Kingdom Come Deliverance 2: Tanz mit dem Teufel (Maleschau retten & Rosa befreien)

In der 23. Hauptquest "Tanz mit dem Teufel" von Kingdom Come Deliverance 2 macht ihr Nägel mit Köpfen und stürmt Festung Maleschau, um Otto von Bergow dingfest zu machen. Wie ihr dabei das beste Ergebnis erzielt und auch das verpassbare Achievement "Eine gute Tat" freischaltet, erfahrt ihr in unserer Komplettlösung.

Bereite dich auf die Schlacht vor

Sprecht mit Jan Zizka in der Teufelszuflucht und wählt die Dialoge "Was erwartet uns in Maleschau?" → "Ich bin bereit. Legen wir los!" → "Ich warte mit dir bis zum Abend." Dadurch überspringt ihr die Zeit direkt bis 18 Uhr für die finale Besprechung vor der Schlacht.

Wichtige Vorbereitungen: In dieser Quest wird eine Menge gekämpft. Bevor ihr mit Zizka sprecht, zieht eure besten Waffen und Rüstungen an und packt euch Heiltränke ein (siehe Alchemie-Rezepte). Wollt ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten, ist die Quest zudem sehr gut geeignet, um "Wer schneller zieht" freizuschalten. Packt euch also auch eine Handkanone samt Munition ein.

Gehe zum abendlichen Treffen

Beim Treffen besprecht ihr den Plan für die Stürmung der Festung. Eure Dialogentscheidungen spielen hier keine Rolle.

Sprich mit dem Teufel

Die Zeit wird nun bis zur Nacht übersprungen, wo ihr euch gemeinsam der Festung annähert. Nach der Zwischensequenz kommt es zu einem Konflikt mit dem Knochenteufel, der Maleschau niederbrennen will, was den Tod aller NPCs im Dorf zur Folge hättet. Wenn ihr mit "Eine gute Tat" eine verpassbare Trophäe freischalten wollt, dürft ihr das nicht zu lassen. Wir zeigen euch die Lösung für beide Wege.

Wollt ihr Maleschau retten, müsst ihr euch dem Knochenteufel in den Weg stellen. (© Screenshot GIGA)

Besiege den Teufel (Option 1)

Wählt im Dialog mit dem Knochenteufel folgende Dialoge, um ihn zu einem Duell herauszufordern:

Nein! Ich bringe keine unschuldigen Leute um! Meinesgleichen starb bei einem Angriff. Duellieren wir uns.

Besiegt den Teufel anschließend im Duell, dann wird er klein beigeben und das Dorf nicht anzünden. Dies ist der erste Schritt zur Trophäe, der zweite folgt etwas später.

Dorf niederbrennen und Dorfbewohner töten (Option 2)

Wenn ihr im Gespräch mit dem Knochenteufel zustimmt, das Dorf niederzubrennen, müsst ihr Dorfbewohner töten, um von Bergows Armee aus der Festung zu locken. Dadurch habt ihr später in der Festung den Vorteil, dass ihr weniger Soldaten bekämpfen müsst. Der wesentlich größere Nachteil ist allerdings, dass Maleschau zum Geisterdorf wird. Händler und wichtige NPCs für Nebenquests findet ihr dann in Maleschau nicht mehr.

Klettere über die Mauer

Egal, welche Entscheidung ihr zuvor getroffen habt, geht es mit diesem Questschritt dann weiter. Folgt der Bande, die eine Leiter zur Festungsmauer transportiert. Klettert dann über die Leiter in die Festung. Zieht euch jetzt am besten Diebeskleidung an, der zweite Schritt für die Trophäe "Eine gute Tat" muss jetzt absolviert werden.

Öffne das erste Tor

Ihr müsst euch nach links zum Eingang der Festung schleichen und das Tor öffnen, ohne dass euch dabei jemand bemerkt. Werdet ihr entdeckt und der Alarm ertönt, bevor ihr das Tor geöffnet habt, verpasst ihr das Achievement. Lockt die beiden Wachen am Eingang mit Steinwürfen nach links und rechts und huscht dann schnell zum Eingangstor, um es zu öffnen. Die Trophäe wird daraufhin direkt freigeschaltet. Ladet bei einem Fehlversuch einfach den letzten Spielstand.

Lockt die Wachen vom Eingang weg und öffnet heimlich das Tor. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hinweis: Habt ihr euch für die Schleicheinlage Diebeskleidung angezogen, wechselt zu eurer Rüstung zurück, kurz bevor ihr mit dem Tor interagiert, denn es folgt eine Kampfsequenz.

Halte durch, bis Verstärkung ankommt

Nun beginnt die Schlacht in der Festung in vollem Ausmaß. Verteidigt euch so lange, bis eure Verstärkung eintrifft.

Besiege die Feinde im äußeren Burghof

Kämpft weiter, bis alle Soldaten im äußeren Burghof beseitigt sind. Zieht euch hinter eure Verbündeten zurück, wenn es brenzlig wird.

Gib deinen Freunden Unterstützungsfeuer

Von den Wällen des Innenhofs schießen nun Bogenschützen und Armbrustschützen auf euch. Ihr könnt sie der Reihe nach abschießen oder ihr harrt einfach hinter der Deckung aus, denn nach einiger Zeit startet automatisch eine Zwischensequenz.

Angriff!

Nachdem der "Finger Gottes" seine Arbeit getan hat, stürmt ihr den Innenhof und müsst nun alle restlichen Soldaten besiegen, bis der nächste Questschritt freigeschaltet wird.

Sprich mit Capon und Zizka

Hans Capon und Zizka laufen jetzt zur südwestlichen Ecke des Innenhofs, wo ihr mit ihnen sprechen müsst, damit es weitergeht. Beachtet, dass euch aus dem Turm der Festung weiterhin Armbrustschützen beschießen. Verweilt hier also nicht zu lange, sondern lauft direkt zu den Beiden. Es folgt darauf die Verhandlung mit Otto von Bergow.

Hinweis zu Rosas Romanze: Otto von Bergow hält Rosa Ruthard im Turm gefangen. Wenn ihr die Romanze mit Rosa freischalten wollt, droht von Bergow nicht damit, den Turm niederzubrennen, ansonsten verscherzt ihr es euch mit ihr.

Die Verhandlungen mit von Bergow können zwei unterschiedliche Ausgänge haben:

Otto von Bergow ergibt sich: Wenn ihr einen der drei Skill-Checks besteht oder damit droht, den Turm abzufackeln, kommt Otto ohne Kampf hinaus. Nur mit der Droh-Option verderbt ihr euch dabei die Romanze mit Rosa.

Wenn ihr einen der drei Skill-Checks besteht oder damit droht, den Turm abzufackeln, kommt Otto ohne Kampf hinaus. Nur mit der Droh-Option verderbt ihr euch dabei die Romanze mit Rosa. Besiege von Bergow im Turm: Falls der ausgewählte Skill-Check scheitert, wählt in den folgenden Dialogen die Optionen "Ich werde Rosa nicht in Gefahr bringen!" → "Ich versuche, Rosa zu retten." → "Ja, ich werd's tun!", um diesen optionalen Zwischenschritt freizuschalten.

Die drei Skill-Checks sind nur sehr schwer zu bestehen und erfordern hohe Werte. (© Screenshot GIGA)

Besiege von Bergow im Turm (Optional)

Ihr müsst jetzt alleine den ersten Stock des Turms spüren, wo sich Otto von Bergow und einige Soldaten verschanzt haben. Sobald ihr den Gang im Turm betretet, wird ein Soldat mit einer Handkanone auf euch schießen. Dies ist ein sehr guter Moment, um die Trophäe "Wer schneller zieht" freizuschalten.

Rüstet eure Handkanone aus und ladet sie. Wartet dann, bis der andere Soldat geschossen hat. Lauft bis zur Barrikade vor und erledigt ihn mit einem Schuss aus nächster Nähe. Wenn ihr genau vor ihm steht, müsst ihr nicht groß zielen und könnt leicht treffen. Die genaue Vorgehensweise seht ihr auch nochmal im Video unterhalb.

Kingdom Come Deliverance 2: Trophäe "Wer schneller zieht" freischalten. Abonniere uns

auf YouTube

Erledigt anschließend die anderen Soldaten und von Bergow. Ihr könnt sie einzeln aus dem Raum ins Treppenhaus locken und so nacheinander leichter töten. Sobald Otto von Bergow genug Schaden eingesteckt hat, startet eine Zwischensequenz und Otto ergibt sich. Anschließend endet die Quest erfolgreich.

Tipp: Lootet nach der Quest die toten Soldaten in der Festung. Vielleicht ist etwas Brauchbares für euch dabei.

Weiter geht es mit der 24. Hauptquest "Oratores"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

