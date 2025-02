Kingdom Come Deliverance 2: Beste Rüstung finden

Was ist die beste Rüstung in Kingdom Come Deliverance 2? Für die herausfordernden Kämpfe im Spiel, wollt ihr euch mit den besten Plattenrüstungen einkleiden, die ihr finden könnt. An dieser Stelle zeigen wir euch die besten Rüstungsteile in jeder Kategorie, damit ihr maximal geschützt seid.

Die beste Rüstung zusammenstellen

Um schwere Rüstungen mit Platte anziehen zu können, müsst ihr in KCD 2 folgende Voraussetzungen beachten:

Polsterung unter dem Helm: Unter eurem Helm müsst ihr immer eine zusätzliche Kopfbedeckung tragen – zum Beispiel eine Haube oder Gugel. Der Helm schützt euch vor Schnittverletzungen und der Kopfschutz darunter sorgt dafür, dass harte Stöße besser abgefedert werden.

Unter eurem Helm müsst ihr immer eine zusätzliche Kopfbedeckung tragen – zum Beispiel eine Haube oder Gugel. Der Helm schützt euch vor Schnittverletzungen und der Kopfschutz darunter sorgt dafür, dass harte Stöße besser abgefedert werden. Gambeson unter der Brustplatte: Ein Gambeson ist ein langes, dickes, gestepptes Hemd und dient als Polsterung zwischen eurem Körper und der Metallrüstung.

Ein Gambeson ist ein langes, dickes, gestepptes Hemd und dient als Polsterung zwischen eurem Körper und der Metallrüstung. Gesteppte Hose unter der Beinrüstung: Wie der Gambeson schützt auch eine gesteppte Hose euch vor Druckstellen und sorgt für mehr Tragekomfort unter den Beinplatten.

Wie der Gambeson schützt auch eine gesteppte Hose euch vor Druckstellen und sorgt für mehr Tragekomfort unter den Beinplatten. Sporen nur mit Schuhen: Bevor ihr Sporen anlegen dürft, müsst ihr erst ein Paar Schuhe anlegen oder Beinplatten ausrüsten.

Tipp: Legt euch im Inventar drei Kleidungssätze an. Einer für eure beste Rüstung, eine Rüstung zum Schleichen und eine mit den höchsten Charisma-Werten. So seid ihr für jede Situation im Spielverlauf gewappnet und könnt bei Bedarf schnell wechseln.

Beste Rüstungen in jeder Kategorie

Im Folgenden listen wir euch für alle Rüstungsslots die besten Teile auf und geben die Fundorte mit an, soweit bekannt. Die höchsten Verteidigungswerte bestimmen dabei das Ranking. Achtet beim Looten von Rüstungen auch immer auf die Qualitätsstufen und priorisiert Teile der höchsten Kategorie (Tier 3/Gold). Diese besitzen die besten Werte. Als vollausgestatteter Ritter kommt ihr mit folgendem Setup auf die höchsten Rüstungs- und Charismawerte:

Bester Helm: Edle Beckenhaube

Edle Beckenhaube Beste Kopfpolsterung: Kettengugel mit Wappen

Kettengugel mit Wappen Bester Kragen: Nackenschutz

Nackenschutz Bester Gugel: Brokatgugel (Optional für mehr Charisma)

Brokatgugel (Optional für mehr Charisma) Beste Platte: Mailänder Kürass

Mailänder Kürass Bester Kettenpanzer: Langes Kettenhemd

Langes Kettenhemd Bester Gambeson: Kurze Pourpoint

Kurze Pourpoint Bester Mantel: Enganliegender Mantel (Optional für mehr Charisma)

Enganliegender Mantel (Optional für mehr Charisma) Beste Armschienen: Nürnberger Armschienen

Nürnberger Armschienen Beste Handschuhe: Jescheks Handschuhe

Jescheks Handschuhe Beste Beinschienen: Ritter-Gliederpanzerbeinschutz (erlaubt Schuhe) oder edle Beinplatten (nicht mit Schuhen kombinierbar)

Ritter-Gliederpanzerbeinschutz (erlaubt Schuhe) oder edle Beinplatten (nicht mit Schuhen kombinierbar) Beste Beinlinge: Gepolsterte oder gesteppte Beinlinge

Gepolsterte oder gesteppte Beinlinge Beste Schuhe: Höflingsstiefel (Optional für mehr Charisma)

Höflingsstiefel (Optional für mehr Charisma) Beste Sporen: Rittersporen (Optional für mehr Charisma)

Mit der besten Rüstung sieht euer Ritter Heinrich so aus (ohne Charisma-Teile). (© Screenshot GIGA)

Tier-4-Rüstungen in "Heinrichs" Qualität finden? Ihr fragt euch vielleicht, ob man im Spiel wie bei den Waffen auch Rüstungen in der höchsten Qualität (Tier 4/Heinrich) bekommen kann? Selber herstellen könnt ihr solche Rüstungen leider nicht, es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass dies in einem der zukünftigen DLCs möglich ist. In unserem Spielverlauf haben wir bisher ein einziges Rüstungsstück entdeckt (eine einfache Brigantine in "Die Höhle des Löwen"), die bereits Tier-4-Qualität besitzt.

Bester Helm

Helm VER (Stich) VER (Schlag) VER (Wucht) Fundort Edle Beckenhaube (Gold) 134 98 34 - Beckenhaube mit Nasal (Gold) 134 98 34 - Schlachtrossbeckenhaube (Gold) 134 98 34 Twitch Drop Kumanischer Helm mit Maske (Gold) 130 95 34 Mögliche Beute von Kumanen Italienische Beckenhaube (Gold) 129 94 33 - Nürnberger Beckenhaube (Gold) 129 94 33 -

Beste Kopfpolster

Kopfpolster VER (Stich) VER (Schlag) VER (Wucht) Fundort Kettengugel mit Wappen (Gold) 28 77 59 - Kettenhaube des Brunswiek (Gold) 27 68 55 DLC-Quest "Das Löwenwappen" Kettenhaube (Gold) 24 60 50 - Gepolsterte Bundhaube (Gold) 31 43 34 -

Bester Kragen/Nackenschutz

Kragen VER (Stich) VER (Schlag) VER (Wucht) Fundort Nackenschutz (Gold) 17 35 37 - Gepolsterter Kragen (Gold) 22 32 30 -

Bester Gugel

Den Slot für den Gugel nutzt ihr am besten für einen Ausrüstungsgegenstand, der euer Charisma erhöht. Die Rüstungswerte von Gugeln sind nicht wirklich relevant. Unsere Empfehlung ist ein Brokatgugel, diese haben die höchsten Charisma-Werte und lassen euren Ritter Heinrich noch eindrucksvoller wirken.

Beste Plattenrüstung

Bester Kettenpanzer

Kettenpanzer VER (Stich) VER (Schlag) VER (Wucht) Fundort Langes Kettenhemd (Gold) 33 68 55 - Kurzes Kettenhemd (Gold) 30 63 52 - Sächsisches Kettenhemd (Gold) 21 44 41 In eurem Quartier auf Burg Trosky zu Beginn der Hauptquest "Zurück im Sattel" Italienisches Kettenhemd (Gold) 17 35 37 -

Bester Gambeson

Gambeson VER (Stich) VER (Schlag) VER (Wucht) Fundort Kurze Pourpoint (Gold) 14 46 35 - Edler Gambeson (Gold) 13 43 34 - Gesteppter Kaftan (Silber) 11 40 30 Mögliche Beute von Kumanen Langer Pourpoint (Gold) 12 39 33 In eurem Quartier auf Burg Trosky zu Beginn der Hauptquest "Zurück im Sattel" Reiterkaftan (Gold) 12 39 33 Mögliche Beute von Kumanen Kurzer Gambeson (Gold) 12 37 32 - Langer Gambeson (Gold) 12 37 32 -

Bester Mantel

Ähnlich wie der Gugel ist der Mantel-Slot eher ein Slot, den ihr für ein Item mit möglichst hohem Charisma nutzen solltet. Den höchsten Charisma-Wert haben wir hier mit einem "Enganliegender Mantel" (Wert: 41) erreicht. Zudem gibt es im Spiel verschiedene Wappenröcke, die in diesem Slot getragen werden. Optisch machen viele davon einiges her. Ihr könnt also auch einfach einen tragen, der euch vom Aussehen her am besten gefällt.

Beste Armschienen

Armschiene VER (Stich) VER (Schlag) VER (Wucht) Fundort Nürnberger Armschienen (Gold) 134 98 34 Mögliche Beute, wenn ihr Markold in der Nebenquest "Post Scriptum" tötet und lootet. Schlesische Brigantinen-Armschützer (Gold) 126 92 33 - Jescheks Armschutz (Gold) 123 89 32 Mögliche Beute während Nebenquest "Verlorene Ehre" Magdeburger Armschienen (Gold) 123 89 32 Mögliche Beute während Nebenquest "Lösegeld" Armplatten des Brunswiek (Gold) 119 86 31 DLC-Quest "Das Löwenwappen" Ritterarmschienen (Gold) 119 86 31 - Gliederpanzerhandschuhe mit Stahlscheiben (Gold) 115 83 30 - Schlachtrossarmplatten (Gold) 114 82 30 Twitch Drop

Beste Handschuhe

Helm VER (Stich) VER (Schlag) VER (Wucht) Fundort Jescheks Handschuhe (Gold) 130 95 34 Mögliche Beute während Nebenquest "Verlorene Ehre" Schlachtrosspanzerhandschuhe (Gold) 126 92 33 Twitch Drop Mailänder Panzerhandschuhe (Gold) 124 90 32 - Sanduhrhandschuhe (Gold) 119 86 31 - Turnierpanzerhandschuhe (Gold) 119 86 31 Bekommt ihr während Nebenquest "Das Kuttenberger Turnier" gestellt. Bezahlt dem Rüstmeister anschließend 500 Groschen, um die Ausrüstung zu behalten. Plattenhandschuhe des Brunswiek (Gold) 115 83 30 DLC-Quest "Das Löwenwappen" Edle Panzerhandschuhe (Gold) 112 80 29 - Kettenhandschuhe (Gold) 104 74 28 -

Beste Beinschienen

Beachtet bei Beinschienen, dass manche von ihnen auch den Schuh-Slot mit besetzen. Ihr könnt entweder Beinplatten tragen oder eine Kombination aus Beinschienen und Schuhen.

Beinschiene VER (Stich) VER (Schlag) VER (Wucht) Fundort Edle Beinplatten (Gold/besetzt Schuh-Slot) 134 98 34 - Ritter-Gliederpanzerbeinschutz (Gold) 130 95 34 - Mailänder Beinplatten (Gold/besetzt Schuh-Slot) 126 92 33 - Edle Brigantinenbeinpanzerung (Gold) 123 89 32 - Schlachtross beinplatten (Gold) 119 86 31 Twitch Drop Sächsische Beinplatten (Gold) 119 86 31 Erhaltet ihr von Schmied Osina während der Hauptquest "Für den Sieg!" Bayrische Beinplatten (Gold) 115 83 30 Mögliche Beute während Nebenquest "Lösegeld" Beinplatten des Brunswiek (Gold) 115 83 30 DLC-Quest "Das Löwenwappen"

Beste Beinlinge

Beinling VER (Stich) VER (Schlag) VER (Wucht) Fundort Gepolsterte Beinlinge (Gold) 31 43 34 - Gesteppte Beinlinge (Gold) 31 43 34 - Edle gesteppte Beinlinge (Gold) 24 34 31 - Edle gesteppte Hose (Gold) 24 34 31 - Alte gesteppte Beinlinge (Gold) 17 27 28 -

Beste Schuhe

Sofern ihr nur Beinschienen und keine Beinplatten tragt, könnt ihr zusätzlich noch Schuhe ausrüsten. Hier solltet ihr wieder einen hohen Charisma-Wert priorisieren. Die beste Wahl wären hier Höflingsschuhe, Bürgerschuhe oder spitze Schuhe.

Beste Sporen

Sporen unterscheiden sich hauptsächlich in ihrem Charisma-Wert. Dementsprechend ist auch unser Ranking gestaltet.

Sporen Charisma Fundort Rittersporen 34 - Jescheks Sporen 28 Belohnung für die Nebenquest "Verlorene Ehre" Ungarische Sporen 23 - Sporenrädchen 18 Beim interessanten Ort "Von Bergows überfallene Männer" in Trosky

