Kingdom Come Deliverance 2: Teufel in Trosky (Kamine finden)

"Teufel in Trosky" schickt euch auf Teufelsaustreibung in Kingdom Come Deliverance 2. Ihr müsst auf Burg Trosky an verschiedenen Stellen Weihwasser verschütten und zudem Toiletten inspizieren. Wie ihr diese verpassbare Quest lösen könnt, erfahrt ihr hier.

"Teufel von Trosky" starten (Verpassbar!)

Beachtet, dass ihr diese Quest erst ab Beginn der 7. Hauptquest "Zurück im Sattel" beginnen könnt. Zudem müsst ihr sie spätestens ab Beginn der 9. Hauptquest "Für den Sieg!" beendet haben. Habt ihr sie nicht erledigt, bevor ihr im Burghof mit Hans sprecht und das Fest beginnt, wird sie verpassbar.

Sprecht mit Kämmerer Ulrich auf Burg Trosky, nachdem er euch euer Quartier gezeigt hat. Ihr sollt die Teufel aus der Burg austreiben und müsst dafür drei Bewohnern der Burg helfen. Er gibt euch dafür „Wasser für den Teufel“.

Berthas Aufgabe (Kamine im Jungfrauenturm)

Sprecht mit der Köchin und träufelt dann das Wasser über die fünf Feuerstellen im Jungfrauenturm der Burg (nordöstlicher Turm). Die erste ist die Kochstelle in der Küche. Im ersten und zweiten Stock findet ihr jeweils zwei weitere Kamine in den Zimmern, über die ihr das Wasser spritzen müsst. Die genauen Fundorte zeigen wir euch im Video unterhalb.

Manyetas Aufgabe (Kamine im Vettel)

Die Köchin im Jungfrauenturm möchte hingegen, dass ihr die fünf Feuerstellen im Vettel (südwestlicher Turm) beträufelt, um die Dämonen zu verbannen. In der Küche neben Berta gibt es die Kochstelle und in den weiteren Etagen darüber je einen weiteren Kamin. Die genauen Fundorte zeigen wir euch ebenfalls im Video unterhalb.

Osinas Aufgabe

Der Schmied schickt euch auf die Teufelsjagd in den Toiletten der Burg. Wenn ihr seinen Spaß mitmachen wollt, könnt ihr euch 3-mal hintereinander von ihm veralbern lassen oder ihr brecht die Toilettenjagd stinksauer ab, wenn ihr wollt. Ihr bekommt nichts, wenn ihr alle drei Toiletten besucht.

Kehrt schlussendlich zurück zum Kämmerer und streicht folgende Belohnungen ein:

55 Groschen

Goldener Kelch (Wert: 580 Groschen)

Goldener Krug (Wert: 770 Groschen)

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

