit dem Schmieden an.

Der Gerber beim Vidlak-Teich hat Rehleder im Angebot. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hund mit Säbel töten

Anschließend sollt ihr einen Hund mit Rikonaris’ Säbel töten. Beachtet, dass ihr das nicht machen müsst, um die Quest abzuschließen. Ihr erhaltet keine besseren Belohnungen dafür. Wollt ihr es dennoch machen, müsst ihr einen Hund finden. Wilde Hunde trefft ihr selten in der Wildnis an.

Einfacher ist es, einen Hund in Siedlungen zu finden. Oder ihr schaut einfach bei einem der vielen Schäfer vorbei. Diese haben immer einen Hund. Beispielsweise der Schäfer nördlich bei Semin.

Aranka anlügen und Säbel selber behalten

Kehrt schlussendlich zu Aranka zurück. Hier könnt ihr die Quest nun auf zwei verschiedene Arten beenden.

Lügt Aranka an und sagt ihr, dass der Säbel beim Schmieden kaputtgegangen ist. Dies ist unserer Meinung nach der beste Ausgang der Quest. Denn so müsst ihr keinen Hund töten und ihr könnt Rikonaris’ Säbel sogar für euch behalten . Falls ihr nicht mit dem Säbel kämpfen wollt, könnt ihr ihn auch verkaufen. In der höchsten Qualitätsstufe ist er ca. 750 Groschen wert.

. Falls ihr nicht mit dem Säbel kämpfen wollt, könnt ihr ihn auch verkaufen. In der höchsten Qualitätsstufe ist er ca. 750 Groschen wert. Übergebt Aranka den Säbel, aber lügt sie an, dass ihr damit einen Hund getötet habt. Sie wird dies nicht anzweifeln und ihr erhaltet als Abschlussbelohnung 45 Groschen sowie den Landstreicherhut. Der Hut ist sehr gut für ein Diebesoutfit geeignet, allerdings ist er nicht einzigartig und ihr bekommt ihn auch an anderer Stelle. Etwa während der Nebenquest „Materia Prima“.

Sofern ihr Aranka den Säbel gebt, ihr aber sagt, dass ihr damit keinen Hund getötet habt, wird sie euch wegschicken, bis das erledigt ist. Sprecht sie dann einfach nochmal an und lügt sie diesmal an, um die Quest zu beenden. Die Belohnungen ändern sich nicht, solltet ihr einen Hund damit töten.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

