Kingdom Come Deliverance 2: Alle Schätze von Schatzkarten finden

In Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr wieder jede Menge Schatzkarten finden, die auf große Beute verweisen. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Schätze für die Karten und welche Belohnungen ihr bekommt.

Alle Schätze in Trosky

Ihr müsst die Schatzkarten nicht finden, um die Schätze bergen zu können. Ihr könnt also auch direkt zu den Fundorten der Schätze gehen.

Karte des Ertrunkenen

Fundort: Im Sack auf dem Steg beim Badeplatz westlich vom nomadischen Lager.

Im Sack auf dem Steg beim Badeplatz westlich vom nomadischen Lager. Schatz-Fundort: Hierbei handelt es sich um den Schatz des Wasserkobolds der sich in einem Krug am Seeufer nordöstlich vom Nomadenlager befindet.

Hierbei handelt es sich um den Schatz des Wasserkobolds der sich in einem Krug am Seeufer nordöstlich vom Nomadenlager befindet. Belohnung: 125 Groschen

An dieser Stelle findet ihr den Schatz des Wasserkobolds. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der Schatz befindet sich im Krug am Seeufer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Erste Schatzkarte

Fundort: Könnt ihr bei einem Zufallsereignis während einer Schnellreise von einem Banditen erhalten. Bei uns kam es auf dem Weg zwischen Festung Nabokov und Semin zur Begegnung. Bietet ihm an, ihm bei der Suche zu helfen. Mit genügend Redekunst gibt er euch die Karte und ihr könnt hineinschauen. Macht am besten einen Screenshot, denn der Bandit will die Karte zurück. Mit genügend Redekunst oder Gewalt könnt ihr die Karte auch für euch behalten.

Könnt ihr bei einem Zufallsereignis während einer Schnellreise von einem Banditen erhalten. Bei uns kam es auf dem Weg zwischen Festung Nabokov und Semin zur Begegnung. Bietet ihm an, ihm bei der Suche zu helfen. Mit genügend Redekunst gibt er euch die Karte und ihr könnt hineinschauen. Macht am besten einen Screenshot, denn der Bandit will die Karte zurück. Mit genügend Redekunst oder Gewalt könnt ihr die Karte auch für euch behalten. Schatz-Fundort: Im Nordwesten von Apollonias könnt ihr einen Höhleneingang finden. Folgt dem kleinen Pfad, der in den Wald führt, um den Höhleneingang zu entdecken. Haltet euch in der Höhle immer rechts und klettert am Ende zwei Leitern hinauf, um in die Höhle unter Trosky zu gelangen. Hier findet ihr die Schatzkiste in der Mitte und auch einige andere Gegenstände ringsherum. Die Kiste ist “schwer” verschlossen, bringt also Dietriche mit.

Im Nordwesten von Apollonias könnt ihr einen Höhleneingang finden. Folgt dem kleinen Pfad, der in den Wald führt, um den Höhleneingang zu entdecken. Haltet euch in der Höhle immer rechts und klettert am Ende zwei Leitern hinauf, um in die Höhle unter Trosky zu gelangen. Hier findet ihr die Schatzkiste in der Mitte und auch einige andere Gegenstände ringsherum. Die Kiste ist “schwer” verschlossen, bringt also Dietriche mit. Belohnung: 223 Groschen, 2 Frankfurter Stahl, 74 Holzkohle, 2 Spinnennetz, Bürgerschuhe, 2 Hasenpelz, Rehleder, 2 Schafsleder, 2 Uralte Schnäpse (Wert: je 972 Groschen)

Die Höhle in Apollonias führt euch zur Höhle unter Trosky mit dem Schatz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dieser Eingang führt euch zur Höhle unter Trosky. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Wenn ihr euch am Anfang der Höhle links haltet, kommt ihr zu einer Sackgasse und einem versteckten Sack in einer Felsspalte. Darin findet ihr eine Brille, edlen Wein, die Bücher “Das Papstschisma” und “Über Böhmens sündhafte Moral”, die Schmiedeanleitung für den Schweizerdolch, Kerzen und einen silbernen Krug.

Zweite Schatzkarte

Fundort: Könnt ihr bei einem Zufallsereignis während einer Schnellreise von einem Söldner erhalten. Bei uns kam es auf dem Weg zwischen Vidlak-Teich und dem Gasthaus in Zelejow zur Begegnung. Wenn der erste Redekunst-Versuch nicht klappt, die Karte vom Söldner zu bekommen, könnt ihr sie ihm für ca. 250 Groschen abkaufen.

Könnt ihr bei einem Zufallsereignis während einer Schnellreise von einem Söldner erhalten. Bei uns kam es auf dem Weg zwischen Vidlak-Teich und dem Gasthaus in Zelejow zur Begegnung. Wenn der erste Redekunst-Versuch nicht klappt, die Karte vom Söldner zu bekommen, könnt ihr sie ihm für ca. 250 Groschen abkaufen. Schatz-Fundort: Nordwestlich des Steinturmsees könnt ihr eine Schlucht betreten. Ihr müsst hier auf die Klippen klettern und euch dann einen Weg zur Spitze eines der Felsen bahnen. Hier liegt ein Skelett mit dem Schatz daneben in einem Sack.

Nordwestlich des Steinturmsees könnt ihr eine Schlucht betreten. Ihr müsst hier auf die Klippen klettern und euch dann einen Weg zur Spitze eines der Felsen bahnen. Hier liegt ein Skelett mit dem Schatz daneben in einem Sack. Belohnung: Edelsteinring aus Silber (Wert: 215 Groschen), Gravierter Silberring (Wert: 215 Groschen), Spinnennetz, Scheibenförmiger Schwertknauf, 183 Groschen, Goldener Krug (Wert: 770 Groschen), Silberkelch (Wert: 65 Groschen)

An dieser Stelle auf den Felsen findet ihr ein Skelett mit Schatz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Da der Weg zum Schatz schwer zu beschreiben ist, schaut alternativ ins folgende Video für den genauen Fundort:

Karte eines Toten

Fundort: Findet ihr in der Totentruhe im Häuschen auf dem Friedhof von Troskowitz. Falls das Schloss zu schwierig zum Knacken für euch ist, findet ihr den Schlüssel zur Totentruhe im Haus des Totengräbers auf dem Tisch.

Findet ihr in der Totentruhe im Häuschen auf dem Friedhof von Troskowitz. Falls das Schloss zu schwierig zum Knacken für euch ist, findet ihr den Schlüssel zur Totentruhe im Haus des Totengräbers auf dem Tisch. Schatz-Fundort: Folgt dem Weg nordwestlich aus dem Gasthaus zum Fuhrmann in Zelejow. Biegt beim zweiten Flussarm rechts ab und lauft dann links hoch auf die Felsen. Hier findet ihr den Schatz unterhalb einiger Felsen.

Folgt dem Weg nordwestlich aus dem Gasthaus zum Fuhrmann in Zelejow. Biegt beim zweiten Flussarm rechts ab und lauft dann links hoch auf die Felsen. Hier findet ihr den Schatz unterhalb einiger Felsen. Belohnungen: Karotte, Sauerkraut, Steckrübe, Goldkreuz mit Granaten (Wert: 660 Groschen), 3 Retterschnaps, 157 Groschen, 3 silberner Krug (Wert: 120 Groschen)

An dieser Stelle auf dem Hügel findet ihr den versteckten Schatz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

An dieser unscheinbaren Stelle könnt ihr den Schatz öffnen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Karte von Wild in der Nähe von Slatego

Fundort: Die Karte liegt in der verschlossenen Truhe bei der unvollendeten Hütte im Wald südöstlich des Friedhofs von Troskowitz.

Die Karte liegt in der verschlossenen Truhe bei der unvollendeten Hütte im Wald südöstlich des Friedhofs von Troskowitz. Schatz-Fundort: Die Karte verweist auf ein Jagdgebiet für Wölfe weiter südöstlich im Wald hin (nahe der Felsklippen). Erledigt die Wölfe hier und achtet dann auf ein Skelett am Boden. Dort liegt ein Bogen.

Die Karte verweist auf ein Jagdgebiet für Wölfe weiter südöstlich im Wald hin (nahe der Felsklippen). Erledigt die Wölfe hier und achtet dann auf ein Skelett am Boden. Dort liegt ein Bogen. Belohnung: Haselnuss-Langbogen (Kraft: 110)

An dieser Stelle findet ihr das Jagdgebiet von der Karte. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Den Bogen findet ihr am Boden bei einem Skelett. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

“Tunnel in den Klippen”-Karte

Fundort: Diese Karte ist an die Felswand beim interessanten Ort “Tunnel in den Klippen” gekritzelt. Ein Kreuz markiert hier einen Schatz nördlich von Burg Trosky.

Diese Karte ist an die Felswand beim interessanten Ort “Tunnel in den Klippen” gekritzelt. Ein Kreuz markiert hier einen Schatz nördlich von Burg Trosky. Schatz-Fundort: Der interessante Ort “Versteckter Schatz” markiert den Fundort etwas unterhalb des nördlichsten Wegs. Hier findet ihr zwischen Felsen versteckt eine mittelschwer verschlossene Truhe und einen Sack.

Der interessante Ort “Versteckter Schatz” markiert den Fundort etwas unterhalb des nördlichsten Wegs. Hier findet ihr zwischen Felsen versteckt eine mittelschwer verschlossene Truhe und einen Sack. Belohnung: Kettenhaube, Kompositeisenhut, Kurzer Gambeson, Sächsisches Kettenhemd, Ellbogenkacheln, Lederhandschuhe, 2 starke Salben, Starker Bockblut-Trank, 50 Groschen, 5 Rüstungssets, 2 Schmiedewerkzeuge

Fundort vom versteckten Schatz. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Den genauen Fundort vom versteckten Schatz seht ihr im folgenden Video:

Holzfällerkarte von Niedersemin

Fundort: In einer Kiste in einer der Hütten im Holzfällerlager südwestlich der Mühle in Niedersemin.

In einer Kiste in einer der Hütten im Holzfällerlager südwestlich der Mühle in Niedersemin. Schatz-Fundort: Folgt dem Weg nordwestlich aus dem Holzfällerlager heraus, dann kommt ihr irgendwann beim interessanten Ort “Neue Lichtung” vorbei. Lauft hier dann Richtung Norden etwas den Abhang hinunter, dann seht ihr die Schatztruhe auf einem Vorsprung vor euch. Sie ist allerdings sehr schwer verschlossen. Eventuell passt einer der Schlüssel, die ihr den Holzfällern im Lager per Taschendiebstahl stibitzen könnt.

Folgt dem Weg nordwestlich aus dem Holzfällerlager heraus, dann kommt ihr irgendwann beim interessanten Ort “Neue Lichtung” vorbei. Lauft hier dann Richtung Norden etwas den Abhang hinunter, dann seht ihr die Schatztruhe auf einem Vorsprung vor euch. Sie ist allerdings sehr schwer verschlossen. Eventuell passt einer der Schlüssel, die ihr den Holzfällern im Lager per Taschendiebstahl stibitzen könnt. Belohnung: 381 Groschen

An dieser Stelle findet ihr eine Schneise im Wald und an deren Ende die Schatzkiste. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Den genauen Fundort der Schatzkarte seht ihr im folgenden Video:

Karte der Sümpfe von Zelejow

Fundort: Liegt halb vergraben neben dem Skelett im Marschland direkt westlich unterhalb des Gasthauses zum Fuhrmann in Zelejow.

Liegt halb vergraben neben dem Skelett im Marschland direkt westlich unterhalb des Gasthauses zum Fuhrmann in Zelejow. Schatz-Fundort: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Folgt in Kürze

Alle Schätze in Kuttenberg

Karte des ertappten Diebes

Fundort: Könnt ihr vom schwarzen Bartosch auf Burg Trosky bekommen. Entweder kauft ihr sie ihm für 250 Groschen ab oder ihr gewinnt sie beim Würfeln von ihm. Tagsüber steht er immer vor dem Kampfplatz im Westen der Burg.

Könnt ihr vom schwarzen Bartosch auf Burg Trosky bekommen. Entweder kauft ihr sie ihm für 250 Groschen ab oder ihr gewinnt sie beim Würfeln von ihm. Tagsüber steht er immer vor dem Kampfplatz im Westen der Burg. Schatz-Fundort: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Folgt in Kürze

Wildererkarte

Fundort: Die Karte liegt in einer Kiste im Wildererlager nordwestlich von Sukdol. Der Auftrag „Der weiße Rehbock“ führt euch in dieses Lager.

Die Karte liegt in einer Kiste im Wildererlager nordwestlich von Sukdol. Der Auftrag „Der weiße Rehbock“ führt euch in dieses Lager. Schatz-Fundort: Die Karte zeigt euch keinen Schatz an, sondern markiert euch alle Jagdgebiete zwischen Sukdol und Raborsch.

Die Karte zeigt euch keinen Schatz an, sondern markiert euch alle Jagdgebiete zwischen Sukdol und Raborsch. Belohnung: Keine

Krizhans Schatzkarte/Schatzkarte des Banditen

Fundort: Erhaltet ihr von Krizhan in Pschitoky für den Auftrag “Krizhans Schatzkarte”. Alternativ findet ihr eine Kopie beim Banditenanführer im Minentunnel nördlich von Kuttenberg oder im Lager des bescheidenen Ritters am Waldrand.

Erhaltet ihr von Krizhan in Pschitoky für den Auftrag “Krizhans Schatzkarte”. Alternativ findet ihr eine Kopie beim Banditenanführer im Minentunnel nördlich von Kuttenberg oder im Lager des bescheidenen Ritters am Waldrand. Schatz-Fundort: Alle Karten zeigen dasselbe, allerdings führen sie zu keinem Schatz, denn die Karte ist von Krizhan frei erfunden.

Alle Karten zeigen dasselbe, allerdings führen sie zu keinem Schatz, denn die Karte ist von Krizhan frei erfunden. Belohnung: Keine

Vierte Schatzkarte

Fundort: Könnt ihr bei einem Zufallsereignis während einer Schnellreise von einem Wanderer erhalten. Bei uns kam es auf dem Weg nördlich von Kuttenberg zur Begegnung. Bietet ihm an, ihm bei der Suche zu helfen. Mit genügend Redekunst gibt er euch die Karte und ihr könnt hineinschauen. Macht am besten einen Screenshot, denn der Wanderer will die Karte zurück. Mit genügend Redekunst oder Gewalt könnt ihr die Karte auch für euch behalten.

Könnt ihr bei einem Zufallsereignis während einer Schnellreise von einem Wanderer erhalten. Bei uns kam es auf dem Weg nördlich von Kuttenberg zur Begegnung. Bietet ihm an, ihm bei der Suche zu helfen. Mit genügend Redekunst gibt er euch die Karte und ihr könnt hineinschauen. Macht am besten einen Screenshot, denn der Wanderer will die Karte zurück. Mit genügend Redekunst oder Gewalt könnt ihr die Karte auch für euch behalten. Schatz-Fundort: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Folgt in Kürze

Da jeder Schatz auch ein interessanter Ort ist, könnt ihr im verlinkten Guide alternativ eine Karte mit all diesen Orten einsehen.

