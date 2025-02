Kingdom Come Deliverance 2: Wenn man vom Teufel spricht (14. Hauptquest)

Auf der Suche nach dem Knochenteufel in der Hauptquest "Wenn man vom Teufel spricht" in Kingdom Come Deliverance 2 kommt ihr zur berüchtigten Schenke "Teufelszuflucht" und lernt Kubyenka kennen. Wie ihr den Knochenteufel finden könnt, erfahrt ihr in unserer Komplettlösung.

Ritt zur Teufelszuflucht

Ihr reitet mit Zizka zum Wirtshaus bei der Teufelszuflucht. Während des Ritts könnt ihr etwas plaudern und ab einem bestimmten Zeitpunkt die Schnellreise wählen, wenn euch der Ritt zu lange dauert. Allerdings deckt ihr durch den Ritt einiges an Abschnitten auf der Karte auf. Es ist also durchaus sinnvoll, den gesamten Ritt mitzunehmen.

Kampf vor der Schenke

Bei eurer Ankunft trefft ihr auf Kubyenka, ein Mitglied der Bande des Knochenteufels, der gerade in eine Kneipenschlägerei verwickelt ist. Besiegt im Kampf alle Gegner und lasst euch dann von Kubyenka auf den aktuellen Stand bringen. Ihr erfahrt, dass die Bande des Knochenteufels auseinandergebrochen ist und der Teufel selbst gefangen genommen wurde.

Zizka schmiedet einen Plan, um ihn zu befreien. Dafür sollt ihr zusammen mit Kubyenka im verlassenen Lager der Bande vergrabene Handkanonen ausbuddeln, um einen Hinterhalt vorzubereiten. Beim Lager angekommen, könnt ihr eine Schaufel beim Zelt einsammeln, falls ihr keine dabei haben solltet.

Handkanonen finden

Unterwegs müsst ihr weiter Kubyenkas Albernheiten ertragen, während ihr durch den Wald irrt, Zeit verschwendet und zunächst zwei falsche Gräber abhebt. Immerhin findet ihr dort Retterschnaps und eine Leiche mit verschiedenen Rüstungsteilen. Schließlich findet ihr die sorgsam eingepackten Handfeuerwaffen im dritten Grab.

Hinterhalt vorbereiten & Knochenteufel retten

Zu zweit liefert ihr die Waffen bei Zizka ab, der einen Hinterhalt auf einen Transport vorbereitet, der den Knochenteufel eskortiert. Wichtig: Zieht eure beste Rüstung an, bevor ihr mit Zizka sprecht, denn es folgt ein harter Kampf. Alle Redekünste, den Anführer des Konvois zur Aufgabe zu zwingen werden scheitern und ihr müsst die komplette Meute besiegen.

Bevor ihr beim Ort des Hinterhalts Zizka ansprecht, zieht euch eure beste Rüstung an. (© Screenshot GIGA)

Ihr startet den Kampf mit der Handkanone. Setzt den ersten Schuss auf einen Gegner, aber geht so nah heran wie möglich, denn das Zielen mit der Handkanone ist kaum zu steuern. Wechselt anschließend zu einer Nahkampfwaffe eurer Wahl und erledigt den Rest.

Nach dem Kampf könnt ihr die getöteten Feinde looten und dann mit Zizka sprechen, um zur Teufelszuflucht zurückzukehren. Während der Nachbesprechung teilt sich die Hauptquest nun in zwei Missionen auf. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr zunächst „Die Teufelsmeute“ oder „In die Unterwelt“ absolviert. Letztendlich können beide Quests absolviert werden, ihr verpasst also nichts.

Weiter geht es mit der 15. Hauptquest "Die Teufelsmeute"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

