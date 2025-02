Kingdom Come Deliverance 2: Wem die Stunde schlägt (6. Hauptquest)

Nach der Schlägerei auf Semins Hochzeit in Kingdom Come Deliverance 2 werdet ihr zusammen mit Capon im Kerker von Trosky eingesperrt. Capon, der immer noch für einen gewöhnlichen Bürger gehalten wird, wird wegen Wilderei zum Tod durch den Strang verurteilt. Ihr habt mehr Glück und könnt den Kerker verlassen und eure Schuld durch harte Arbeit begleichen. In "Wem die Stunde schlägt" müsst ihr nun aber auch Hans unter Zeitdruck vor dem drohenden Galgen retten!

Quest mit Zeitdruck

Ihr habt nur wenig Zeit, Capon zu retten, denn nach zwölf Glockenschlägen wird die Todesstrafe bei Hans vollzogen. Diese Quest hat also eine Zeitbegrenzung. Nach jedem Glockenschlag macht Heinrich eine entsprechende Bemerkung, sodass ihr ungefähr wisst, wie viel Zeit euch noch bleibt. Habt ihr Hauptmann Thomas nach zwölf Glockenschlägen nicht erreicht, wird Hans hingerichtet und ihr bekommt einen Game-Over-Bildschirm zu sehen. In diesem Fall müsst ihr euren letzten Spielstand laden und es erneut versuchen.

Nachdem die Wache euch entlässt, sind zunächst einmal all eure Sachen weg (Keine Sorge, ihr bekommt sie später wieder). Eure Hauptaufgabe besteht darin, Hauptmann Thomas in der Kapelle des Jungfrauenturms zu erreichen. Der Hauptmann kann Capons adligen Status bestätigen, da er euch beide bei eurer Ankunft in der Trosky-Region getroffen hat. Allerdings wurde er bei einem Überfall schwer verletzt und ihr müsst ein Heilmittel für ihn beschaffen, damit sowohl er als auch Capon den Tag überleben.

Hinweis zur Quest "Magnum Opus": Sofern ihr in der Quest zuvor den Weg des Müllers gewählt habt, wollt ihr vielleicht auch das Buch auf Burg Trosky klauen. Beachtet, dass dies erst nach der Heilung von Thomas möglich ist.

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Wenn ihr zu diesem Zeitpunkt im Spiel bereits über hohe Redekunst- und Schlösserknacken-Fertigkeiten verfügt, ist diese Quest um einiges leichter. Ohne diese Skills müsst ihr mehr schleichen und eure Alchemie-Künste beweisen. Aber der Reihe nach…

Die schnellste Lösung für „Wem die Stunde schlägt“

Wenn ihr eine hohe Redekunst und Stehlen-Fertigkeit habt, könnt ihr die Quest in folgenden wenigen Schritten lösen:

Begebt euch direkt zur Küche im Jungfrauenturm. Über die Außentür im Innenhof links kommt ihr problemlos hinein. Überzeugt Kämmerer Ulrich, euch einen Verdauungstrank holen zu lassen. Begebt euch zu den Gemächern des Knochenarztes im südwestlichen Turm. Lootet auf dem Weg den roten Krug auf dem Regal bei der Schmiede, um einen Dietrich zu erhalten. Knackt die Truhe im Lagerraum des Arztes und entnehmt Verdauungstrank für Ulrich und Fiebertonikum für Thomas. Gebt Ulrich den Verdauungstrank. Er gewährt euch freien Zutritt zu allen Bereichen. Lauft den Jungfrauenturm ganz nach oben und verabreicht Thomas das Fiebertonikum.

Nach Queststart kommt ihr über diese Treppe direkt zur Außentür der Küche. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dies ist nur eine der vielen Möglichkeiten, die Mission zu lösen. Weitere Methoden beschreiben wir euch ausführlich im Folgenden.

In den Innenhof gelangen und Dietrich finden

Euer erstes Teilziel ist es, in den Innenhof zu gelangen, um den Jungfrauenturm betreten zu können. Ihr habt dazu verschiedene Möglichkeiten.

Der Weg harter Arbeit

Schleppt zunächst die drei Säcke am Startpunkt in den Kohleschuppen. Anschließend könnt ihr mit Schmied Osina in der Nähe sprechen, bei dem ihr einen Schmiedeauftrag erhaltet. Ihr sollt ihm ein Hufeisen schmieden. Durch diese Aufgabe könnt ihr weiter in den Innenhof gehen und zur Schmiede vorrücken, die Wachen lassen euch nun durch. Stellt am Amboss das Bauernhufeisen her (Die Schmiedematerialien findet ihr in der Kiste daneben).

Bringt es zum Schmied, der euch sagt, dass ihr es dem Stallknecht Kabat bringen sollt, der nun auf der Karte markiert wird. Bei ihm könnt ihr jetzt bis zu sechs Dietriche kaufen. Alternativ bekommt ihr drei Dietriche, wenn ihr ihm seinen Rosenkranz wieder bringt. Um diesen zu erhalten, müsst ihr wiederum Pater Nicodemus beim Würfeln besiegen.

Fanka, die Köchin

Habt ihr Zugang zum Innenhof mit der Schmiede, ergibt sich eine weitere Möglichkeit, einen Dietrich zu erhalten. Hier steht Fanka, die Köchin. Sie hat Probleme, ihre Gewürztruhe zu öffnen und ihr könnt ihr anbieten, dabei zu helfen. Folgt ihr Fanka, öffnet vorher den roten Krug auf dem Regal in der Schmiede, darin findet ihr einen Dietrich, um die Kiste öffnen zu können. Fanka führt euch gefahrlos durch den nächsten bewachten Bereich und weiter durch die Küche runter zur Truhe. Habt ihr sie geöffnet, dankt sie euch und gewährt euch Zugang zu den oberen Bereichen der Küche.

Im roten Krug auf dem Regal der Schmiede findet ihr einen Dietrich. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Arbeit beim Galgen

Optional zur Schmiedearbeit könnt ihr euch auch bei Arbeit am Galgen umhören. Sprecht im markierten Bereich weiter unten mit Kolda, der den Galgen für Capon aufbaut. Ihr sollt die Henkersaxt für ihn schärfen. Holt sie aus der Truhe im markierten Schuppen und schärft sie dann am Schleifstein vor dem Schuppen bis auf 100 % Qualität. Gebt die Axt Kolda und erschöpft alle weiteren Dialoge mit ihm. So erfahrt ihr, dass ihr in den Brunnen im Hof klettern könnt. Dieser führt euch in ein unterirdisches Höhlennetzwerk.

Achtung: Beim Herunterklettern verletzt ihr euer linkes Bein und verliert die Hälfte der Gesundheit! Hebt die Fackel vom Boden auf und zündet sie an, um etwas sehen zu können (ihr müsst sie vorher im Inventar ausrüsten!). Folgt dann dem Weg, bis ihr bei den Kerkern im Jungfrauenturm ankommt. Hier könnt ihr optional mit Hans sprechen, der euch anbietet, die Wache abzulenken. So könnt ihr an ihr vorbeischleichen und weiter hoch zur Küche laufen.

Hinweis: Die Option mit der Arbeit am Galgen ist nicht zu empfehlen. Erstens könnt ihr den Brunnen auch so herunterklettern, ohne die Info zu kennen und zweitens, verletzt ihr euch bei dem Sturz in den Brunnen. In die Küche gelangt ihr über die anderen Wege viel leichter.

Verdauungstrank und Fiebertonikum finden

Mit Zugang zur Küche und ein paar Dietrichen in der Tasche, sprecht ihr den Kämmerer Ulrich an, der sichtlich gezeichnet von einer Krankheit mitten in der Küche steht. Mit entsprechenden Redekunst-Skills könnt ihr eine Diagnose bei ihm stellen und ihm helfen. Je mehr Redekunst-Checks ihr besteht, desto mehr könnt ihr seine Symptome zuordnen. Er hat ein Magengeschwür und schickt euch in den südwestlichen Bereich der Burg, genauer gesagt, zum Turm des Knochenarztes (Vettel). Dieser ist nicht anwesend, aber ihr sollt hier eine Arznei für sein Leiden finden.

Durch diesen Auftrag ist der südwestliche Bereich keine Sperrzone mehr für euch und ihr könnt hier ganz entspannt bis zu den Gemächern des Knochenarztes laufen. Solltet ihr den Kämmerer nicht überzeugen können, müsst ihr euch dennoch hierhin begeben, denn ihr benötigt ebenfalls ein Heilmittel für Thomas. In diesem Fall müsst ihr euch an den Wachen vorbeischleichen. Nutzt dafür Steinwürfe, von denen ihr unendlich habt, um Wachen von ihren Positionen wegzulocken.

Sobald ihr den südwestlichen Turm ganz oben durch die auffällig rote Tür betretet, kommt ihr am Ende des Gangs links und rechts zu zwei Türen. Betretet ihr den Raum mit dem Alchemietisch, ertappt ihr dort Katharina (Die junge Frau vom Spielbeginn, die am See belästigt wurde) bei einem Diebstahl. Ihr könnt hier ein kurzes Gespräch mit ihr führen. Durch einen Redekunst-Check erfahrt ihr, dass der Knochenarzt Medikamente in der Truhe im gegenüberliegenden Zimmer verwahrt hat. Die Truhe ist allerdings mit der höchsten Schwierigkeit verschlossen. Ohne entsprechenden Skill bekommt ihr sie nicht auf. In der Truhe findet ihr Verdauungstränke und auch das Fiebertonikum, welches ihr später für Thomas benötigt.

Fiebertonikum und Verdauungstrank selber herstellen

Ohne entsprechenden Schlösserknacken-Skill müsst ihr das Fiebertonikum und optional den Verdauungstrank selber herstellen. Überprüft dafür das Regal links im Raum mit dem Alchemietisch. Hier findet ihr das Tagebuch des Arztes. Blättert es durch, um das Rezept für das Fiebertonikum im Handwerkskunst-Menü freizuschalten.

Das Tagebuch des Arztes liegt leicht zu übersehen in diesem Regal. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Für den Trank benötigt ihr 3-mal Wucherblume, 2-mal Ingwer und 1-mal Holunderblätter. Alle Zutaten findet ihr in der Truhe im selben Raum, an der vorher Katharina herumgefummelt hat. Sie ist nur leicht verschlossen, sollte also kein Problem darstellen.

Herstellungsanleitung für Fiebertonikum

Drei Wucherblumen in den Kessel geben und für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Holunderblätter mit dem Stößel zerkleinern und in den Kessel geben. Zwei Ingwer dazugeben. Trank destillieren.

Herstellungsanleitung für Verdauungstrank

Zwei Disteln in den Kessel geben und für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Eine Brennnessel zerkleinern, in den Kessel geben und für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Eine Holzkohle zerkleinern und in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole abfüllen.

Thomas finden

Kehrt nun zum Kämmerer zurück. Gebt ihm den Verdauungstrank, wenn ihr ihn habt und erschöpft alle weiteren Dialoge mit ihm. Anschließend könnt ihr euch frei im Jungfrauenturm bewegen und bis ganz nach oben zu Thomas laufen, der von seiner Schwester im Bett gepflegt wird. Ohne den Verdauungstrank für Ulrich müsst ihr euch den Turm hochschleichen. Einziges Problem ist hier nur eine Wache direkt vor der Treppe. Nutzt wieder einen Steinwurf und lockt sie so ein paar Meter nach vorne. So könnt ihr schnell an ihr vorbeihuschen und die Treppen nach oben weiterlaufen.

Die Wache vor der Treppe könnt ihr leicht mit einem Steinwurf weglocken. (© Screenshot GIGA)

Sofern ihr das Fiebertonikum im Inventar habt, startet automatisch eine lange Zwischensequenz und ein Dialog mit Otto von Bergow. Hans ist gerettet und ihr seid wieder auf der Spur für eure Mission.

Weiter geht es mit der 7. Hauptquest „Wieder im Sattel“.

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

