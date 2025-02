Kingdom Come Deliverance 2: Sturm (12. Hauptquest)

Die Hauptquest "Sturm" in Kingdom Come Deliverance 2 beginnt damit, dass Otto von Bergow sich mit Hans Capon auf den Weg nach Kuttenberg macht. Währenddessen werdet ihr und der Rest eurer Gefährten auf Burg Trosky von Istvan Toth eingesperrt und gefoltert. Aber eure Rache steht kurz bevor.

Verhör durch Istvan Toth

Während der Verhöre könnt ihr nichts sagen oder eure Redekunst einsetzen, um weniger Folter einstecken zu müssen. Aber auch wenn ihr nichts verratet, wird Godwin irgendwann einschreiten und die Informationen über Liechtenstein und seinen Aufenthaltsort an Istvan verraten.

Schließlich werdet ihr von Katharina aus dem Folterraum befreit und bekommt einen Schleichauftrag, der euch in den Vettel von Trosky führt. Dies ist der südwestliche Turm. Folgende Ziele gilt es zu erledigen:

Sucht nach den Befehlen in den Gemächern des Schreibers und Istvan.

Holt euch euer Eigentum zurück.

Tötet Istvan Toth.

Findet den Schlüssel, der die unterirdische Tür öffnet, die einen Geheimweg aus der Burg versperrt.

Katharina gibt euch einen Dolch. Zudem solltet ihr die tote Wache vor der Zelle looten. Da dies eine Schleichmission ist, solltet ihr aber nicht alle ihre Klamotten anziehen. Ihr wollt eure Werte für Geräusche und Sichtbarkeit möglichst niedrig halten. Zieht also nur den Cotehardie mit Wappen sowie die Arbeitsstiefel an.

Sigismunds Brief (Befehle) finden

Zwar werdet ihr zur Suche in den Vettel geschickt, allerdings könnt ihr die Befehle in Form von Sigismunds Brief im Jungfrauentrum finden. Dafür müsst ihr euch aber zunächst Dietriche besorgen. Diese könnt ihr in der Waffenkammer neben der Küche bekommen. Die Wache sitzt mit dem Rücken zu euch im Vorraum. Ihr könnt euch an ihr vorbeischleichen oder sie einfach töten oder bewusstlos machen. In der Waffenkammer findet ihr dann vier Dietriche auf dem Regal rechts im Raum.

Generell ist jetzt ein guter Zeitpunkt, euch die Taschen vollzumachen und weitere Truhen zu knacken, um wertvolle Gegenstände abzugreifen. Im Jungfrauenturm gibt es ansonsten nämlich nur noch zwei weitere Wachen. Eine in der oberen Speisekammer neben der Küche und eine ganz oben im Turm kurz vor den Gemächern, wo ihr Thomas in der Quest „Wem die Glocke schlägt“ gefunden habt.

Sigismunds Brief findet ihr von Bergows Gemächern. Links von seinem Schreibtisch müsst ihr dafür eine Truhe knacken, in der sich der Brief befindet. Damit ist dieser Questschritt schon einmal abgehakt.

Links neben Bergows Schreibtisch findet ihr Sigismunds Brief in der Truhe. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Weitere interessante Gegenstände, die ihr aus dem Jungfrauenturm mitgehen lassen solltet, sind die folgenden:

Schmiedeanleitung für breites Langschwert: Liegt auf einem Regal in der Waffenkammer.

Liegt auf einem Regal in der Waffenkammer. Buch „Die Markgrafenkriege“: Liegt auf dem gleichen Regal in der Waffenkammer.

Liegt auf dem gleichen Regal in der Waffenkammer. Buch „Eine Auswahl von Liebesgedichten“: In einer schwer verschlossenen Truhe in von Bergows Gemächern.

In einer schwer verschlossenen Truhe in von Bergows Gemächern. Ockhams Rasiermesser: Ein einzigartiger Dolch, der auf einem Tisch in den Gemächern von Otto von Bergow liegt.

Ein einzigartiger Dolch, der auf einem Tisch in den Gemächern von Otto von Bergow liegt. Goldenes Kruzifix (Verkaufswert: 1430 Groschen): Liegt im obersten Raum des Jungfrauenturms neben dem Raum, wo Thomas zuvor verwundet lag.

Liegt im obersten Raum des Jungfrauenturms neben dem Raum, wo Thomas zuvor verwundet lag. Drei Würfel: Im selben Raum findet ihr drei besondere Würfel. Der Dreifaltigkeitswürfel und Glückswürfel liegen rechts auf dem Fensterbrett und der Königswürfel in der sehr schwer verschlossenen Truhe.

Istvan finden

Auf dem Weg zum Vettel startet eine kurze Zwischensequenz, in der ihr Istvan seht, wie er Erik verabschiedet. Anschließend schleicht ihr euch weiter hoch bis zu den Gemächern. Ihr seid hier auch während der Quest „Wem die Glocke schlägt“ vorbeigekommen, als ihr das Fiebertonikum für Thomas besorgen musstet. Auf dem Weg könnt ihr weitere besondere Gegenstände erbeuten:

Würfel des vorsichtigen Betrügers: In den Gemächern ein Stockwerk über der Küche liegt dieser Würfel in einem Schrank.

In den Gemächern ein Stockwerk über der Küche liegt dieser Würfel in einem Schrank. Weitere Dietriche: Auf dem Tisch im Stockwerk über der Küche.

Auf dem Tisch im Stockwerk über der Küche. Buch „König Sigismund von Ungarn“: In den Gemächern im nächsten Stockwerk darüber.

In den Gemächern im nächsten Stockwerk darüber. Schweizerdolch: Dieses Kurzschwert findet ihr in den Gemächern von Schreiber Ezraim links in einer Truhe.

Dieses Kurzschwert findet ihr in den Gemächern von Schreiber Ezraim links in einer Truhe. Weitere Bücher: In den Gemächern von Ezraim und im Nebenraum findet ihr drei weitere Bücher ("Über den heiligen Wenzel", "Die Katze und der Dichter" und "Auf Samtpfoten III").

Istvan unehrenhaft loswerden oder die Herausforderung annehmen?

Sobald ihr oben im Vettel ankommt, startet automatisch eine Zwischensequenz und ihr steht Istvan gegenüber. Optional könnt ihr erstmal mit ihm reden und weitere Nettigkeiten austauschen. Dann müsst ihr euch aber entscheiden. Wollt ihr Istvan eine Chance zum Duell geben oder ihn einfach erdolchen?

Istvan unehrenhaft loswerden: In diesem Fall startet eine Zwischensequenz, in der Heinrich Istvan mit dem Dolch ersticht und ihn aus dem Fenster schmeißt.

In diesem Fall startet eine Zwischensequenz, in der Heinrich Istvan mit dem Dolch ersticht und ihn aus dem Fenster schmeißt. Duell-Herausforderung annehmen: Istvan kämpft mit dem Schwert eures Vaters gegen euch und ihr müsst ihn im Kampf besiegen. Sobald ihr ihn besiegt habt, rammt Heinrich ihn in einer Zwischensequenz das Schwert durchs Herz und schmeißt ihn ebenfalls aus dem Fenster.

Es gibt ansonsten keine Unterschiede oder gar Vor- und Nachteile für eine der beiden Optionen, macht also das, was ihr möchtet.

Darauf musstet ihr lange warten: Das finale Duell mit Istvan. (© Screenshot GIGA)

Tipp: Merkt euch die Stelle, an der Istvan gelandet ist. Ihr könnt später nach Trosky zurückkehren und dort den neuen interessanten Ort "Istvans Kreuz" entdecken. Hier steckt ein Kreuz im Boden, das Istvans Grab markiert. Am Kreuz hängt außerdem sein Chaperon, den ihr einsammeln und fortan selber tragen könnt.

Eure Ausrüstung und Schlüssel finden

Ihr habt nun endlich Radzig Kobylas Langschwert zurück, das ihr auch direkt ausrüsten könnt. Weiter oben in den Gemächern findet ihr schließlich auch die Kiste mit euren Habseligkeiten und denen von Zizka und Godwin. Der Hauptschlüssel zur Burg Trosky befindet sich ebenfalls in der Truhe. Kehrt zu Godwin zurück und folgt ihm zu Katharina und Zizka, die unter der Burg warten. Lauft den langen Gang durch die Höhle bis zur Tür, die euch nach draußen führt.

Durch den Wald schleichen

Nach der Zwischensequenz müsst ihr euch zu Mika im verlassenen Lager durchschlagen. Meidet dabei die Feinde mit Fackeln, um nicht entdeckt zu werden. Wählt ein Outfit mit möglichst wenig Sichtbarkeit und Geräuschen, dann könnt ihr die Soldaten mit Fackeln gut umgehen, ohne entdeckt zu werden. Bei Mika angekommen, könnt ihr den Soldaten, der ihn bedroht, von hinten ausschalten.

Befreit Mika und schlagt euch nach einem kurzen Gespräch immer weiter Richtung Süden durch den Wald bis zur Zielmarkierung. Hier startet eine Zwischensequenz, in der ihr Trosky nun verlasst und weiter nach Kuttenberg zieht. Godwin trennt sich von euch, gibt euch aber noch seinen Ring, der später nützlich werden wird.

Weiter geht es mit der 13. Hauptquest "Das Schwert und die Feder"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

