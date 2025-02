Kingdom Come Deliverance 2: In die Unterwelt (16. Hauptquest)

Die Spurensuche nach Hans Capons Aufenthaltsort In Kingdom Come Deliverance 2 beginnt in Kuttenberg mit der Hauptquest „In die Unterwelt“. Dabei seid ihr auf die Hilfe des Adligen Johann von Liechtenstein angewiesen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Sprecht mit Katherine

Katherine arbeitet als Schankmagd in der Schenke „Henkerschlinge“. Ihr Standort wird euch auf der Karte markiert. Erschöpft alle Dialoge mit ihr. Sie gibt euch den Tipp, in der Spelunke „Rattenloch“ im Osten der Stadt nach dem Bettler Geiß zu fragen.

Mit Chenyek sprechen

Ihr werdet den Bettler im Rattenloch nicht finden, aber Schankwirt Maulwurf sagt euch, dass ihr Chenyek fragen sollt, der in der Schenke an einem Tisch sitzt. Dieser will euch erst mehr verraten, wenn ihr euch bewiesen habt. Entweder überzeugt ihr ihn mit schweren bis sehr schweren Skill-Checks in Redekunst, ihr gebt ihm einen aus (200 Groschen) oder ihr absolviert einen Faustkampf gegen Goliath.

Anzeige

Im "Rattenloch" müsst ihr mit Chenyek sprechen, damit es weitergeht. (© Screenshot GIGA)

Goliath besiegen (Optional)

Wenn ihr bereits den Auftrag „Zähne im Sack“ absolviert habt, kennt ihr Goliath schon. Nichtsdestotrotz müsst ihr nochmal gegen ihn kämpfen, um euch zu beweisen. Ihr findet ihn im Stall hinter der Schenke. Bevor er gegen euch kämpft, müsst ihr all eure Waffen und auch eure gesamte Rüstung ablegen. Anschließend begebt ihr euch in den Stall und schlagt ihn zusammen.

Anzeige

Chenyek zeigt sich beeindruckt und erzählt euch, dass Geiß zwischen dem Pferdemarkt und dem Hradek-Bezirk regelmäßig Betrunkene ausraubt. Der Suchbereich wird euch entsprechend weiträumig markiert. Chenyek bietet euch zudem die Nebenquest „Ein Festmahl für die Armen“ an, wenn ihr ihn nach Arbeit fragt. Ihr könnt das aber auch noch später machen.

Geiß finden

Wenn ihr direkt zu Geiß wollt, seht ihr seinen Standort weiter unten im Video. Es gibt aber auch den „offiziellen Weg“ ihn zu finden. Sprecht zunächst mit Schankwirt Waage in der Schenke „Das schwarze Pferd“. Er verrät euch, dass Geiß mit Vorliebe deutsche Händler überfällt und dass er eine Geliebte im städtischen Badehaus hat. So landen zwei optionale Questschritte in eurem Tagebuch.

Anzeige

Geiß’ Freundin finden (Optional)

Im Badehaus könnt ihr allen Angestellten Fragen über Geiß und deutsche Händler stellen, die dort verkehren. Von der Badehausinhaberin, der kleinen Lida und Hanka erfahrt ihr, dass die lausige Marie die Freundin von Geiß ist. Ihr könnt sie damit konfrontieren, allerdings will sie Geiß nicht verraten, sie lässt sich auch nicht bestechen. Auch die Skill-Checks sind schwer, um sie zu überzeugen.

So sieht die lausige Marie aus. (© Screenshot GIGA)

Aber auch wenn diese scheitern, ist das nicht so schlimm. Sie wird euch eine Ausrede nennen und sagen, dass sie jetzt zum Schneider muss. Ihr könnt ihr dann folgen, denn sie wird stattdessen zum Versteck von Geiß laufen. Beachtet, dass die KI-Routinen manchmal etwas buggy sein können. Eventuell läuft sie in eurem Spiel nicht zu Geiß oder gar woanders hin.

Anzeige

Geiß eine Falle stellen (Optional)

Die einfachere und zudem lukrative Methode ist es, Geiß eine Falle zu stellen. Von den Zuberdirnen erfahrt ihr, dass der deutsche Händler Udo von Tauberbischofsheim abends im Badehaus trinkt. Wartet bis ca. 20 Uhr abends, dann wird er an einem der Würfeltische sitzen. Ihr könnt ihn hier dann ansprechen.

Udo sitzt abends an einem der Würfeltische. (© Screenshot GIGA)

Wenn ihr etwas Geld verdienen wollt, fordert ihm zum Würfelspiel heraus. Ihr könnt ihn 3-mal hintereinander besiegen und bekommt dabei jedes Mal 150 Groschen von ihm. Falls ihr nach den besten Würfeln sucht, um eure Chancen beim Minispiel zu erhöhen, helfen wir euch im verlinkten Guide weiter. Nach dem dritten Mal wird er sich verabschieden und nach Hause torkeln. Folgt ihm dann, denn er wird auf dem Nachhauseweg von Geiß überfallen. Sprecht ihn hier einfach an.

Geiß wird Udo auf dem Heimweg überfallen. (© Screenshot GIGA)

Wenn beide Methoden bei euch nicht geklappt haben oder ihr einfach direkt zu Geiß laufen wollt, zeigen wir euch den genauen Standort von Geiß im Video unterhalb. Ihr findet dort übrigens auch das Fertigkeitenbuch „Das Leben im Sattel II“ (Lehrt Reiten ab Stufe 10).

Kingdom Come Deliverance 2: Standort von Geiß Abonniere uns

auf YouTube

Geiß verhören

Ihr könnt Geiß mit Redekunst-Checks seine Infos entlocken (Beeindrucken hat die beste Chance) oder ihn mit Geld bestechen. Er verrät euch, dass er im Auftrag des Juden Samuel einen Adligen ausspioniert hat. Geiß will euch außerdem noch etwas über den Kuttenberger Untergrund verraten, wenn ihr ihm 50 Groschen gebt oder ihn genug einschüchtert, dass er es euch so sagt. Dabei geht es um den Auftrag „Meister Schindels Spielzeug“, den interessanten Ort “Kuttenberger Galgen” und die Karte zum Kuttenberger Untergrund. In den verlinkten Guides erfahrt ihr mehr dazu.

Mit Samuel sprechen

Begebt euch zu Samuels Standort, der euch im Norden von Kuttenberg markiert wird. Die gewählten Dialogoptionen spielen im Gespräch mit Samuel keine Rolle, er wird euch in jedem Fall das nächste Questziel geben. Ihr sollt ein Treffen von Antisemiten infiltrieren.

Treffen der Antisemiten infiltrieren

Es wird euch nun kein Ziel auf der Karte markiert. Es muss Nacht sein, lasst also die Zeit bis Mitternacht vergehen, dann seht ihr die Questmarkierung im Osten der Stadt.

Erst nachts wird euch der Treffpunkt der Antisemiten auf der Karte markiert. (© Screenshot GIGA)

Sobald ihr den Suchbereich betretet, startet eine Zwischensequenz, in der ihr von zwei Soldaten angegriffen werdet. Lasst euch ein paar Mal schlagen, dann startet eine weitere Zwischensequenz, in der Samuel euch gefangen nimmt und zu Johann von Liechtenstein bringt.

Hinweis: In unserem Spiel wurden uns nach dem Kampf 2.000 Groschen abgenommen und außerdem die Schuhe klaut. Das ist zwar gut, wenn ihr die Erfolge und Trophäen „Meine Schuhe!“ und „Der Herr nimmt“ freischalten wollt, aber schlecht, wenn ihr wenig Geld habt oder ihr an euren Schuhen hängt. Zieht euch vor der Zwischensequenz also zumindest die Schuhe aus oder zieht euch billige Schuhe an.

In einem längeren Gespräch bringt ihr Liechtenstein auf den neuesten Stand der Dinge und könnt ihm auch den Verrat gestehen ("Es ging um deine Sicherheit.") oder ihn nicht erwähnen ("Das wäre alles."). Es spielt keine Rolle, was ihr hier auswählt, denn Liechtenstein wird in jedem Fall zu eurem neuen Verbündeten und die Quest endet erfolgreich.

Weiter geht es mit der 17. Hauptquest "Via Argentum"

Oder zurück zur Komplettlösung und Liste mit allen Hauptquests

Teste dich: Weißt du, aus welchen Games diese 22 Waffen stammen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.