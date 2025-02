Kingdom Come Deliverance 2: Ars Dimicatoria (Gildenschwert stehlen)

In der Quest "Ars Dimicatoria" von Kingdom Come Deliverance 2 lernt ihr Schwertmeister Menhart aus Frankfurt kennen und helft ihm seinen rechtmäßigen Platz als Herr der Schwertgilde von Kuttenberg einzunehmen. In unserer Lösung zeigen wir euch, wo ihr das Gildenschwert stehlen könnt und wie ihr das Schwertturnier gewinnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Schwertduell gegen Menhart

Bei den Schmieden nördlich in Kuttenberg könnt ihr Schwertmeister Menhart aus Frankfurt ansprechen. Er fordert euch zu einem Schwertduell heraus. Zieht dafür eure Rüstung aus (nur Stoffkleidung und Gambeson sind erlaubt) und beginnt das Duell.

Egal, wie es ausgeht, beginnt danach eine Zwischensequenz und eine Gruppe Kuttenberger taucht auf. In der Stadt gibt es nur Platz für einen Schwertmeister und deshalb soll Menhart herausgeworfen werden. Mit hoher Redekunst könnt ihr Menhart verteidigen. Wenn es dazu kommt, eine Strafe von 150 Groschen zu bezahlen, könnt ihr ruhig ablehnen, denn dann übernimmt Menhart das. Anschließend sollt ihr mit Menhart tagsüber in der Schenke Kaiser Karl sprechen.

Anzeige

Tipp: Wollt ihr das Übungslangschwert behalten, das Menhart euch für das Duell gegeben hat, packt es in eure Lagerkiste, bevor ihr in der Schenke mit ihm sprecht. Er kassiert es sonst wieder ein.

Wenn ihr Waffensammler seid, packt das Übungslangschwert vor dem Gespräch mit Menhart in eure Lagerkiste. (© Screenshot GIGA)

Gildenschwert stehlen

Im Gespräch erfahrt ihr, dass Menhart auf König Wenzels Geheiß in die Stadt kam, um eine Bruderschaft der Schwertkämpfer zu gründen. Die Kuttenberger erkennen dies aber nicht an und haben ihre eigene Bruderschaft gegründet. Ihr sollt daher das Gildenschwert der Kuttenberger stehlen und als Zeichen zum Duellaufruf ausstellen. Die Schwertkampfhalle wird euch südlich in Kuttenberg markiert.

Anzeige

Tipp: Ihr könnt euch übrigens noch euren Gewinn von Menhart abholen, wenn ihr ihn zu Beginn der Quest im Duell besiegt habt. Sprecht ihn einfach nochmal an und erwähnt die Wette, dann erhaltet ihr 400 Groschen.

Am besten schleicht ihr euch nachts in die Schwertkampfhalle, weil es dann nur eine Wache im Bereich gibt. Geht über das Treppenhaus ins erste Stockwerk. Hier hängt das Gildenlangschwert im südlichen Zimmer an der Wand. Nehmt es ab und verschwindet aus dem Bereich. Den genauen Fundort vom Gildenschwert zeigen wir euch im folgenden Video:

Kingdom Come Deliverance 2: Gildenschwert in "Ars Dimicatoria" stehlen Abonniere uns

auf YouTube

Schwert beim Rathaus aufhängen

Hängt das Schwert bei der Questmarkierung außen an die Wand des Rathauses und kehrt dann wieder zu Menhart zurück. Gemeinsam geht es dann zurück zum Rathaus, wo ihr auf die Kuttenberger trefft. Das Duell findet statt, wobei drei der Kuttenberger gegen Menhart, Arne und euch antreten.

Interagiert an dieser Stelle mit der Außenwand am Rathaus, um das Schwert aufzuhängen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hinweis: Solltet ihr beim Diebstahl vom Schwert gesehen worden sein, gibt es einen Nachteil. Die Kuttenberger dürfen mit Rüstung kämpfen und ihr nur im Gambeson.

Schwertturnier gewinnen

Nachdem ihr von Menhart feierlich in die Bruderschaft aufgenommen worden seid, sprecht ihn noch einmal an, damit das Turnier beginnen kann. Ihr müsst nun 2-mal gegen jeden der drei Kuttenberger gewinnen, insgesamt also sechs Kämpfe bestreiten. Während den Kämpfen der anderen beiden könnt ihr euch frei bewegen und etwas essen, falls ihr wieder Energie und Lebenspunkte braucht.

Anzeige

Zwischen den Kämpfen könnt ihr auch die Zuberdirne neben der Kampfarena besuchen, um eure Wunden zu heilen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Arne wird in seinem Kampf gegen Meister Nikolaus schwer verletzt und eine Disqualifikation droht. Über einen Redekunst-Check könnt ihr Fridusch allerdings überzeugen, dass ihr zu zweit ohne Arne weiterkämpfen könnt. Nachdem alle Duelle gewonnen sind, gehört die Schwertkampfhalle nun Menhart.

Zur Schwertkampfhalle gehen

Ihr müsst nun ca. vier Tage warten, bis die Quest sich aktualisiert. Begebt euch dann zur Schwertkampfhalle und sprecht im Hof mit Menhart. Er gibt euch als Abschlussbelohnung die Waffe „Meister Menharts Langschwert“. Zudem habt ihr im obersten Stockwerk des Gebäudes jetzt ein eigenes Bett samt Lagerkiste. Arne und Menhart stehen euch auch als Fähigkeitenlehrmeister zur Verfügung und Menhart lehrt euch umsonst die Langschwert-Kombo „Klingen kreuzen“, wenn ihr ihn danach fragt.

Anzeige

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

Erkennst du diese Games anhand ihrer mit Google Translate übersetzten Spielbeschreibung?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.