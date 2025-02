Kingdom Come Deliverance 2: Der Weg voraus (2. Hauptquest)

Mit Beginn der zweiten Hauptquest "Der Weg voraus" in Kingdom Come Deliverance 2 spielt ihr als Heinrich und kommt zusammen mit Hans Capon und seinen Leibwächtern in der ersten Region Trosky an.

Treffen mit den Truppen von Otto von Bergow

Am Anfang könnt ihr euch während des automatischen Ritts nur umsehen und mit Hans Capon sowie den anderen reden. Kurz darauf werdet ihr von einer Truppe von Von-Bergow-Männern unter Hauptmann Thomas aufgehalten. In einem Dialog wählt ihr eine der drei Grundhaltungen und lernt, wie Fertigkeitsprüfungen in Dialogen funktionieren.

Tipp: Je nach euren Entscheidungen in Dialogen während dieser Quest, bekommt ihr erste Punkte für die entsprechenden Fähigkeiten. Dies ist aber noch nicht so entscheidend, da sich alle Fähigkeiten im Spiel bis zum Maximum steigern lassen. Wählt also am besten die Optionen, die eurer Spielweise am ehesten entsprechen.

Ritterlichkeit, Diplomatie oder Heimlichkeit sind drei der möglichen Spielstile in KCD 2. (© Screenshot GIGA)

"Köter" füttern und Würfelspiel gewinnen

Nach der Auflösung der Situation befindet ihr euch in einem Lager und ruft euren Hund Köter, der einen Leibwächter nervt. Köter hat Hunger und ihr könnt entscheiden, ob ihr ihn füttert oder ignoriert. Für das Füttern braucht ihr eine Wurst von Hafer, die ihr durch eine Fertigkeitsprüfung oder im Tausch gegen einen Ring von ihm bekommt.

Den Ring erhaltet ihr, indem ihr gegen Kanne im Würfelspiel gewinnt. Er sitzt am Tisch im Lager. In der Höhle links hinter ihm könnt ihr eine Truhe mit einem gewichteten Würfel plündern. Wenn ihr diesen im Spiel einsetzt, habt ihr größere Chancen, öfter nur ein Würfelauge zu erzielen.

Tipp: Schaut euch die Tutorial-Seiten zum Würfelspiel genau an. Auf der zweiten Seite werden euch die Würfelaugen-Kombinationen aufgelistet, die euch Punkte bringen.

Ihr müsst immer mindestens ein oder fünf Augen würfeln, damit ihr weiterspielen könnt. (© Screenshot GIGA)

Capon besiegen und "Déjà-vu" freischalten

Capon wartet inzwischen bei der Kampfarena im Lager, um ein wenig Schwerttraining mit euch zu machen. Rüstet Bundhaube, Helm und Holzschwert aus. Danach startet ein Übungskampf mit Capon, der mit einer kleinen Wette noch interessanter wird. Ihr könnt den Einsatz dabei bis auf 200 Groschen erhöhen, wenn ihr euch selbstbewusst im Kampf fühlt.

Beachtet zudem, dass ihr mit "Déjà-vu" eine der verpassbaren Trophäen und Erfolge freischaltet, wenn ihr Hans im Übungskampf besiegt. Nach dem Duell sitzt ihr mit Capon und den Wachen am Lagerfeuer. In der Unterhaltung könnt ihr andere Fertigkeiten steigern, je nachdem, welche Dialogoptionen ihr wählt.

Mit Hans zum See schleichen

Später geht ihr mit Capon zum See, wo ihr ein paar Frauen in der Ferne hört und euch zu ihnen schleicht. Ihr lernt hier die Grundlagen der Schleichmechanik, könnt stattdessen aber auch einfach die Frau erschrecken, die im Schilf steht. Nach einer Zwischensequenz, in der eure Gruppe massakriert wird, endet ihr verwundet mit Capon auf der anderen Seite des Sees.

Flucht vor Banditen

Gemeinsam müsst ihr nackt, erschöpft und verletzt durch den Wald fliehen, der voller Banditen ist. Capon führt euch durch den Nebel, bis ihr entdeckt werdet. Nach einem Sprint gelangt ihr in ein Felslabyrinth, aus dem ihr einen Ausweg finden müsst.

Capon verschwindet schließlich und weitere Banditen tauchen auf. Ihr navigiert alleine weiter, bis ihr Capon wiederfindet. Zusammen rutscht ihr eine steile Böschung hinunter und werdet von einem Banditen abgefangen. Nach einem Kampf (unabhängig vom Ausgang) stürzt ihr von einer Klippe und die nächste Quest beginnt.

