Kingdom Come Deliverance 2: Lösegeld (Jan oder László helfen?)

In der Nebenquest "Lösegeld" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr Ritter Jan von Suchotlesky helfen, seinen Bruder Peter zu finden, der von László Farkas in Sigismunds Lager gefangengehalten wird. Wo ihr Peter finden könnt und wie die Quest ausgeht, wenn ihr Jan oder László helft, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Lösegeld" starten

Im Gasthaus westlich vor Kuttenberg erzählt euch die Wirtin von einem verletzten Ritter in einem der Zimmer im ersten Stockwerk. Dabei handelt es sich um Jan von Suchotlesky, der von Kumanen übel zugerichtet wurde. Bevor er euch mehr erzählen kann, müsst ihr ihn erst heilen.

Jan von Suchotlesky heilen

Um eine verlässliche Diagnose stellen zu können, müsst ihr Checks in Überleben, Stehlen und Handwerk bestehen. Jan hat zwei ausgekugelte Zehen, einen verstauchten Knöchel sowie geprellte Rippen. Für die Rippen braucht ihr einen Verband. Die Zehen müsst ihr wieder einrenken. Gebt ihm Alkohol (Bier, Schnaps, Met usw.), damit er das besser aushält. Für den Knöchel braucht ihr eine Salbe im Inventar. Unsere Liste der Alchemie-Rezepte hilft euch hier weiter. Alternativ könnt ihr Salbe beim Apotheker in Pschitoky kaufen.

Anschließend erzählt euch Jan von seinem Bruder Peter, der vom ungarischen Kommandanten László Farkas in Sigismunds Lager gefangen gehalten wird. Ihr sollt die Freilassung verhandeln und bekommt dafür Jans Brief, den ihr überbringen sollt. Er gibt euch den Tipp, dass ihr gegenüber László sicher und ruhig auftreten sollt. Zudem soll die Übergabe auf neutralem Grund stattfinden.

Peter von Suchotlesky in Sigismunds Lager finden (Optional)

Optional solltet ihr zuerst den genauen Aufenthaltsort von Peter herausfinden. Sprecht im Lager erst einmal mit einer der Wachen und fragt nach László. Anschließend könnt ihr optional mit Kaplan Bohumil, Heiler Musa und Badehaus-Besitzerin Milada sprechen, um den Standort von Peter über Redekunst-Checks weiter einzugrenzen.

An dieser Stelle im Lager befindet sich das gesuchte Zelt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Nun wird euch das Zelt markiert, in dem Peter sein soll. Es wird allerdings von zwei Soldaten streng bewacht. Es gibt aber östlich hinter dem Zelt einen versteckten Zugang, über den ihr euch hereinschleichen könnt.

Über diesen versteckten Eingang auf der Rückseite kommt ihr ungesehen ins Zelt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der Gefangene stellt sich leider nicht als Peter, sondern als Hynek von Hobza heraus. Mit Redekunst oder etwas zu Essen lockert ihr seine Zunge und er verrät euch, dass Peter angeblich an einer Krankheit verstorben ist und bald mit einem Karren abtransportiert werden soll.

Als Nächstes untersucht ihr die Karren im markierten Zielbereich. In der nordöstlichen Ecke entdeckt ihr tatsächlich die Leiche von Peter. Mit diesem Wissen seid ihr jetzt bestens gewappnet, László zur Rede zu stellen.

Peters Leiche liegt auf dem Karren am Ende des Suchbereichs. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

László Farkas finden und verhandeln

László ist der auffällige NPC mit dem roten Chaperon und der glänzenden Plattenrüstung im Suchbereich. Wenn ihr ihn zur Rede stellt, könntet ihr ihm direkt verraten, dass ihr wisst, dass Peter tot ist. Er wird dann versuchen, euch auf seine Seite zu ziehen. Ihr sollt Jan anlügen und ihn zum Übergabeort locken, damit die Kumanen auch ihn töten können. Als Belohnung verspricht er euch die Rüstung von Peter als Belohnung.

Laszlo ist leicht an seinem Outfit zu erkennen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihr könnt darauf zum Schein eingehen (Antwort: Bin dabei! (Lügen)) und Jan dann in den Plan einweihen. Aber egal, ob ihr ihm verratet, dass Peter tot ist oder einfach nur die Übergabe aushandelt, László nennt euch den Ort des Treffens und ihr sollt zu Jan zurückkehren, um ihm zu berichten.

Verstärkung für Jan besorgen

Zurück bei Jan könnt ihr entscheiden, ob ihr lügt (Laszlos Plan) und sagt, dass Peter noch lebt oder ihm von seinem Tod erzählt. Bei letzterer Option könnt ihr Verstärkung für Jan rekrutieren, damit ihr gegen Laszlo und seine Kumanen im Kampf bessere Chancen habt. Folgende Gruppierungen könnt ihr rekrutieren:

Kozliek und Mikesh: Die Männer von Jan Zizka können euch helfen. Sie halten sich bei der Teufelszuflucht auf. Ihre Quartiere befinden sich in den Ställen hinter der Schenke.

Die Männer von Jan Zizka können euch helfen. Sie halten sich bei der Teufelszuflucht auf. Ihre Quartiere befinden sich in den Ställen hinter der Schenke. Menharts Schwertkämpfer: Sofern ihr die Nebenquest „Ars Dimicatoria” abgeschlossen habt, könnt ihr mit Menhart bei der Schwertkampfgilde sprechen. Er wird euch Arne zur Seite stellen, wenn ihr ihn fragt.

Sofern ihr die Nebenquest „Ars Dimicatoria” abgeschlossen habt, könnt ihr mit Menhart bei der Schwertkampfgilde sprechen. Er wird euch Arne zur Seite stellen, wenn ihr ihn fragt. Die Söldner aus Mesoles: Beim interessanten Ort „Verlassene Schmiede“ auf dem Weg zwischen Wysoka und Miskowitz könnt ihr die Söldnerbande von Benesch von Wartenberg antreffen. Für 200 Groschen (kann auf 150 Groschen heruntergehandelt werden) stellen sie euch ihre Dienste zur Verfügung.

Bei der verlassenen Schmiede findet ihr eine Söldnergruppe, die ihr für Jan rekrutieren könnt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Habt ihr alle rekrutiert, könnt ihr Jan Bescheid geben, um diesen optionalen Schritt abzuschließen.

Jan oder Laszlo helfen?

Schlussendlich müsst ihr euch entscheiden, ob ihr euch auf Jans oder Laszlos Seite schlagt. Nachdem ihr Jan sagt, dass ihr bereit seit, geht es automatisch zum Treffen mit Laszlo. Ihr könnt die Entscheidung bis zum Schluss hinauszögern. Daraufhin folgt dann aber direkt der Kampf gegen Jan oder Laszlo und seine Kumanen (insgesamt sieben Feinde).

Laszlo helfen (Option 1)

Diese Entscheidung ist die einfache, aber auch heimtückerische. Ihr könnt Jan verraten, selbst wenn ihr ihm zuvor von Peters Tod erzählt habt. In diesem Fall habt ihr leichtes Spiel und müsst nur Jan töten, der zudem schwach gepanzert ist. Solltet ihr zuvor Verstärkung für Jan rekrutiert haben, wird diese sich nicht in den Kampf einmischen, solltet ihr Jan verraten. Sie kommentieren dann nur euer unehrenhaftes Verhalten und ziehen ab.

Als Belohnung überlässt euch Laszlo die gesamte Ausrüstung von Peter in der Kiste auf dem Karren und auch das Schwert, welches daneben lehnt. Das Schwert gehört zu den besten Waffen in KCD 2. In der Kiste findet ihr das Dreiecksschild und den Kürass des Herrn von Suchotlesky. Aber auch sehr gute Plattenrüstungsteile wie die Magdeburger Armschienen und bayrische Beinplatten. Lootet auch Jans Leiche, denn er hat 500 Groschen bei sich.

Peters Schwert gehört zu den besten Kurzschwertern im Spiel. (© Screenshot GIGA)

Jan helfen (Option 2)

Wenn ihr euch auf Jans Seite stellt, müsst ihr gegen Laszlo und seine Kumanen kämpfen. Je mehr Verbündete ihr vorher rekrutiert habt, desto leichter wird der Kampf. Auf diese Weise könnt ihr auch Laszlo und seine Kumanen looten.

Laszlo trägt mit den Kürass mit Panzerschurz, eine der besten Plattenrüstungen im Spiel. Zudem hat er einen massiven Goldring, der über sehr hohe Charismawerte verfügt. Jan belohnt euch für eure Hilfe mit 125 Groschen. Zudem überlässt er euch Peters Schwert auf dem Karren. Allerdings hat er was dagegen, solltet ihr die Kiste öffnen.

Tipp für die gesamte Beute: Schließt die Quest auf Jans Seite ab, um die 125 Groschen von ihm zu bekommen und schlagt ihn nach Ende der Quest von hinten K.O. Auf diese Weise könnt ihr Jan, Laszlo, die toten Kumanen sowie das Schwert und die Kiste auf dem Karren looten.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

