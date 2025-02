Kingdom Come Deliverance 2: Die Gestreiften Tonis (Unter brauner Flagge)

In der Nebenquest "Die Gestreiften Tonis" von Kingdom Come Deliverance 2 helft ihr Franz und Anton bei der Prozession durch Kuttenberg. Wie ihr dabei das Parfüm und die Blumen bekommt, den Eid korrekt aufsagt und das verpassbare Achievement "Unter brauner Flagge" bekommt, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Die Gestreiften Tonis" starten

Schließt die Nebenquest „Kumpel und Penunzen“ ab und sprecht dann erneut ab ca. 20 Uhr mit Vorarbeiter Vlach in der Schenke „Das schwarze Pferd“ in Kuttenberg. Ihr sollt den gestreiften Tonis bei der Prozession mit der zeremoniellen Bergmannsstandarte helfen. Die Weihung geht dem jährlichen Schießwettbewerb voraus. Der Treffpunkt ist der nächste Morgen bei der Kirche in der Hopfengasse südöstlich in Kuttenberg. Der Standort wird euch auf der Karte markiert.

Wichtiger Hinweis: Diese Quest scheitert, wenn ihr nicht bis 12 Uhr am nächsten Tag vor der Kirche auftaucht. Ihr habt dann keine Möglichkeit mehr, sie zu wiederholen und müsst einen alten Spielstand laden.

Begib dich morgen früh zur Kirche in der Hopfengasse

Um 8 Uhr morgens trefft ihr Anton und Franz vor der Kirche und beginnt die Prozession. Ihr müsst sie begleiten und während dem Spaziergang beschützen. Ihr könnt ihnen automatisch folgen und ein paar Gespräche auf dem Weg führen. Beim ersten Stopp an der Kirche schlägt Franz vor, schmutzige Unterwäsche am Gasthaus der Heiligen aufzuhängen. Wollt ihr mit „Unter brauner Flagge“ eine der verpassbaren Trophäen und Erfolge freischalten, müsst ihr darauf eingehen und die Dialogoption „Ich würde es Preng gern heimzahlen.“ auswählen.

Hänge die Bruoch auf ("Unter brauner Flagge" freischalten)

Ihr erhaltet Sestaks schmutzige Unterwäsche und könnt das markierte Gasthaus daraufhin durch den Vordereingang betreten. Lauft die Treppen hoch und beginnt zu schleichen, denn es handelt sich um eine blaue Sperrzone. Geht nach den Treppen direkt rechts durch die Tür und im nächsten Zimmer noch einmal rechts durch eine weitere Tür. Rechts von euch könnt ihr eine Leiter benutzen, um auf den Dachboden zu gelangen. Hier könnt ihr die Unterwäsche am Mast aufhängen und erhaltet das Achievement. Im Video zeigen wir euch auch noch einmal den genauen Vorgang zur Freischaltung.

Kehrt anschließend vor das Gasthaus zu Anton und Franz zurück. Sie schlagen als Nächstes vor, etwas trinken zu gehen. Egal, ob ihr zustimmt oder nicht, werden sie trinken gehen, willigt also direkt ein.

Schlägerei mit Jörg Preng

Folgt Anton und Franz weiter durch die Stadt und ihr trefft auf Jörg Preng und ein paar seiner Kumpel. Es kommt zu einer Schlägerei. Anschließend folgt ihr Anton weiter bis zur Schenke, wo ihr erst einmal rastet. Ihr könnt hier nun zwei optionale Aufgaben erledigen und Parfüm sowie Blumen für Antons Freundin Thea besorgen. Beachtet weiterhin das Zeitlimit. Lasst euch nicht zu viel Zeit und erledigt die Questschritte direkt.

Parfüm besorgen (Optional)

Begebt euch zu Else Johlin, die ihr im Hinterzimmer des Schusters bei der Markierung findet. Ihr könnt sie über Checks von Alchemie, Redekunst oder Beeindrucken davon überzeugen, euch ihr Parfüm zu geben. Wenn gar nichts klappt, könnt ihr es per Taschendiebstahl stibitzen.

Blumen pflücken (Optional)

Im Osten von Kuttenberg wird euch der interessante Ort „Garten Eden“ markiert. Es gibt zwei Wege hinein. Im Süden ist eine schwer verschlossene Tür. Im Norden könnt ihr beim Bettlerquartier über zwei Mauern klettern und gelangt so ohne Probleme in den Garten. Fangt nach Betreten direkt an zu schleichen, denn es handelt sich hier um eine blaue Sperrzone. Ihr müsst dem Gärtner und dem Hund ausweichen und die auffällig hochgewachsenen roten Rosen im Zentrum stehlen. Haut dann schnell aus dem Bereich ab, damit ihr nicht erwischt werdet,

Die auffälligen roten Rosen müsst ihr pflücken. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anton tragen

Bei eurer Rückkehr in der Schenke hat sich Anton hoffnungslos betrunken. Habt ihr beide Geschenke für Thea besorgt, gibt euch Franz 175 Groschen als Belohnung dafür. Ihr müsst Anton nun weiter zur Kirche tragen, während Franz die Standarte trägt. Folgt ihm bis zur Kirche, wo der Pater schon auf euch wartet.

Eid korrekt ablegen

Da Anton zu betrunken ist, könnt ihr anbieten, den Eid der Minenarbeiter korrekt aufzusagen. Dabei müsst ihr drei korrekte Verse unter Zeitdruck korrekt wiedergeben. Die richtigen Antworten lauten:

Wir schwören vor Gott, ohne jede Arglist Schächte zu öffnen und Erzadern zu beackern, aufrichtig und im Einklang mit Gottes Gesetz. Wir schwören, hart zu arbeiten, dem Vorarbeiter zu gehorchen und unser Erz abzutreten. Wir schwören, die Arbeit am Festtag ruhen zu lassen und der Kirche ein paar Groschen abzutreten.

Einen Fehler könnt ihr euch erlauben, aber bei mehr Fehlern wird der Pater entnervt aufgeben. Habt ihr alles richtig gemacht, bekommt ihr 175 Groschen sowie die Karte vom Untergrund von Kuttenberg als Belohnung. Im Anschluss startet zudem direkt der Auftrag „Adlerschießen“.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

