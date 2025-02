Kingdom Come Deliverance 2: Die Axt aus dem See (Verzierte Axt bekommen)

Der Auftrag "Die Axt aus dem See" in Kingdom Come Deliverance 2 schickt euch auf die Suche nach einer einzigartigen Axt, aus der ihr die verzierte Axt schmieden könnt. In unserer Lösung zeigen wir euch die Lösung des Rätsels und den Fundort der Axt.

"Die Axt aus dem See" starten

Den Hinweis für diese Quest bekommt ihr von Prochek in der Schenke von Tachau. Ihr müsst eventuell zuvor die Quest „Frösche“ und/oder „Mäuse“ absolvieren, bevor er euch von Zdenek der Schlund berichtet. Der Bauerngehilfe sitzt nördlich in Tachau und erzählt euch eine lange Geschichte über einen Wasserkobold und eine sagenumwobene Silberaxt, die irgendwo beim Steinturmsee zu finden sein soll.

Silberaxt aus der Geschichte finden

Bevor ihr euch zum Suchbereich aufmacht, packt eine Schaufel ein, denn ihr müsst ein Grab ausheben. Begebt euch zum Steg am Ufer nordöstlich. Hier beginnt Zdeneks Geschichte. Folgt dem Weg Richtung Norden hinauf zum Eichenbaum und dann weiter links davon den Weg nach oben, bis ihr links zum großen Felsen kommt. Folgt dem Weg rechts davon nur noch ein paar Meter weiter nach Norden, bis ihr eine Lichtung seht, die euch über das Tal blicken lässt. Hier findet ihr das Grab aus der Geschichte.

An dieser Stelle findet ihr die Lichtung mit dem Grab. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mit der Schaufel müsst ihr dieses Grab ausheben. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hebt das Grab aus und plündert es. Darin findet ihr:

Zerstörter Rundschild

Edelstein aus Silber

5x Ringelblumen

Zerbrochene Axt

Verzierte Axt schmieden

Die zerbrochene Axt müsst ihr nun an einer Schmiede reparieren, um daraus die verzierte Axt herzustellen. Eine entsprechende Schmiedeanleitung wird ebenfalls im Handwerkskunst-Menü freigeschaltet. Ihr benötigt zusätzlich nur noch etwas Befestigungsmaterial, das ihr zum Beispiel bei Radovan kaufen könnt. Habt ihr die verzierte Axt fertiggestellt, zeigt sie Zdenek, der seinen Augen kaum trauen kann. Damit endet der Auftrag. Den genauen Fundort der Axt zeigen wir euch auch noch einmal im folgenden Video:

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

